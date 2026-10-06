'Dia adalah teladan yang luar biasa' - Lionel Scaloni memuji Lionel Messi yang 'fenomenal' saat legenda Argentina itu bersiap untuk perpisahan emosional

Messi meninggalkan sepak bola internasional dengan koleksi gelar yang luar biasa. Warisannya mencakup Piala Dunia 2022, dua gelar Copa America, medali emas Olimpiade, serta 125 gol yang tak tertandingi dalam 207 penampilan senior.

Acara perpisahan itu akan mempertemukan kembali Messi dengan rekan-rekan setim lamanya, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, dan Nicolas Otamendi, yang akan pensiun setelah Piala Dunia 2026. Namun, Paulo Dybala, Nahuel Molina, dan Alejandro Gomez tidak akan hadir di Buenos Aires.

Terlepas dari perpisahan yang emosional itu, Scaloni yakin akan masa depan dengan mengatakan: "Sekarang hanya nostalgia yang tersisa karena dia tidak akan berada di sana. Dia adalah teladan yang luar biasa. Orang pertama yang datang, orang terakhir yang pergi, bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia menghadapi setiap pertandingan.

"Anda bisa melihat dia adalah fenomena hanya dari cara dia bermain, tetapi ada hal-hal di balik itu yang dilihat rekan-rekan setimnya, dan dia adalah teladan terbaik yang bisa ada. Dia telah meninggalkan, atau sedang meninggalkan, karena dia masih punya satu pertandingan lagi, sesuatu yang tak tertandingi."