Dia akan langsung masuk dalam jajaran pemain dengan gaji tertinggi: BVB tampaknya sedang mengupayakan transfer hebat tanpa biaya transfer

Ketertarikan BVB terhadap Senesi bukanlah hal baru. Pada pertengahan Maret lalu, Sky dan Bild secara serempak melaporkan bahwa Dortmund telah "mengamati dengan saksama" sang bek. Saat itu, Senesi telah memberi tahu AFC Bournemouth bahwa ia tidak akan memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas ini dan ingin pindah ke klub papan atas.

Selain BVB, Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan terutama Juventus juga dikabarkan tertarik. Bahkan, tawaran dari Bianconeri dilaporkan sudah sampai ke tangan Senesi. Menurut laporan tersebut, pemain asal Argentina itu ditawari kontrak empat tahun dengan gaji tiga juta euro per tahun.

Di BVB, ada kebutuhan mendesak untuk bertindak di lini pertahanan pada bursa transfer musim panas mendatang. Kapten Emre Can masih akan absen dalam waktu lama akibat cedera ligamen silang, Niklas Süle akan meninggalkan klub, dan hingga saat ini belum jelas apa yang akan terjadi dengan Nico Schlotterbeck.