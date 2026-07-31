Palmer melontarkan peringatan ringan kepada rekan setim barunya di Chelsea, Rogers, terkait selebrasi gol 'dingin' mereka yang terkenal. Rogers baru-baru ini menuntaskan transfer senilai £117 juta yang memecahkan rekor klub ke Stamford Bridge dari Aston Villa, sekaligus bereuni dengan mantan rekan setimnya di akademi di London barat.

Kedua bintang lini serang itu kerap melakukan gestur ikonik tersebut setelah mencetak gol. Namun, Palmer secara resmi mendaftarkan merek dagang selebrasi itu ke UK Intellectual Property Office tahun lalu, yang membuka potensi benturan selebrasi di antara duo Inggris tersebut.