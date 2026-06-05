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Jochen Tittmar

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"Dia adalah seorang superstar sekelas Cristiano Ronaldo!" Florentino Perez merencanakan transfer besar senilai 150 juta euro di Real Madrid

LaLiga
Transfers
Real Madrid

Pemegang jabatan Florentino Perez menunjukkan kekuatannya menjelang pemilihan presiden di Real Madrid. Dalam wawancara dengan program TV Horizonte, ia mengumumkan tawaran rekor untuk seorang bintang dunia.

Menurut pengakuannya sendiri, calon petahana yang mencalonkan diri kembali itu telah memastikan beberapa transfer besar. Namun, tampaknya itu hanyalah pemanasan sebelum transfer yang benar-benar mengejutkan.

  • Secara spesifik, Perez mengumumkan bahwa klub akan mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta euro untuk seorang "bintang top sekelas Cristiano Ronaldo". Namun, siapa pun yang mengira bahwa tawaran tersebut ditujukan untuk striker asal Norwegia dari Manchester City akan kecewa: Menurut Perez, sosok yang menjadi incaran tersebut bukanlah Erling Haaland.

    Namun, ia tidak menyisakan keraguan bahwa kesepakatan ini menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan. Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."

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  • Florentino PerezGetty Images

    Perez mengumumkan transfer Mourinho, Konate, dan Dumfries

    Menurut Perez, perekrutan pelatih ternama Jose Mourinho, bek tangguh Ibrahima Konate dari Liverpool, serta bek kanan Denzel Dumfries dari Inter Milan sudah dipastikan. Pimpinan klub tersebut juga mengisyaratkan bahwa akan ada penambahan pemain "di banyak posisi lainnya". Dalam hal ini, ia telah memberikan petunjuk yang sangat konkret.

    "Penawaran ini akan mengarah pada pemain sekelas Cristiano Ronaldo atau Kaka. Dia adalah seorang Galactico… Tentu saja ini adalah pemain dari lini tengah ke atas. Bukan Haaland. Pertama-tama, kami akan berbicara dengan klubnya. Dengarkan, saya katakan kepada Anda: Dia bukan berasal dari Liga Premier. Kami akan mengajukan penawaran dan melihat apa yang terjadi," tambahnya.

  • "Nah, di Madrid, kebutuhan selalu bertambah"

    Ketika Perez ditanya mengenai nama-nama pemain ternama dalam acara tersebut, ia secara sistematis mengesampingkan beberapa bintang dunia dari pertimbangannya dan dengan demikian secara drastis mempersempit lingkaran calon pemain. Pengecualian yang paling mencolok dalam rencananya tak diragukan lagi adalah Haaland. 

    Dengan demikian, Perez langsung membantah pernyataan kontroversial dari saingannya, Enrique Riquelme, yang sebelumnya mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan striker top tersebut. Selain Haaland, Perez juga secara tegas mengesampingkan Michael Olise, Jeremy Doku, dan Harry Kane. Bahkan seorang pemain dari rival abadi FC Barcelona pun sama sekali tidak menjadi pertimbangan.

    Karena Kylian Mbappe dan Vinicius Junior sudah menjadi dua pemain luar biasa yang membentuk barisan penyerang tim, pertanyaan tentang kegunaannya pun muncul. Apakah Madrid benar-benar masih membutuhkan superstar bernilai jutaan euro di lini serang? Presiden klub yang sudah lama menjabat itu berkomentar: "Yah, di Madrid, kita selalu membutuhkan lebih banyak."

  • vitinha(C)Getty Images

    Apakah Real Madrid akan mendatangkan bintang top dari PSG?

    Saat ini, Jude Bellingham merupakan pemain baru termahal dalam sejarah Real Madrid. Dengan biaya transfer dasar sebesar 103 juta euro yang dibayarkan kepada Borussia Dortmund—yang dapat meningkat hingga 127 juta euro melalui berbagai bonus kinerja yang bergantung pada prestasi—ia melampaui rekor transfer sebelumnya seperti Eden Hazard, Gareth Bale, dan Ronaldo. 

    Kandidat potensial yang sedang menjadi spekulasi saat ini adalah: Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue - semuanya saat ini bermain untuk Paris Saint-Germain.

  • Transfer-transfer termahal Real Madrid

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Jude BellinghamGelandangBorussia Dortmund2023127 juta euro
    Eden HazardGelandangFC Chelsea2019120,8 juta euro
    Gareth BalePenyerangTottenham Hotspur2013101 juta euro
    Cristiano RonaldoSeranganManchester United200994 juta euro
    Aurelien TchouameniGelandangAS Monaco202280 juta euro
    Zinedine ZidaneGelandangJuventus200177,5 juta euro
    James RodriguezGelandangAS Monaco201475 juta euro
    KakaGelandangAC Milan200967 juta euro
    Luka JovicPenyerangEintracht Frankfurt201963 juta euro
    Dean HuijsenPertahananAFC Bournemouth202462,5 juta euro