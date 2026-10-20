AFP
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“Dia akan dirindukan!”: Martin Demichelis mengenang kedekatannya dengan Lionel Messi setelah Messi meninggalkan tim nasional
Pelatih tim asal Sachsen memberikan penghormatan
Demichelis mengaku diliputi nostalgia saat mengenang persahabatan dekatnya dengan pemain nomor 10 legendaris itu setelah kepergiannya dari sepak bola internasional. Penyerang ikonik tersebut secara resmi mengucapkan perpisahan kepada timnas Argentina dalam laga persahabatan melawan Benin di Estadio Monumental pada 6 Oktober. Ia mengakhiri karier internasionalnya dengan catatan 126 gol dan 70 assist dalam 208 penampilan.
- Getty Images Sport
Pesan khusus menyusul setelah Piala Dunia
Berbicara menjelang konferensi pers prapertandingan untuk laga Liga Champions, Demichelis mengenang saat ia menghubungi Leo setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semi-final Piala Dunia.
Mengenang kedekatan mereka dan kepemimpinan mantan kaptennya itu, Demichelis mengatakan: "Saat itu saya adalah rekan setim yang sangat dekat dengannya di tim nasional. Ketika Leo menikah, saya termasuk salah satu tamunya. Saya tidak pernah suka mengganggu Leo lewat pesan, karena saya membayangkan ia pasti menerima jutaan pesan setiap hari.
"Setelah semi-final, saya mengiriminya pesan karena merasa perlu memberi selamat kepadanya seusai pertandingan melawan Inggris. Dalam laga itu, sekali lagi ia menunjukkan, dengan cara yang sangat istimewa, bagaimana membangkitkan keyakinan yang datang dari dalam diri sebagai tim dan sebagai kapten.
"Keyakinannya, tatapannya, hasratnya, dan terutama usianya... Wow! Saya merasa perlu memberi selamat kepadanya dan memintanya, untuk terakhir kalinya, menikmati momen itu, terlepas dari apa pun yang terjadi setelahnya."
Kewajiban melatih memaksanya menyaksikan dari jauh
Tugasnya sebagai pelatih di Jerman membuat Demichelis tidak bisa pergi ke Buenos Aires untuk menghadiri laga perpisahan itu, sehingga ia hanya bisa menyaksikannya dari jauh.
Memuji warisan sang pengatur permainan yang akan terus dikenang, Demichelis menambahkan: "Ketika dia mengumumkan pensiun dan hari itu tiba, seperti semua orang Argentina, saya diliputi nostalgia. Saya pun mulai menonton video-video dan momen-momen yang bermunculan di media sosial... Saya tidak bisa hadir karena pekerjaan. Di satu sisi, saya bersyukur karena itu berarti saya punya pekerjaan di sebuah institusi besar. Namun, sebagai orang Argentina dan mantan rekan setimnya, saya diliputi nostalgia.
"Dia akan dirindukan. Dia meninggalkan warisan yang sangat besar di dunia olahraga, juga dalam sejarah sepakbola kami. Saya bersyukur bisa hidup sezaman dengannya."
- Getty Images Sport
Ujian di Bernabeu menanti tamu dari Jerman
Setelah memberikan penghormatan kepada rekan senegaranya, Demichelis kini harus mencurahkan seluruh perhatiannya pada konferensi pers prapertandingan menjelang tantangan berat di Eropa. Ia akan memimpin Leipzig di Santiago Bernabeu untuk menghadapi klub raksasa Spanyol, Madrid, di Liga Champions pekan ini. Sementara itu, Argentina harus terus beradaptasi dengan era baru tanpa sosok yang telah lama menjadi andalan mereka.
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