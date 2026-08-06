Pedro buka suara soal ikatan pribadinya yang mendalam dengan rekrutan baru Chelsea Welbeck, dengan mengungkapkan bahwa penyerang veteran itu memainkan peran krusial dalam adaptasinya menjalani kehidupan di Premier League. Kedua penyerang itu kembali dipersatukan untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya berbagi ruang ganti di Watford dan Brighton.

Berbicara dari tur pramusim klub, Pedro memberikan penilaian yang sangat positif terhadap karakter dan pengaruh pemain 35 tahun tersebut. "Secara pribadi, Danny adalah sosok yang sangat penting bagi saya dalam hidup," kata Pedro kepada situs resmi Chelsea. "Ketika saya datang ke Inggris, saya tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dia selalu berusaha berada di dekat saya untuk mendukung saya dan membantu saya berkembang.

"Ini sekarang akan menjadi kali ketiga kami bermain bersama dan saya pikir, seperti yang dia lakukan kepada saya di masa lalu, dia akan memberikan dukungan kepada semua orang di dalam skuad."



