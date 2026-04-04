"Dia akan bermain sambil duduk di kursi roda!" - Harry Kane diminta untuk pulih sepenuhnya menjelang laga melawan Real Madrid, sementara Joshua Kimmich dan Vincent Kompany memberikan kabar terbaru mengenai striker Bayern yang cedera
Tujuan yang jelas bagi Bernabeu
Setelah Kane — yang telah mencetak 48 gol dan memberikan lima assist di semua kompetisi musim ini — absen dalam kemenangan Bayern 3-2 di Freiburg akibat masalah pergelangan kaki, semua mata kini tertuju pada laga leg pertama di kompetisi bergengsi melawan Real Madrid. Tim medis Munich bekerja di bawah tekanan tinggi untuk memastikan kapten timnas Inggris itu pulih tepat waktu menjelang pertandingan besar pada Selasa malam.
Direktur olahraga Max Eberl memberikan gambaran mengenai proses pemulihan striker tersebut saat ini setelah kemenangan di Breisgau, saat berbicara kepada Sky Germany. "Para fisioterapis sedang mengatasinya. Dia terus berada di tempat dan menerima perawatan. Kami yakin semuanya akan berjalan lancar," jelas Eberl dengan penuh harapan.
Pernyataan aneh Kimmich soal kursi roda
Rekan setimnya, Joshua Kimmich, tampak sangat optimis terkait kondisi Kane. Kapten timnas Jerman itu sulit membayangkan pertandingan perempat final tanpa kehadiran sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa tersebut, dan menggunakan perumpamaan yang drastis untuk menekankan betapa pentingnya pemain asal Inggris itu. "Dia bahkan akan bermain di sana meski harus duduk di kursi roda," kata Kimmich dengan tegas, sambil menambahkan: "Saya berharap dia sudah pulih dan bisa turun ke lapangan pada hari Selasa."
Sikap ini mencerminkan semangat di dalam tim, yang bertolak ke Spanyol dengan momentum yang kuat setelah comeback yang luar biasa di Freiburg. Meskipun tertinggal 0-2, tim asal Munich itu membalikkan keadaan pada Sabtu lalu - sebuah kemenangan yang membuat mereka unggul sembilan poin dari Borussia Dortmund di posisi kedua dan membawa mereka semakin dekat untuk mengamankan gelar Bundesliga.
Kompany mengandalkan instingnya
Pelatih Vincent Kompany, yang pada akhir pekan lalu memutuskan untuk mengistirahatkan para pemain inti seperti Michael Olise, Konrad Laimer, dan Dayot Upamecano, juga memandang situasi ini dengan optimis. Pelatih tersebut yakin akan ketangguhan strikernya. "Intuisi saya mengatakan dia akan bisa bermain," kata pelatih asal Belgia itu secara terbuka.
Agar tidak mengambil risiko lebih lanjut untuk pertandingan di Madrid, Jamal Musiala dan Alphonso Davies yang baru saja absen hanya dimasukkan pada babak kedua di Freiburg.
Apakah Bayern akan memanfaatkan kesalahan Real?
Meskipun Bayern akan bertandang dengan modal kemenangan meski ada kekhawatiran terkait Kane, laga uji coba Real Madrid sama sekali tidak berjalan mulus. Madrid menelan kekalahan di Mallorca, yang semakin menambah tekanan pada tim asuhan Alvaro Arbeloa di hadapan pendukung tuan rumah di Bernabeu.