Kedatangan Fernandez dari Chelsea telah menggemparkan Premier League, tetapi tampaknya skuad Manchester City sudah sangat menyadari dampak yang akan diberikan pemenang Piala Dunia 2022 itu. Maresca, yang sebelumnya bekerja dengan pemain internasional Argentina berusia 25 tahun tersebut di Stamford Bridge sebelum kepindahannya ke City pada hari terakhir bursa transfer dengan nilai rekor bersama di Britania Raya sebesar £125 juta, mengakui bahwa dorongan untuk merekrut sang gelandang datang dari dalam ruang ganti maupun dari jajaran petinggi klub.

Berbicara menjelang potensi debut melawan Coventry City pada Sabtu, Maresca menyoroti antusiasme di antara figur-figur senior di klub. "Saya baru saja mengatakan dia adalah seorang pemenang dan ketika Anda menjadi bagian dari sebuah skuad lalu pemain pemenang lain datang, mereka selalu senang. Saya bisa menjanjikan kepada Anda bahwa dalam empat atau lima hari terakhir ada empat atau lima pemain dari skuad yang bertanya apakah dia jadi datang atau tidak karena mereka ingin dia bersama kami. Sangat penting dia bersama kami dan kami 100 persen senang dengan itu."