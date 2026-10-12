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“Dia akan kembali tampil bagus”: Anggota dewan Bayern Munich Max Eberl dukung Luis Diaz yang tengah kesulitan di tengah paceklik gol
Jajaran petinggi Bayern memberikan dukungan penuh kepada pemain sayap yang tengah kesulitan
Meski melewati serangkaian pertandingan sulit, petinggi Bayern Munich tetap memberikan dukungan penuh kepada Diaz. Mantan pemain Liverpool itu tengah mengalami kebuntuan dalam beberapa penampilan terakhirnya, tanpa mencatatkan satu pun gol atau assist dalam enam penampilan terakhirnya di laga kompetitif. Namun, anggota dewan bidang olahraga Eberl yakin penyerang itu segera bangkit saat klub bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di kompetisi Eropa.
Pemain berusia 29 tahun itu merasa frustrasi saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada Sabtu. Diaz sempat mengira puasa golnya akhirnya berakhir ketika ia mencetak gol, tetapi kegembiraannya tak berlangsung lama. Gol itu akhirnya dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan Josip Stanisic berada dalam posisi offside dalam proses terciptanya gol, sehingga sang pemain sayap masih harus menunggu gol berikutnya.
- Getty Images Sport
Eberl tetap yakin akan kualitas Diaz
Berbicara kepada Bild menjelang laga tandang Liga Champions melawan klub Norwegia Viking FK pada Selasa, Eberl menegaskan bahwa ia tidak khawatir dengan minimnya produktivitas penyerang tersebut. “Kami tentu akan sangat senang jika gol itu disahkan, karena itu akan berdampak baik baginya,” jelas Eberl saat mengenang gol yang dianulir pada akhir pekan.
“Dia akan kembali tampil bagus. Anda bisa melihat pergerakannya; dia terlibat dalam permainan dan terus memberi dampak. Saya rasa performanya jelas sedang meningkat,” tambah Eberl, menegaskan pendekatan sabar klub tersebut.
Menengok kembali musim debut yang gemilang
Rentetan laga tanpa gol saat ini sangat kontras dengan catatan luar biasa Diaz pada musim debutnya di Bavaria. Pemain berusia 29 tahun itu membukukan 26 gol dan 23 assist dalam 51 penampilan bersama FC Bayern.
Kesulitan yang dialami winger asal Kolombia itu menunjukkan awal musim yang berat. Ia telah tampil dalam delapan pertandingan di semua kompetisi musim ini tanpa berhasil menemukan ritme permainannya. Satu-satunya golnya sejauh ini tercipta pada pekan pembuka Bundesliga, saat ia mencetak gol dalam kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart.
- Getty Images Sport
Prospek di kompetisi domestik dan dominasi di Eropa meredakan tekanan
Meski secara individu ia mengalami kesulitan, Bayern mengawali musim secara keseluruhan dengan baik. Raksasa Jerman itu memulai kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt. Di kompetisi domestik, Bayern kini menempati peringkat ketiga klasemen Bundesliga dengan 11 poin, hanya terpaut dua poin dari pemuncak klasemen Freiburg.
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