"Secara internal, saya rasa sebagai tim kita akan berkata: Wah, sebenarnya kita harus menjatuhkannya untuk leg kedua," dugaan Kramer menjelang pertandingan Selasa malam dalam kapasitasnya sebagai pakar TV di Prime. Latar belakangnya: Jika Vinicius mendapat kartu kuning di leg pertama—yang akan menjadi kartu kuning ketiganya di musim Liga Champions saat ini—ia akan diskors untuk leg kedua perempat final di Munich pada Rabu pekan depan.
"Dia adalah seorang provokator sejati": FC Bayern München disarankan untuk menyusun rencana khusus terkait skorsing Vinicius Junior dari Real Madrid
"Karena Vini Junior memang seorang provokator sejati, tapi yang terpenting, dia mudah terpancing," jelas Kramer, bahwa pemain serang asal Brasil itu mungkin mudah terbawa emosi hingga melakukan tindakan yang berujung pada kartu kuning. "Kamu tidak boleh mendapat kartu kuning terlalu dini saat melawan dia. Mulai menit ke-80—jika kamu belum mendapat kartu kuning—saya akan berhadapan langsung dengannya, dan akhirnya kami berdua akan mendapat kartu kuning," usul mantan pemain timnas Jerman itu.
Rekan Kramer di tim juara dunia 2014, Mats Hummels, yang juga bertindak sebagai pakar Prime, kemudian menyela bahwa ia tidak akan menugaskan Konrad Laimer untuk memancing kartu kuning bagi Vinicius, karena pemain Austria itu juga terancam skorsing akibat akumulasi kartu kuning. "Kamu masih butuh dia untuk leg kedua. Aku akan menempatkan seseorang seperti Luis Diaz, Harry Kane, atau Olise—salah satu dari mereka—untuk berhadapan kepala-ke-kepala sebentar saja, lalu kamu akan mendapatkan dorongan yang cukup untuk kartu kuning. Itu sudah pasti," kata Hummels.
Real Madrid: Aurelien Tchouameni Mendapat Kartu Kuning yang Mengakibatkan Skorsing
Sementara itu, sebelum pertandingan, Vinicius bukanlah satu-satunya bintang Real Madrid yang harus absen jika mendapat kartu kuning pada pertandingan leg kedua melawan Bayern pada hari Selasa. Empat pemain lain dari starting eleven Los Blancos, yaitu Kylian Mbappe, Dean Huijsen, Alvaro Carreras, dan Aurelien Tchouameni, juga terancam skorsing akibat kartu kuning. Tchouameni sudah mendapat kartu kuning pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-37, sehingga ia tidak akan bisa bermain di Munich pekan depan.
Selain itu, Jude Bellingham, yang awalnya duduk di bangku cadangan, juga akan diskors jika mendapat kartu kuning lagi.
Sementara itu, spekulasi mengenai apakah Bayern memang sengaja mengincar kartu kuning bagi Vinicius dan kawan-kawan dibantah oleh pelatih FCB, Vincent Kompany. "Itu tidak mungkin menjadi taktik," tegas pelatih asal Belgia itu dalam konferensi pers pada hari Senin. Di kubu juara Bundesliga itu sendiri, selain Laimer, bek tengah Dayot Upamecano juga terancam absen di leg kedua karena skorsing kartu kuning.
Real Madrid vs. FC Bayern München: Susunan Pemain
Susunan Pemain Real Madrid:
Kiper
Andriy Lunin
PERTAHANAN
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
GELANDANG
Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
PENYERANG
Kylian Mbappe, Vinicius Junior
Susunan Pemain FC Bayern:
PENJAGA GAWANG
Manuel Neuer
PERTAHANAN
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
GELANDANG
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
PENYERANG
Harry Kane