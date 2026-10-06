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Lionel Messi Argentina(C)Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Dia adalah teladan yang luar biasa' - Lionel Scaloni memuji Lionel Messi yang 'fenomenal' saat legenda Argentina itu bersiap untuk perpisahan emosional

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Argentina vs Benin
Benin
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Lionel Messi bersiap menjalani penampilan terakhirnya untuk Argentina dalam laga persahabatan emosional melawan Benin pada Rabu. Momen monumental itu akan menjadi perayaan karier internasional sang penyerang legendaris, dengan pelatih Lionel Scaloni yakin timnya akan berkembang pada era baru.

  • Messi bersiap untuk perpisahan emosional di level internasional

    Messi siap mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola internasional saat Argentina menghadapi Benin dalam laga persahabatan pada Rabu. Pemain berusia 39 tahun itu akan tampil untuk terakhir kalinya bersama tim nasional di Estadio Monumental, Buenos Aires. Laga bersejarah ini menandai momen penting dalam sejarah sepak bola Argentina.

    Pertandingan ini dirancang sebagai perayaan atas karier luar biasa Messi, dengan para anggota skuad juara Piala Dunia 2022 diundang untuk menyaksikan kapten mereka mengucapkan perpisahan. Setelah tiba di kampung halamannya, Rosario, pada Jumat, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu bergabung dengan skuad pekan lalu. Ia telah menuntaskan sesi latihan terakhirnya dan siap menjadi starter dalam pertandingan bersejarah tersebut.

  • messi Getty Images

    Scaloni memberikan penghormatan kepada kapten Argentina yang tiada bandingannya

    Pelatih Argentina Scaloni cepat memberi penghormatan kepada pemainnya yang paling berpengaruh, dengan mengakui nuansa nostalgia yang menyelimuti momen tersebut. Ia memuji penyerang veteran itu karena meninggalkan warisan yang tidak akan pernah bisa terulang di panggung internasional.

    "Messi meninggalkan sesuatu yang tak tertandingi," kata Scaloni, seperti dikutip ESPN. "Kami harus terus bermain, tetapi perasaan memiliki dia di lapangan itu unik. Saya belum pernah melihat orang lain mampu menyampaikan apa yang dia lakukan di lapangan sepakbola, dan itulah yang akan kami rindukan."

  • Meninggalkan warisan internasional yang memecahkan rekor

    Messi meninggalkan sepak bola internasional dengan koleksi gelar yang luar biasa. Warisannya mencakup Piala Dunia 2022, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, serta 125 gol yang tak tertandingi dalam 207 penampilan senior.

    Acara perpisahan itu akan mempertemukan kembali Messi dengan rekan-rekan setim lamanya, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, dan Nicolas Otamendi, yang akan pensiun setelah Piala Dunia 2026. Namun, Paulo Dybala, Nahuel Molina, dan Alejandro Gomez tidak akan hadir di Buenos Aires.

    Terlepas dari perpisahan yang emosional itu, Scaloni yakin akan masa depan dengan mengatakan: "Sekarang hanya nostalgia yang tersisa karena dia tidak akan berada di sana. Dia adalah teladan yang luar biasa. Orang pertama yang datang, orang terakhir yang pergi, bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia menghadapi setiap pertandingan.

    "Anda bisa melihat dia adalah fenomena hanya dari cara dia bermain, tetapi ada hal-hal di balik itu yang dilihat rekan-rekan setimnya, dan dia adalah teladan terbaik yang bisa ada. Dia telah meninggalkan, atau sedang meninggalkan, karena dia masih punya satu pertandingan lagi, sesuatu yang tak tertandingi."

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  • messi(C)Getty Images

    Menatap era baru Argentina

    Pertanyaan yang tak terelakkan sekarang adalah apakah Argentina bisa tetap berada di jajaran elite dunia tanpa jimat mereka. Negara itu sebelumnya pernah menjalani paceklik gelar selama 35 tahun setelah pensiunnya Diego Maradona.

    Setelah era Messi, bintang-bintang mapan seperti Emiliano Martinez dan Enzo Fernandez kini mendapat dukungan dari gelombang talenta menarik, termasuk Nico Paz dan Gianluca Prestianni.

    Ujian besar pertama Argentina di era pasca-Messi akan datang di Copa America 2028. Meski masih belum pasti apakah Scaloni masih akan tetap memimpin, tim ini tampak memiliki bekal yang baik untuk bersaing memperebutkan lebih banyak trofi.

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