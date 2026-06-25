"Dia adalah seorang legenda!" Seorang tokoh ikonik Piala Dunia mengakhiri kariernya dengan cara yang layaknya dongeng

Dalam kemenangan 3-0 (0-0) yang diraih Meksiko—salah satu tuan rumah Piala Dunia yang sebelumnya sudah dipastikan sebagai juara grup—atas Republik Ceko, Ochoa masuk menggantikan kiper utama Raúl Rangel pada menit ke-78 di tengah sorak-sorai meriah lebih dari 80.000 penonton, dan mengenakan ban kapten dalam penampilannya yang keenam di Piala Dunia. Gol ketiga yang dicetak Álvaro Fidalgo (90+4) diawali oleh tendangan jauhnya, lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan memompa semangat penonton.

"Dia adalah legenda sepak bola dunia dan dia orang Meksiko," puji Pelatih Nasional Javier Aguirre, yang mengatakan bahwa ia akan tetap memasukkan Ochoa sebagai pemain pengganti terlepas dari skor apa pun: "Memo harus bermain. Dia bangun pagi-pagi, pergi ke gym, tidak pernah menyerah, dan memotivasi rekan-rekan setimnya. Dia benar-benar lebih baik dari sebelumnya."

Ochoa telah mengonfirmasi pengunduran dirinya setelah Piala Dunia sejak awal turnamen XXL di AS, Meksiko, dan Kanada. “Jika saya diturunkan, saya akan memberikan yang terbaik. Hasilnya luar biasa, suasananya luar biasa,” katanya kini. “Semua kasih sayang ada di sini, dan itulah hal terpenting yang saya bawa pulang: persahabatan, penghargaan, dan semua hal positif.”