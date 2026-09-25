Riemer dibuat takjub oleh ancaman unik yang dihadirkan nomor sembilan asal Norwegia itu, sekaligus memberikan gambaran menarik tentang apa yang membuatnya begitu sulit dihadapi. Riemer memuji kemampuan sang striker dalam memengaruhi jalannya pertandingan bahkan ketika ia tidak terus-menerus terlibat dalam permainan. Pelatih asal Denmark itu menyoroti sulitnya mengawal pemain yang seolah bisa menghilang dari pertandingan sebelum muncul pada momen yang tepat ketika peluang hadir di kotak penalti.

"Saya rasa Anda tidak bisa meningkat 100 persen dalam hal itu (Haaland). Dia adalah striker yang bisa menghilang untuk beberapa periode dalam pertandingan, dan Anda tidak melihat apa pun darinya. Namun lalu Anda memberinya seperempat peluang, dan kemudian ... Itu sedikit menggambarkan apa yang kami lihat hari ini. Dia sangat klinis. Dia hanya membutuhkan sangat sedikit untuk menentukan pertandingan. Itulah yang memenangkan pertandingan sepakbola," kata Riemer seperti dikutip oleh Dagbladet.