"Dia adalah rekan setim favoritku!" Bintang FC Liverpool, Florian Wirtz, menganggapnya sebagai rekan setim favoritnya

"Menurut saya, dia adalah pemain yang paling saya sukai untuk bermain bersama di tim ini," kata Ekitike tentang pemain tim nasional Jerman tersebut. "Saya juga menyukai pemain lain, tetapi ketika Anda bermain sebagai penyerang dan memiliki seorang gelandang serang yang sangat memahami sepak bola dan ingin bermain sepak bola dengan gaya yang sama seperti Anda, hal itu membuat segalanya menjadi lebih mudah."

Sementara Ekitike pindah dari Eintracht Frankfurt ke The Reds dengan harga 95 juta euro sebelum musim dimulai, Wirtz datang dari Bayer Leverkusen dengan harga 125 juta euro. Dan menurut pemain Prancis itu, keduanya masih memiliki banyak hal yang ingin dicapai bersama.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa kita bisa mencapai hal-hal besar jika bermain bersama. Jika dia mengoper bola kepada saya, saya akan mengembalikannya, dan kemudian sesuatu akan terjadi," kata Ekitike. "Saya sangat senang bermain bersamanya dan tahu bahwa dia adalah pemain yang bisa memberikan banyak assist kepada saya sepanjang musim. Sangat menyenangkan memiliki pemain seperti itu di sisi Anda, yang membuat Anda bersinar."