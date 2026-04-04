"Dia akan bermain sambil duduk di kursi roda!" - Harry Kane diminta untuk pulih sepenuhnya menjelang laga melawan Real Madrid, sementara Joshua Kimmich dan Vincent Kompany memberikan kabar terbaru mengenai striker Bayern yang cedera

Setelah Kane — yang telah mencetak 48 gol dan memberikan lima assist di semua kompetisi musim ini — absen dalam kemenangan Bayern 3-2 di Freiburg akibat masalah pergelangan kaki, semua mata kini tertuju pada laga leg pertama di kompetisi bergengsi melawan Real Madrid. Tim medis Munich bekerja di bawah tekanan tinggi untuk memastikan kapten timnas Inggris itu pulih tepat waktu menjelang pertandingan besar pada Selasa malam.

Direktur olahraga Max Eberl memberikan gambaran mengenai proses pemulihan striker tersebut saat ini setelah kemenangan di Breisgau, saat berbicara kepada Sky Germany. "Para fisioterapis sedang mengatasinya. Dia terus berada di tempat dan menerima perawatan. Kami yakin semuanya akan berjalan lancar," jelas Eberl dengan penuh harapan.