“Dia akan masuk ke susunan pemain inti sebuah tim Liga Premier” — Prediksi berani Cavan Sullivan yang dilontarkan Freddy Adu menjelang kepindahan sang wonderkid ke Man City
Sullivan, yang memecahkan rekor, akan bergabung dengan Man City saat berusia 18 tahun
City bergerak cepat untuk merekrut Sullivan setelah melihatnya mencetak sejarah MLS pada usia 14 tahun — dengan catatan rekor yang sebelumnya dipegang oleh mantan bintang Tim Nasional AS, Adu, saat ia melakukan debut seniornya bersama Philadelphia Union. Pemain muda yang sangat menjanjikan ini telah lama dianggap sebagai prospek paling menjanjikan.
Waktu bermain reguler kini dicari di Amerika Serikat, karena segala upaya dilakukan untuk memastikan Sullivan tidak dipaksa melampaui batas kemampuannya. Perkembangannya yang sedang berlangsung perlu dikelola dengan hati-hati, memastikan ia berada dalam kondisi terbaik untuk menuju Manchester saat berusia 18 tahun pada September 2027.
Harapannya adalah City akan menyetujui peminjaman langsung untuk Sullivan, kemungkinan ke divisi lain di Eropa. Namun, Adu termasuk di antara mereka yang berharap bakat luar biasa ini dapat menaklukkan Liga Premier begitu ia sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di divisi yang paling menantang.
Adu mendukung Sullivan untuk menembus Liga Premier
Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL, Adu mengatakan: "Pada akhirnya dia akan berhasil menembus susunan pemain inti sebuah tim Liga Premier. Saya tahu itu akan sulit. Itu akan sangat sulit. Hanya karena Liga Premier adalah liga tersulit di dunia untuk ditembus. Memang begitu.
“Saya telah melihat begitu banyak pemain yang merupakan pemain terbaik di liga mereka, namun ketika mereka datang ke Liga Premier, mereka terlihat biasa-biasa saja. Jadi, ini memang liga yang sulit untuk ditembus. Mungkin, bukan mungkin, ini adalah liga tersulit di dunia—liga terbaik di dunia saat ini.
“Tapi, pada akhirnya, saya yakin dia memiliki bakat untuk melakukannya. Semuanya akan bergantung pada keputusan dan bagaimana dia menghadapi tantangan di sana serta bagaimana dia menghadapi situasi di Eropa saat itu. Dan hal-hal itu memang sulit.
“Saya harap dia dikelilingi oleh orang-orang yang tepat yang bisa memberinya nasihat yang tepat untuk membantunya melewati semua itu, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat saat dia ingin pergi.”
Nasihat bijak: Adu selalu siap memberikan saran
Ketika ditanya apakah ia pernah diminta untuk memberikan nasihat kepada Sullivan—mengingat ia sendiri pernah menghadapi banyak sorotan saat menjadi bintang muda sepak bola Amerika pada tahun 2004—Adu menambahkan: “Tidak, saya belum pernah berbicara dengannya secara pribadi. Jika dia pernah membutuhkan nasihat saya atau memiliki pertanyaan untuk saya, saya akan dengan senang hati memberikannya kepadanya. Namun, saya tidak suka mencampuri kehidupan dan karier orang lain. Tapi jika mereka memang membutuhkan sesuatu dari saya, bantuan saya atau apa pun, saya sangat senang melakukannya.”
Sullivan bertekad untuk meniru jejak para bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS di Inggris
Adu keluar dari zona nyamannya saat berangkat ke Eropa untuk bergabung dengan klub raksasa Portugal, Benfica, dan ia menyadari betapa berlikunya jalur karier tersebut. Sullivan siap menghadapi tantangan-tantangannya sendiri dengan penuh keyakinan.
Dia tidak akan tiba di Etihad Stadium sebagai pemain yang sudah matang, dan City sepenuhnya menyadari hal itu, namun dukungan yang tak tergoyahkan akan diberikan kepada gelandang serang yang menjanjikan ini saat ia berusaha meniru jejak pemain seperti John Harkes, Brad Friedel, Clint Dempsey, Tim Howard, Claudio Reyna, Tim Ream, dan Christian Pulisic dengan memberikan dampak positif di kancah sepak bola Inggris.