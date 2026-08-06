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"Dia adalah sosok yang sangat penting bagi saya" - Joao Pedro memuji rekrutan baru Chelsea saat Xabi Alonso merancang revolusi di Stamford Bridge
Sebuah hubungan mentor kembali terjalin di London barat
Pedro buka suara soal ikatan pribadinya yang mendalam dengan rekrutan baru Chelsea Welbeck, dengan mengungkapkan bahwa penyerang veteran itu memainkan peran krusial dalam adaptasinya menjalani kehidupan di Premier League. Kedua penyerang itu kembali dipersatukan untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya berbagi ruang ganti di Watford dan Brighton.
Berbicara dari tur pramusim klub, Pedro memberikan penilaian yang sangat positif terhadap karakter dan pengaruh pemain 35 tahun tersebut. "Secara pribadi, Danny adalah sosok yang sangat penting bagi saya dalam hidup," kata Pedro kepada situs resmi Chelsea. "Ketika saya datang ke Inggris, saya tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dia selalu berusaha berada di dekat saya untuk mendukung saya dan membantu saya berkembang.
"Ini sekarang akan menjadi kali ketiga kami bermain bersama dan saya pikir, seperti yang dia lakukan kepada saya di masa lalu, dia akan memberikan dukungan kepada semua orang di dalam skuad."
- AFP
Peran Welbeck dalam wajah baru Chelsea racikan Alonso
Terlepas dari statusnya sebagai pemain veteran, Welbeck tiba di Stamford Bridge setelah menjalani kampanye yang produktif dengan mencetak 13 gol untuk Brighton. Chelsea diyakini membayar biaya transfer di kisaran £7 juta untuk mengamankan jasanya dengan kontrak dua tahun, memberikan Alonso pengalaman yang sangat dibutuhkan.
Keduanya sudah mulai membangun chemistry di atas lapangan di bawah rezim baru, karena Welbeck memang tampil bersama Pedro saat klub kalah 1-0 dari Juventus dalam laga pramusim pada Rabu. Membahas kedatangan rekan setimnya itu, Pedro menambahkan: "Danny adalah sosok seperti ini; dia sangat membantu dan menginginkan yang terbaik untuk semua orang di sekelilingnya dan untuk tim. Semua orang tahu bahwa dia adalah pemain top. Saya menantikan untuk bermain bersamanya lagi dan saya pikir dia akan menjadi sosok yang sangat baik untuk dimiliki dalam grup."
Caicedo memuji dampak sang striker veteran
Pedro bukan satu-satunya mantan bintang Brighton yang senang melihat Welbeck mengenakan seragam biru Chelsea. Gelandang Moises Caicedo, yang pindah dari pesisir selatan dalam kesepakatan dengan rekor transfer Inggris tiga tahun lalu, juga berbicara hangat soal kedatangan sang penyerang.
"Ketika dia tiba di sini, saya memeluknya karena saya sangat senang saat dia menandatangani kontrak," jelas Caicedo saat persiapan pramusim. "Sebagai pemain dan sebagai pribadi, Danny adalah sosok top. Dia sangat membantu saya ketika saya tiba di Brighton. Dia sangat penting bagi saya dan memiliki dia di sini, di Chelsea, rasanya menyenangkan.
"Saya sangat senang dia ada di sini dan dia pasti akan banyak membantu kami. Dengan mentalitasnya, dia punya segalanya dan dia akan sangat penting bagi kami."
- AFP
"Kebanggaan besar" untuk rekrutan baru
Bagi Welbeck, kepindahan ini menjadi babak besar terakhir dalam karier gemilang yang telah membawanya membela beberapa klub terbesar di Inggris. Sang penyerang mengungkapkan bahwa kesempatan untuk mewakili Chelsea adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak, dengan percakapannya bersama Alonso menjadi faktor penentu.
"Ketika Anda mendengar ketertarikan dari Chelsea, itu adalah sesuatu yang membuat Anda dipenuhi kebanggaan yang begitu besar," ujar Welbeck. "Saya sudah mengenal beberapa pemain di sini dan saya telah menjalani percakapan yang fantastis dengan manajer, dan saya sudah merasakan koneksi itu. Saya punya api dalam diri saya dan saya siap memberikan segalanya untuk klub ini agar semua orang di Chelsea, serta para suporternya, bangga."
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