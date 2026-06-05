"Dia adalah seorang superstar sekelas Cristiano Ronaldo!" Florentino Perez merencanakan transfer besar senilai 150 juta euro di Real Madrid

Secara spesifik, Perez mengumumkan bahwa klub akan mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta euro untuk seorang "bintang top sekelas Cristiano Ronaldo". Namun, siapa pun yang mengira bahwa tawaran tersebut ditujukan untuk striker asal Norwegia dari Manchester City akan kecewa: Menurut Perez, sosok yang menjadi incaran tersebut bukanlah Erling Haaland.

Namun, ia tidak menyisakan keraguan bahwa kesepakatan ini menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan. Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."