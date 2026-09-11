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'Dia akan beradaptasi lebih cepat daripada Florian Wirtz' - Bradley Barcola 'dibuat khusus' untuk Premier League setelah transfer £123 juta ke Liverpool
Penerus Salah sang 'Raja Mesir' dibutuhkan
Liverpool menggelontorkan £116 juta ($157 juta) untuk Wirtz 12 bulan lalu, bersamaan dengan kesepakatan pemecah rekor senilai £125 juta ($169 juta) untuk penyerang Swedia Alexander Isak. Rekor transfer kembali dipecahkan demi mendatangkan Barcola dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain.
Mereka membutuhkan dia untuk langsung tampil apik, dengan inspirasi dari sektor sayap dicari setelah kepergian Mohamed Salah. Pemain yang tiga kali meraih penghargaan PFA Player of the Year itu mencatatkan 257 gol sepanjang sembilan tahun masa suksesnya yang berbuah gelar di Anfield.
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Barcola menunggu kontribusi gol pertamanya untuk Liverpool
Barcola, di usia 24 tahun, memiliki pengalaman dan potensi yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia bisa mengisi kekosongan besar di Merseyside, sembari beroperasi di sisi lapangan yang berlawanan. Ia dianggap paling produktif saat melaju di sisi kiri.
Pemain Prancis bertalenta itu diberi kesempatan secara bertahap oleh Andoni Iraola, dengan melakoni debut dari bangku cadangan saat menghadapi Ipswich sebelum bermain 60 menit sebagai starter dalam laga Eropa melawan Atletico Madrid. Harapannya, kontribusi gol pertamanya tidak akan terlalu lama lagi datang.
Akankah Barcola senilai £123 juta menjadi sukses di Premier League?
Liverpool yakin bahwa Isak dan Wirtz akan mampu memenuhi aspek itu, tetapi keduanya kesulitan memenuhi ekspektasi tinggi. Akankah Barcola bernasib lebih baik dengan banderol harga sembilan digit yang membebani dirinya?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Pennant, dengan Barcola perlu belajar cepat setelah kedatangannya di sepak bola Inggris, mantan winger Liverpool itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan NetBet Sport, mengatakan kepada GOAL: "Saya rasa setiap orang yang datang ke Premier League harus beradaptasi dengan cara yang berbeda sesuai gaya mereka.
"Semua sepak bola di liga-liga Eropa tidak ada yang sekompetitif Premier League. Tetapi jika Anda melihat permainan Barcola, itu agak cocok dengan Premier League. Dia cepat, dia kuat untuk ukuran dan postur tubuhnya, dan jika Anda punya atribut itu di Premier League, Anda akan melangkah jauh.
"Saya cepat dan saya bukan yang terkuat, tetapi itu berhasil. Saya bermain di Premier League sepanjang hidup saya.
"Saya pikir dia akan beradaptasi lebih cepat daripada Florian Wirtz karena posisi Wirtz membuatnya berhadapan dengan para pemain besar di tengah lapangan. Di situlah kerja keras paling banyak dilakukan. Di sayap, situasinya sedikit berbeda. Tidak sebrutal di tengah. Dari pertandingan-pertandingan yang dia mainkan, Barcola, cuplikan-cuplikan kecil itu, saya rasa dia tampil sangat baik."
- Getty
Jadwal Liverpool 2026-27: Fulham jadi lawan berikutnya
Liverpool tidak boleh menunggu selama yang mereka lakukan pada Isak dan Wirtz demi melihat Barcola berkembang. Investasi besar dalam kepercayaan dan dana berarti ia harus menjadi sosok jimat di sepertiga akhir lapangan.
Tak terelakkan, ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, setelah terbiasa memperkuat PSG dan tim Prancis yang mendominasi lawan, tetapi awal baru dan tantangan baru harus disambut, bersama beban ekspektasi yang kini ditumpukan di pundaknya.
Liverpool, setelah mencatat kemenangan beruntun di kompetisi domestik dan kontinental, akan kembali beraksi di Premier League pada Sabtu saat menjamu Fulham dan wajah yang sudah familier, mantan bek The Reds Alvaro Arbeloa.
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