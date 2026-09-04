AFP
Diterjemahkan oleh
'Dia akan datang?' - Enzo Maresca mengungkap bintang-bintang Manchester City memohon transfer Enzo Fernandez menjelang kesepakatan senilai £125 juta
Antusiasme di ruang ganti untuk bintang Argentina
Kedatangan Fernandez dari Chelsea telah menggemparkan Premier League, tetapi tampaknya skuad Manchester City sudah sangat menyadari dampak yang akan diberikan pemenang Piala Dunia 2022 itu. Maresca, yang sebelumnya bekerja dengan pemain internasional Argentina berusia 25 tahun tersebut di Stamford Bridge sebelum kepindahannya ke City pada hari terakhir bursa transfer dengan nilai rekor bersama di Britania Raya sebesar £125 juta, mengakui bahwa dorongan untuk merekrut sang gelandang datang dari dalam ruang ganti maupun dari jajaran petinggi klub.
Berbicara menjelang potensi debut melawan Coventry City pada Sabtu, Maresca menyoroti antusiasme di antara figur-figur senior di klub. "Saya baru saja mengatakan dia adalah seorang pemenang dan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah skuad lalu pemain pemenang lain datang, mereka selalu senang. Saya bisa menjanjikan kepada Anda bahwa dalam empat atau lima hari terakhir ada empat atau lima pemain dari skuad yang bertanya apakah dia jadi datang atau tidak karena mereka ingin dia bersama kami. Sangat penting dia bersama kami dan kami 100 persen senang dengan itu."
- AFP
Fernandez siap melakoni debut di Etihad
Maresca sama sekali tidak punya ilusi soal apa yang dibawa pemain 25 tahun itu ke lini tengah barunya yang telah dirombak. Setelah bekerja erat dengannya di London, tempat Fernandez membukukan 31 gol dan 30 assist dalam 170 penampilan untuk Chelsea sembari menjuarai Piala Dunia Antarklub dan Conference League, bos City itu meyakini sang gelandang memiliki ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk sukses di tim yang memburu banyak trofi.
"Saya sangat mengenal Enzo dan saya tahu apa yang bisa dia berikan kepada tim," kata Maresca saat membahas kesiapan sang pemain menghadapi kerasnya tuntutan di Etihad. "Dia adalah pemenang, punya mentalitas pemenang dan tahu cara menang [setelah] Piala Dunia, Piala Dunia Antarklub."
Perubahan kepemimpinan dan hengkang dari Chelsea
Meski Fernandez memegang ban kapten di bawah asuhan Maresca di Chelsea, hierarki di City akan terlihat sedikit berbeda. Sang manajer mengonfirmasi bahwa Ruben Dias secara resmi ditunjuk sebagai kapten baru klub, menggantikan Bernardo Silva yang telah pergi. Kelompok kepemimpinan juga akan diisi Erling Haaland, Marc Guehi, dan Gianluigi Donnarumma. Terlepas dari perubahan status itu, keinginan Fernandez untuk pindah ke Manchester sangat jelas, meski itu berarti meninggalkan proyek Xabi Alonso.
Alonso, saat menanggapi kepergian tersebut, tetap bersikap profesional terkait penjualan yang memecahkan rekor itu. Pria Spanyol itu menyatakan: 'Dalam sepakbola banyak hal terjadi. Dengan Enzo kami sudah berbicara dan selalu dengan rasa hormat. Apa yang telah dia lakukan untuk klub ini sangat besar, tetapi sekarang saatnya melangkah maju. Kami punya pemain berkualitas di setiap posisi dan sekarang kami siap melangkah.'
- Getty Images Sport
Menyelesaikan teka-teki Manchester City
City menghabiskan rekor £458 juta untuk merekrut pemain baru selama bursa transfer, dengan sorotan utama berupa perombakan lini tengah senilai £327 juta lewat kedatangan Fernandez, Elliot Anderson, dan Ayyoub Bouaddi. Klub raksasa Inggris itu juga mendatangkan pemain sayap Iliman Ndiaye dan Allan, bersama kiper pelapis Geronimo Rulli, sekaligus berhasil meraup kembali lebih dari £300 juta melalui kepergian para pemain.
"Saya sangat senang dengan upaya dari pemilik klub, [chairman] Khaldoon [Al Mubarak] dan [director of football] Hugo [Viana]. Sangat senang. Dalam beberapa hari terakhir, Iliman dan Enzo datang, dan sekarang skuad sudah lengkap, semuanya selesai. Sekarang waktunya bekerja," pungkas Maresca.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami