Berbicara menjelang konferensi pers prapertandingan untuk laga Liga Champions, Demichelis mengenang saat ia menghubungi Leo setelah kemenangan Argentina atas Inggris di semi-final Piala Dunia.

Mengenang kedekatan mereka dan kepemimpinan mantan kaptennya itu, Demichelis mengatakan: "Saat itu saya adalah rekan setim yang sangat dekat dengannya di tim nasional. Ketika Leo menikah, saya termasuk salah satu tamunya. Saya tidak pernah suka mengganggu Leo lewat pesan, karena saya membayangkan ia pasti menerima jutaan pesan setiap hari.

"Setelah semi-final, saya mengiriminya pesan karena merasa perlu memberi selamat kepadanya seusai pertandingan melawan Inggris. Dalam laga itu, sekali lagi ia menunjukkan, dengan cara yang sangat istimewa, bagaimana membangkitkan keyakinan yang datang dari dalam diri sebagai tim dan sebagai kapten.

"Keyakinannya, tatapannya, hasratnya, dan terutama usianya... Wow! Saya merasa perlu memberi selamat kepadanya dan memintanya, untuk terakhir kalinya, menikmati momen itu, terlepas dari apa pun yang terjadi setelahnya."