“Dia akan masuk ke susunan pemain inti sebuah tim Liga Premier” — Prediksi berani Cavan Sullivan yang dilontarkan Freddy Adu menjelang kepindahan sang wonderkid ke Man City

City bergerak cepat untuk merekrut Sullivan setelah melihatnya mencetak sejarah MLS pada usia 14 tahun — dengan catatan rekor yang sebelumnya dipegang oleh mantan bintang Tim Nasional AS, Adu, saat ia melakukan debut seniornya bersama Philadelphia Union. Pemain muda yang sangat menjanjikan ini telah lama dianggap sebagai prospek paling menjanjikan.

Waktu bermain reguler kini dicari di Amerika Serikat, karena segala upaya dilakukan untuk memastikan Sullivan tidak dipaksa melampaui batas kemampuannya. Perkembangannya yang sedang berlangsung perlu dikelola dengan hati-hati, memastikan ia berada dalam kondisi terbaik untuk menuju Manchester saat berusia 18 tahun pada September 2027.

Harapannya adalah City akan menyetujui peminjaman langsung untuk Sullivan, kemungkinan ke divisi lain di Eropa. Namun, Adu termasuk di antara mereka yang berharap bakat luar biasa ini dapat menaklukkan Liga Premier begitu ia sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di divisi yang paling menantang.