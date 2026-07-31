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"Dia akan didatangi juru sita di depan pintunya!" - Cole Palmer bercanda rekan setim barunya di Chelsea, Morgan Rogers, menghadapi tindakan hukum atas selebrasi yang telah dipatenkan mereknya
Palmer melontarkan peringatan soal selebrasi dengan nada bercanda
Palmer melontarkan peringatan ringan kepada rekan setim barunya di Chelsea, Rogers, terkait selebrasi gol 'dingin' mereka yang terkenal. Rogers baru-baru ini menuntaskan transfer senilai £117 juta yang memecahkan rekor klub ke Stamford Bridge dari Aston Villa, sekaligus bereuni dengan mantan rekan setimnya di akademi di London barat.
Kedua bintang lini serang itu kerap melakukan gestur ikonik tersebut setelah mencetak gol. Namun, Palmer secara resmi mendaftarkan merek dagang selebrasi itu ke UK Intellectual Property Office tahun lalu, yang membuka potensi benturan selebrasi di antara duo Inggris tersebut.
- Getty Images Sport
"Debt collector akan datang ke rumahnya!"
Berbicara dalam tur pramusim Chelsea di Australia, Palmer ditanya apakah mereka berdua pernah membahas siapa yang memegang hak eksklusif atas selebrasi ikonik tersebut. Bintang andalan Chelsea itu menertawakan potensi ketegangan apa pun, sambil melontarkan ancaman lucu terkait kepemilikan legalnya atas gestur tersebut.
"Kami tidak pernah membicarakannya. Ya begitulah. Dia melakukannya. Saya melakukannya," jelas Palmer saat ditanya tentang situasi tersebut, seperti dikutip oleh talkSPORT. "Saya sudah mematenkannya, jadi kalau dia mencoba melakukan apa pun, juru sita akan datang ke depan pintunya. Tidak, kami akan melakukannya bersama."
Bersatu kembali setelah awal karier di Manchester City
Keduanya awalnya berkembang bersama di akademi City sebelum Rogers hengkang ke Middlesbrough pada 2023 setelah menjalani serangkaian masa peminjaman. Palmer kemudian pindah ke Chelsea pada musim panas yang sama, dan langsung mengguncang Premier League dengan 22 gol serta 11 assist dalam musim debut yang sensasional. Meski Rogers secara teknis menjadi yang pertama melakukan gestur 'cold' dalam pertandingan profesional, merek dagang resmi milik Palmer memberinya hak untuk berbangga secara legal.
- Getty Images Sport
Rogers bersiap bergabung dengan skuad pramusim
Rogers belum secara resmi bergabung dengan skuad Chelsea lainnya dalam tur mereka setelah mewakili Inggris di Piala Dunia 2026. Mantan bintang Aston Villa itu diberi tambahan waktu libur setelah kiprahnya di level internasional sebelum mulai bekerja dengan rekan-rekan setim barunya.
Pendukung Chelsea kini akan sangat menantikan momen ketika kedua pemain itu berbagi lapangan selama kampanye mendatang. Dengan Palmer mengonfirmasi bahwa mereka berniat merayakannya bersama, para penggemar bisa menantikan selebrasi 'dingin' bersama di Stamford Bridge musim ini.
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