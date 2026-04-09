Seperti dilaporkan Tuttosport, Borussia Dortmund telah menawarkan kontrak menggiurkan kepada pemain timnas Argentina, Marcos Senesi. Menurut laporan tersebut, BVB bersedia membayar pemain berusia 28 tahun itu sebesar empat juta euro bersih per tahun. Dengan demikian, Senesi akan langsung masuk ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi.
Dia akan langsung masuk dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi: BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer hebat tanpa biaya transfer
Ketertarikan BVB terhadap Senesi bukanlah hal baru. Pada pertengahan Maret lalu, Sky dan Bild secara serempak melaporkan bahwa Dortmund telah "mengamati dengan saksama" sang bek. Saat itu, Senesi telah memberi tahu AFC Bournemouth bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini dan ingin pindah ke klub papan atas.
Selain BVB, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan terutama Juventus juga dikabarkan tertarik. Bahkan, tawaran dari Bianconeri dilaporkan sudah sampai ke tangan Senesi. Menurut laporan tersebut, pemain asal Argentina itu ditawari kontrak empat tahun dengan gaji tiga juta euro per tahun.
Di BVB, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Kapten Emre Can masih akan absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang, Niklas Süle akan meninggalkan klub, dan hingga saat ini belum jelas apa yang akan terjadi dengan Nico Schlotterbeck.
Pengganti atau tambahan untuk Schlotterbeck? Senesi sesuai dengan kriteria rekrutan BVB saat ini
Pemain tim nasional Jerman tersebut telah menunda-nunda perpanjangan kontrak hingga setelah tahun 2027 selama berbulan-bulan. Setelah munculnya berbagai laporan yang saling bertentangan mengenai perkembangan internal dalam kasus ini, Direktur Olahraga Lars Ricken baru-baru ini berbicara secara terbuka kepada Sport Bild. "Ada tiga opsi: kami memperpanjang kontraknya, kami menjualnya pada musim panas – atau kami memasuki tahun terakhir kontraknya. Kami semua ingin menghindari opsi terakhir. Itu tidak akan baik bagi kami maupun bagi Nico," kata Ricken dan menambahkan: "Kami tetap berasumsi bahwa opsi pertama akan berhasil."
Jika Schlotterbeck benar-benar meninggalkan BVB dalam beberapa bulan ke depan, Senesi setidaknya dapat dianggap sebagai pengganti yang ideal berdasarkan satu karakteristik. Seperti Schlotterbeck, pemain Argentina ini juga kidal dan sesuai dengan kriteria BVB saat ini, yang baru-baru ini digambarkan oleh Ricken terutama untuk pencarian pemain penyerang. Menurutnya, pemain yang datang harus "langsung membantu kami" dan "tidak membutuhkan biaya transfer yang fantastis".
Senesi bahkan berpeluang untuk tampil di Piala Dunia bersama Argentina
Senesi dibina di klub asal negaranya, San Lorenzo, dan pada tahun 2019 ia memutuskan untuk berkarier di Eropa. Saat itu, ia bergabung dengan Feyenoord di Eredivisie dengan biaya transfer sebesar tujuh juta euro. Pada tahun 2022, ia pindah ke Bournemouth dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro.
Pada 2022, Senesi juga melakukan debutnya untuk tim nasional Argentina. Setelah bertahun-tahun tidak dipanggil oleh pelatih Albiceleste, Lionel Scaloni, ia kembali pada musim gugur lalu dan memainkan pertandingan internasional senior keduanya pada bulan Oktober: Dalam pertandingan persahabatan melawan Venezuela, ia bermain penuh selama 90 menit. Pada akhir Maret, ia juga tampil untuk Argentina.
Bahkan, mungkin saja ia akan mendapat tiket ke Piala Dunia. Setidaknya di Bournemouth, ia adalah pemain inti dan pemimpin mutlak. Dalam laga imbang 0-0 melawan West Ham pada akhir Februari, ia bahkan mengenakan ban kapten. Untuk seorang bek tengah, ia juga telah memberikan empat assist yang mengesankan dalam 30 pertandingan Premier League.
Namun, menurut Bild, Senesi bukanlah satu-satunya kandidat untuk lini belakang Dortmund: Pemain timnas junior Prancis Joane Gadou (19) dari RB Salzburg juga dikabarkan telah menarik minat klub tersebut.
Transfer-transfer termahal BVB
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Stade Rennes 2016 35,5 juta euro Sebastien Haller Penyerang Ajax Amsterdam 2022 31 juta euro Mats Hummels Pertahanan FC Bayern 2019 30,5 juta euro Jobe Bellingham Gelandang AFC Sunderland 2025 30,5 juta euro Jude Bellingham Gelandang Birmingham City 2020 30,15 juta euro