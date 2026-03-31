Penyerang FC Barcelona itu mendapat saran dari mantan rekan setimnya, Douglas Costa, untuk bergabung dengan Juventus Turin, klub dengan gelar juara terbanyak di Italia, setelah kontraknya bersama klub Catalan itu berakhir.
Diterjemahkan oleh
"Dia akan jadi pilihan yang sempurna": Mantan rekan setim di FC Bayern München menyarankan Robert Lewandowski untuk melakukan transfer yang mengejutkan
"Robert bisa mencetak gol dengan segala cara. Dia akan menjadi aset berharga bagi Juventus, dan saya akan menyarankannya untuk mengenakan seragam hitam-putih itu. Dia bisa mencetak gol dari mana saja dan akan terus melakukannya selama bertahun-tahun ke depan. Dia akan sangat cocok untuk Bianconeri. Tapi mereka memang sudah memiliki penyerang hebat," kata Costa dalam wawancara dengan Tuttosport.
Pemain Brasil itu dan Lewandowski bermain bersama selama tiga musim untuk Bayern antara 2015 dan 2017, lalu kembali bermain bersama antara 2020 dan 2021, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Setelah masa baktinya di Munich, Costa kemudian pindah ke Juve - dan kini merekomendasikan langkah yang sama kepada penyerang asal Polandia itu.
Pada musim 2017/18, Costa dipinjamkan Bayern ke "Si Nyonya Tua", dan setahun kemudian ia pindah secara permanen. Secara keseluruhan, ia tampil 103 kali untuk klub Turin tersebut (sepuluh gol, 22 assist) dan tiga kali menjadi juara Italia.
- Getty Images Sport
Pertemuan antara Juventus dan Lewandowski?
Kontrak Lewandowski di Barca masih berlaku hingga akhir Juni 2026. Pemain berusia 37 tahun itu belum mengambil keputusan akhir mengenai langkah selanjutnya, namun Juventus dikabarkan setidaknya tertarik untuk merekrutnya.
Terkait hal ini, bahkan dikabarkan telah terjadi pertemuan antara pihak Juventus dan Lewandowski di sela-sela pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Polandia dan Albania (2-1).
Lewandowski, yang pindah dari FC Bayern ke Barcelona pada 2022, tidak lagi menjadi pilihan utama yang tak terbantahkan di lini serang tim Catalan sejak musim ini. Meskipun demikian, ia tetap menjadi bagian penting dari tim di bawah asuhan pelatih Hansi Flick. Pada musim 2025/26 yang sedang berlangsung, ia telah mencetak 16 gol dan tiga assist dalam 37 penampilan.
- Getty Images
Juventus sedang mencari pengganti Vlahovic
Sementara itu, Juventus sedang mencari penyerang baru untuk menggantikan Dusan Vlahovic yang ingin hengkang. Kontrak pemain asal Serbia tersebut, yang saat ini sudah absen sejak pertengahan Desember akibat cedera otot adduktor, akan berakhir di Turin pada musim panas mendatang, sehingga ia bisa hengkang tanpa biaya transfer.
Namun, baru-baru ini dilaporkan adanya perubahan sikap. Vlahovic dilaporkan setidaknya sedang dalam pembicaraan dengan Juve dan menegosiasikan opsi perpanjangan kontrak.
Robert Lewandowski: Statistik Penampilannya Musim 2025/2026
Pertandingan
Gol
Assist
Menit bermain
37
16
3
1.950