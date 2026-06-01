“Dia akan berjuang untuk itu” - Roberto Martinez mendukung Cristiano Ronaldo dalam upayanya tampil di Piala Dunia 2030, karena sang GOAT yang berusia 41 tahun itu masih memiliki “semangat” untuk meraih kesuksesan
Rahasia di balik karier Ronaldo yang panjang
Martinez meyakini bahwa dorongan internal sang penyerang ikonik itulah yang membedakannya dari semua pemain lain di dunia sepak bola. Sementara banyak orang berfokus pada kondisi fisiknya, mantan pelatih timnas Belgia itu menegaskan bahwa justru mentalitas pemain Al-Nassr itulah yang akan memungkinkannya terus menentang proses penuaan. Martinez berpendapat bahwa hasrat Ronaldo untuk terus berkembang tak pernah pudar, terlepas dari segudang trofi yang telah ia raih sepanjang karier gemilangnya.
Berbicara kepada El Larguero, Martinez mengatakan: "Kami telah sampai pada sebuah kesimpulan: Saya yakin Cristiano Ronaldo tidak bermain untuk memenangkan gelar tertentu, baik secara kolektif maupun individu. Rahasianya bukanlah apa yang ia makan, melainkan rasa laparnya. Apa pun yang ia menangkan, keesokan harinya ia memiliki rasa lapar yang sama untuk terus berkembang. Saya pikir memiliki tujuan seperti itu memungkinkan karier yang panjang. Saya telah bekerja dengan banyak, banyak pemain yang, sehari setelah memenangkan Liga Champions UEFA atau Ballon d'Or, tidak memiliki hasrat yang sama."
Mengejar impian Piala Dunia 2030
Dengan Portugal yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Maroko, prospek Ronaldo memimpin lini depan pada usia 45 tahun telah menjadi topik pembicaraan utama. Meskipun Presiden FPF Pedro Proença menyarankan bahwa faktor biologis mungkin menyulitkan penampilannya, Martinez jauh lebih optimis mengenai peluang kaptennya untuk mencatat sejarah.
Ketika ditanya tentang ajang bergengsi tahun 2030 itu, Martinez menegaskan bahwa pemenang Ballon d'Or lima kali itu akan melakukan segala daya upaya untuk bisa tampil di sana. "Dia akan berjuang untuk itu. Saya pikir tidak ada yang perlu meragukannya, setidaknya dia telah mendapatkan hak itu," kata sang pelatih. "Jangan kira ini bukan topik diskusi dan perbincangan di antara staf pelatih, karena kami ingin sekali bisa meneladankan Cristiano Ronaldo kepada semua pesepakbola muda di Portugal."
Pertanyaan seputar Real Madrid
Ronaldo bukanlah satu-satunya yang menjadi sorotan terkait masa depannya, karena Martinez sendiri harus menjawab pertanyaan tentang langkah selanjutnya. Dengan kontraknya sebagai pelatih Portugal yang akan berakhir setelah Piala Dunia mendatang, sang pelatih ditanyai apakah ia tertarik untuk menduduki kursi kepelatihan di Real Madrid. Para calon yang saat ini bersaing dalam pemilihan di klub raksasa Spanyol itu telah memberi isyarat adanya pembicaraan dengan seorang pelatih Spanyol yang masih aktif, sehingga menempatkan Martinez sebagai kandidat utama.
Ketika ditanya apakah ia harus menyalakan ponselnya untuk menanti panggilan dari Bernabeu, Martinez memberikan jawaban jenaka untuk menghindar dari spekulasi tersebut. Setelah hening sejenak, ia bercanda: "Tidak ada sinyal di Portugal."
Tanda-tanda pensiun Ronaldo sebelumnya
Perdebatan mengenai masa depan Ronaldo semakin rumit akibat pernyataan-pernyataannya sebelumnya mengenai jadwal pensiunnya. Pada November 2025, sang penyerang tampak yakin bahwa turnamen 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di panggung dunia. Saat itu, ia mengakui: "Piala Dunia terakhir saya? Ya, pasti. Saya akan berusia 41 tahun dan saya pikir saat itulah waktunya, meskipun saya tidak tahu... Seperti yang saya katakan, saya menikmati momen ini."
Namun, daya tarik bermain di Piala Dunia di negara asalnya pada 2030 tampaknya telah mengubah rencana. Dengan dukungan publik dari Martinez dan kemampuan Ronaldo yang terus mencetak gol di Arab Saudi, "tarian terakhir" itu mungkin akan ditunda beberapa tahun lagi. Untuk saat ini, fokus tetap pada siklus saat ini, tetapi bayangan tahun 2030 membayangi rencana sang legenda bernomor punggung tujuh.