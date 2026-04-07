"Dia adalah seorang provokator sejati": FC Bayern München disarankan untuk menyusun rencana khusus terkait skorsing Vinicius Junior dari Real Madrid

"Karena Vini Junior memang seorang provokator sejati, tapi yang terpenting, dia mudah terpancing," jelas Kramer, bahwa pemain serang asal Brasil itu mungkin mudah terbawa emosi hingga melakukan tindakan yang berujung pada kartu kuning. "Kamu tidak boleh mendapat kartu kuning terlalu dini saat melawan dia. Mulai menit ke-80—jika kamu belum mendapat kartu kuning—saya akan berhadapan langsung dengannya, dan akhirnya kami berdua akan mendapat kartu kuning," usul mantan pemain timnas Jerman itu.

Rekan Kramer di tim juara dunia 2014, Mats Hummels, yang juga bertindak sebagai pakar Prime, kemudian menyela bahwa ia tidak akan menugaskan Konrad Laimer untuk memancing kartu kuning bagi Vinicius, karena pemain Austria itu juga terancam skorsing akibat akumulasi kartu kuning. "Kamu masih butuh dia untuk leg kedua. Aku akan menempatkan seseorang seperti Luis Diaz, Harry Kane, atau Olise—salah satu dari mereka—untuk berhadapan kepala-ke-kepala sebentar saja, lalu kamu akan mendapatkan dorongan yang cukup untuk kartu kuning. Itu sudah pasti," kata Hummels.