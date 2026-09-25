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'Dia adalah striker yang bisa menghilang' - pelatih Denmark Brian Riemer memuji Erling Haaland setelah dwigol mematikan dalam kekalahan di UEFA Nations League
Ketajaman Haaland menentukan derby Nordik
Dalam pertandingan yang menyoroti tipisnya margin di sepakbola internasional, Haaland sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai finisher paling mematikan di dunia. Striker Manchester City itu mencetak dua gol untuk memastikan Norwegia meraih gengsi dalam duel Nations League bertekanan tinggi ini. Tim tuan rumah sempat melesat unggul dua gol berkat gol pembuka dari Oscar Bobb dan gol pertama Haaland pada malam itu, tetapi mereka dipaksa bertahan menghadapi gempuran besar Denmark di babak kedua.
Denmark melawan dengan gagah berani untuk menyamakan skor menjadi 2-2, tetapi naluri penentu kemenangan Haaland muncul saat timnya paling membutuhkannya. Momen penentu lahir dari sebuah skema bola mati cerdik yang membuat lini belakang Denmark benar-benar mati langkah, memberi kesempatan bagi sang striker untuk bergerak tanpa kawalan ke ruang kosong dan menyelesaikannya dengan efisiensi khasnya.
- Getty Images Sport
Riemer tentang ancaman unik Haaland
Riemer dibuat takjub oleh ancaman unik yang dihadirkan nomor sembilan asal Norwegia itu, sekaligus memberikan gambaran menarik tentang apa yang membuatnya begitu sulit dihadapi. Riemer memuji kemampuan sang striker dalam memengaruhi jalannya pertandingan bahkan ketika ia tidak terus-menerus terlibat dalam permainan. Pelatih asal Denmark itu menyoroti sulitnya mengawal pemain yang seolah bisa menghilang dari pertandingan sebelum muncul pada momen yang tepat ketika peluang hadir di kotak penalti.
"Saya rasa Anda tidak bisa meningkat 100 persen dalam hal itu (Haaland). Dia adalah striker yang bisa menghilang untuk beberapa periode dalam pertandingan, dan Anda tidak melihat apa pun darinya. Namun lalu Anda memberinya seperempat peluang, dan kemudian ... Itu sedikit menggambarkan apa yang kami lihat hari ini. Dia sangat klinis. Dia hanya membutuhkan sangat sedikit untuk menentukan pertandingan. Itulah yang memenangkan pertandingan sepakbola," kata Riemer seperti dikutip oleh Dagbladet.
Kelengahan di lini pertahanan menghantui Denmark di Oslo
Meski Haaland mencuri sorotan, Riemer terlihat jelas kecewa dengan cara timnya menangani dasar-dasar bertahan, terutama dalam rangkaian yang berujung pada gol penentu kemenangan. Gol itu berawal dari sepak pojok ketika para bek Denmark tampak benar-benar kehilangan jejak Haaland, sehingga ia bisa bergerak di area penalti tanpa perlawanan berarti.
Riemer mengakui para pemainnya gagal memenuhi standar konsentrasi yang dibutuhkan. Ia kemudian menjelaskan pengaruh penentu dari para bintang utama Norwegia dengan mengatakan: "Ketika sebuah pertandingan sepakbola berlangsung ketat, seperti laga ini, maka sosok seperti [Martin] Odegaard dan Haaland yang menjadi krusial. Saya rasa kami tidak tertinggal jauh dari Norwegia. Kami akan kembali."
- Getty Images Sport
Menjelang putaran berikutnya
Dengan tiga poin sudah dalam genggaman, Norwegia kini bersiap menghadapi laga besar melawan Portugal pada Minggu ini. Kemenangan ini menjadi landasan sempurna bagi skuad untuk membangun momentum di grup Liga A yang sulit. Sementara itu, Denmark harus segera bangkit saat menjamu Wales, dengan harapan bisa membenahi kelengahan di lini belakang yang sangat merugikan mereka di Oslo. Staf pelatih Denmark kemungkinan akan menyoroti start lambat timnya, yang memberi Norwegia pijakan awal dan pada akhirnya tak mampu dikejar meski sempat bangkit dengan penuh semangat di babak kedua. Absennya ketajaman di sepertiga akhir lapangan selama periode dominan 25 menit mereka juga akan menjadi perhatian bagi Riemer.
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