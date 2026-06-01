Martinez meyakini bahwa dorongan internal sang penyerang ikonik itulah yang membedakannya dari semua pemain lain di dunia sepak bola. Sementara banyak orang berfokus pada kondisi fisiknya, mantan pelatih timnas Belgia itu menegaskan bahwa justru mentalitas pemain Al-Nassr itulah yang akan memungkinkannya terus menentang proses penuaan. Martinez berpendapat bahwa hasrat Ronaldo untuk terus berkembang tak pernah pudar, terlepas dari segudang trofi yang telah ia raih sepanjang karier gemilangnya.

Berbicara kepada El Larguero, Martinez mengatakan: "Kami telah sampai pada sebuah kesimpulan: Saya yakin Cristiano Ronaldo tidak bermain untuk memenangkan gelar tertentu, baik secara kolektif maupun individu. Rahasianya bukanlah apa yang ia makan, melainkan rasa laparnya. Apa pun yang ia menangkan, keesokan harinya ia memiliki rasa lapar yang sama untuk terus berkembang. Saya pikir memiliki tujuan seperti itu memungkinkan karier yang panjang. Saya telah bekerja dengan banyak, banyak pemain yang, sehari setelah memenangkan Liga Champions UEFA atau Ballon d'Or, tidak memiliki hasrat yang sama."