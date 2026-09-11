Liverpool yakin bahwa Isak dan Wirtz akan mampu memenuhi aspek itu, tetapi keduanya kesulitan memenuhi ekspektasi tinggi. Akankah Barcola bernasib lebih baik dengan banderol harga sembilan digit yang membebani dirinya?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Pennant, dengan Barcola perlu belajar cepat setelah kedatangannya di sepak bola Inggris, mantan winger Liverpool itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport, mengatakan kepada GOAL: "Saya rasa setiap orang yang datang ke Premier League harus beradaptasi dengan cara yang berbeda sesuai gaya mereka.

"Semua sepak bola di liga-liga Eropa tidak ada yang sekompetitif Premier League. Tetapi jika Anda melihat permainan Barcola, itu agak cocok dengan Premier League. Dia cepat, dia kuat untuk ukuran dan postur tubuhnya, dan jika Anda punya atribut itu di Premier League, Anda akan melangkah jauh.

"Saya cepat dan saya bukan yang terkuat, tetapi itu berhasil. Saya bermain di Premier League sepanjang hidup saya.

"Saya pikir dia akan beradaptasi lebih cepat daripada Florian Wirtz karena posisi Wirtz membuatnya berhadapan dengan para pemain besar di tengah lapangan. Di situlah kerja keras paling banyak dilakukan. Di sayap, situasinya sedikit berbeda. Tidak sebrutal di tengah. Dari pertandingan-pertandingan yang dia mainkan, Barcola, cuplikan-cuplikan kecil itu, saya rasa dia tampil sangat baik."