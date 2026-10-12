“Dia akan kembali tampil bagus”: Anggota dewan Bayern Munich Max Eberl dukung Luis Diaz yang tengah kesulitan di tengah paceklik gol

Meski melewati serangkaian pertandingan sulit, petinggi Bayern Munich tetap memberikan dukungan penuh kepada Diaz. Mantan pemain Liverpool itu tengah mengalami kebuntuan dalam beberapa penampilan terakhirnya, tanpa mencatatkan satu pun gol atau assist dalam enam penampilan terakhirnya di laga kompetitif. Namun, anggota dewan bidang olahraga Eberl yakin penyerang itu segera bangkit saat klub bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya di kompetisi Eropa.

Pemain berusia 29 tahun itu merasa frustrasi saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Augsburg pada Sabtu. Diaz sempat mengira puasa golnya akhirnya berakhir ketika ia mencetak gol, tetapi kegembiraannya tak berlangsung lama. Gol itu akhirnya dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan Josip Stanisic berada dalam posisi offside dalam proses terciptanya gol, sehingga sang pemain sayap masih harus menunggu gol berikutnya.