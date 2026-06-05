Menurut pengakuannya sendiri, calon petahana yang mencalonkan diri kembali itu telah memastikan beberapa transfer besar. Namun, tampaknya itu hanyalah pemanasan sebelum transfer yang benar-benar mengejutkan.
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"Dia adalah seorang superstar sekelas Cristiano Ronaldo!" Florentino Perez merencanakan transfer besar senilai 150 juta euro di Real Madrid
Secara spesifik, Perez mengumumkan bahwa klub akan mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta euro untuk seorang "bintang top sekelas Cristiano Ronaldo". Namun, siapa pun yang mengira bahwa tawaran tersebut ditujukan untuk striker asal Norwegia dari Manchester City akan kecewa: Menurut Perez, sosok yang menjadi incaran tersebut bukanlah Erling Haaland.
Namun, ia tidak menyisakan keraguan bahwa kesepakatan ini menjadi prioritas utama dan harus segera diselesaikan. Perez menjelaskan: "Pada hari Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro."
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Perez mengumumkan transfer Mourinho, Konate, dan Dumfries
Menurut Perez, perekrutan pelatih ternama Jose Mourinho, bek tangguh Ibrahima Konate dari Liverpool, serta bek kanan Denzel Dumfries dari Inter Milan sudah dipastikan. Pimpinan klub tersebut juga mengisyaratkan bahwa akan ada penambahan pemain "di banyak posisi lainnya". Dalam hal ini, ia telah memberikan petunjuk yang sangat konkret.
"Penawaran ini akan mengarah pada pemain sekelas Cristiano Ronaldo atau Kaka. Dia adalah seorang Galactico… Tentu saja ini adalah pemain dari lini tengah ke atas. Bukan Haaland. Pertama-tama, kami akan berbicara dengan klubnya. Dengarkan, saya katakan kepada Anda: Dia bukan berasal dari Liga Premier. Kami akan mengajukan penawaran dan melihat apa yang terjadi," tambahnya.
"Nah, di Madrid, kebutuhan selalu bertambah"
Ketika Perez ditanya mengenai nama-nama pemain ternama dalam acara tersebut, ia secara sistematis mengesampingkan beberapa bintang dunia dari pertimbangannya dan dengan demikian secara drastis mempersempit lingkaran calon pemain. Pengecualian yang paling mencolok dalam rencananya tak diragukan lagi adalah Haaland.
Dengan demikian, Perez langsung membantah pernyataan kontroversial dari saingannya, Enrique Riquelme, yang sebelumnya mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan striker top tersebut. Selain Haaland, Perez juga secara tegas mengesampingkan Michael Olise, Jeremy Doku, dan Harry Kane. Bahkan seorang pemain dari rival abadi FC Barcelona pun sama sekali tidak menjadi pertimbangan.
Karena Kylian Mbappe dan Vinicius Junior sudah menjadi dua pemain luar biasa yang membentuk barisan penyerang tim, pertanyaan tentang kegunaannya pun muncul. Apakah Madrid benar-benar masih membutuhkan superstar bernilai jutaan euro di lini serang? Presiden klub yang sudah lama menjabat itu berkomentar: "Yah, di Madrid, kita selalu membutuhkan lebih banyak."
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Apakah Real Madrid akan mendatangkan bintang top dari PSG?
Saat ini, Jude Bellingham merupakan pemain baru termahal dalam sejarah Real Madrid. Dengan biaya transfer dasar sebesar 103 juta euro yang dibayarkan kepada Borussia Dortmund—yang dapat meningkat hingga 127 juta euro melalui berbagai bonus kinerja yang bergantung pada prestasi—ia melampaui rekor transfer sebelumnya seperti Eden Hazard, Gareth Bale, dan Ronaldo.
Kandidat potensial yang sedang menjadi spekulasi saat ini adalah: Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue - semuanya saat ini bermain untuk Paris Saint-Germain.
Transfer-transfer termahal Real Madrid
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Jude Bellingham Gelandang Borussia Dortmund 2023 127 juta euro Eden Hazard Gelandang FC Chelsea 2019 120,8 juta euro Gareth Bale Penyerang Tottenham Hotspur 2013 101 juta euro Cristiano Ronaldo Serangan Manchester United 2009 94 juta euro Aurelien Tchouameni Gelandang AS Monaco 2022 80 juta euro Zinedine Zidane Gelandang Juventus 2001 77,5 juta euro James Rodriguez Gelandang AS Monaco 2014 75 juta euro Kaka Gelandang AC Milan 2009 67 juta euro Luka Jovic Penyerang Eintracht Frankfurt 2019 63 juta euro Dean Huijsen Pertahanan AFC Bournemouth 2024 62,5 juta euro