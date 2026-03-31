"Dia akan jadi pilihan yang sempurna": Mantan rekan setim di FC Bayern München menyarankan Robert Lewandowski untuk melakukan transfer yang mengejutkan

"Robert bisa mencetak gol dengan segala cara. Dia akan menjadi aset berharga bagi Juventus, dan saya akan menyarankannya untuk mengenakan seragam hitam-putih itu. Dia bisa mencetak gol dari mana saja dan akan terus melakukannya selama bertahun-tahun ke depan. Dia akan sangat cocok untuk Bianconeri. Tapi mereka memang sudah memiliki penyerang hebat," kata Costa dalam wawancara dengan Tuttosport.

Pemain Brasil itu dan Lewandowski bermain bersama selama tiga musim untuk Bayern antara 2015 dan 2017, lalu kembali bermain bersama antara 2020 dan 2021, sehingga mereka saling mengenal dengan baik. Setelah masa baktinya di Munich, Costa kemudian pindah ke Juve - dan kini merekomendasikan langkah yang sama kepada penyerang asal Polandia itu.

Pada musim 2017/18, Costa dipinjamkan Bayern ke "Si Nyonya Tua", dan setahun kemudian ia pindah secara permanen. Secara keseluruhan, ia tampil 103 kali untuk klub Turin tersebut (sepuluh gol, 22 assist) dan tiga kali menjadi juara Italia.