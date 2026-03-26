Dia adalah pihak yang paling dirugikan dalam kualifikasi Piala Dunia: Seorang bintang timnas Jerman yang sering dikritik kini bermain di bawah asuhan Nagelsmann dengan status percobaan — dan kini menunjukkan sikap yang sama sekali berbeda

Antonio Rüdiger telah kehilangan posisinya sebagai bek tengah timnas Jerman. Belakangan ini, cedera, skandal, dan penampilan buruk saat membela timnas mendominasi pemberitaan. Menjelang Piala Dunia, waktunya semakin menipis.

Begitu Antonio Rüdiger pulih dari cedera, ia termasuk salah satu pemain inti yang tak terbantahkan di tim nasional Jerman. Setidaknya itulah yang biasanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir—baik di bawah asuhan Hansi Flick maupun pelatih tim nasional saat ini, Julian Nagelsmann. Namun, hal ini mungkin akan berbeda pada Piala Dunia musim panas nanti.

Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund dan Jonathan Tah dari FC Bayern München telah lama menggeser posisinya di lini pertahanan tengah. Belakangan ini, cedera, daftar kontroversi yang tak ada habisnya, dan performa yang lemah di timnas Jerman telah memengaruhi situasi Rüdiger. Tekanan terhadap pemain berusia 33 tahun ini semakin meningkat, sehingga jeda pertandingan internasional saat ini sangat penting baginya.

  • Pertandingan terakhir Rüdiger bersama tim nasional Jerman hingga saat ini berlangsung pada 7 September, saat tim tersebut menang 3-1 atas Irlandia Utara. Hanya beberapa hari sebelumnya, pemain kelahiran Berlin ini menampilkan penampilan terburuknya dari total 81 pertandingan internasional saat timnya mengalami kekalahan memalukan 0-2 melawan Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia: Bintang Real Madrid ini berperan besar dalam kedua gol yang kebobolan dan terbukti menjadi titik lemah dalam barisan pertahanan empat orang yang secara keseluruhan tampil bencana.

    Penampilan yang kemungkinan besar masih diingat Nagelsmann, karena pelatih timnas Jerman tampaknya sudah menemukan duet bek tengah lain untuk Piala Dunia. Dalam wawancara besarnya dengan majalah kicker awal Maret, ia memberi isyarat bahwa ia terutama menyukai kombinasi Schlotterbeck/Tah: "Saya rasa mereka telah melakukannya dengan sangat baik dan juga sangat stabil di liga. Jona mengalami masa adaptasi yang rumit di Bayern, tapi sejak itu dia sangat stabil. Dan Schlotti, seperti yang sudah saya katakan, adalah pemain yang sangat penting bagi kami."

    Dalam hal ini, keunikan Schlotterbeck di skuad DFB menjadi keuntungannya, seperti yang ditekankan Nagelsmann sendiri: "Dia saat ini satu-satunya pemain kaki kiri kami dan kami sudah mengalami masalah besar dalam membangun serangan saat dia tidak bermain." Artinya: Sebenarnya Rüdiger hanya bersaing dengan Tah untuk posisi starter di Piala Dunia - dan Tah setidaknya adalah figur pemimpin dan pemain kunci di salah satu tim terbaik Eropa saat ini.

    Nagelsmann memang memuji Rüdiger atas kemampuannya dalam situasi satu lawan satu dan di ruang sempit: "Di situ dia luar biasa bagus, seorang pemain yang sangat handal dalam duel." Namun, pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa dia membutuhkan Rüdiger yang benar-benar fit: "Antonio harus 100 persen fit dan sehat. Jika dia mengalami cedera ringan, yang kadang-kadang juga dialaminya di sini, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal. Tapi dia sedang berada di jalur yang tepat."

    Setidaknya hal terakhir itu dibuktikan Rüdiger dengan penampilan yang sangat kuat di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Di leg pertama, ia kembali mengawal "lawan favoritnya" Erling Haaland, yang pada akhirnya tidak mencetak satu pun tembakan ke gawang.

    Di masa lalu, Rüdiger juga pernah menjabat sebagai kapten pertahanan di tim nasional. Namun, Nagelsmann saat ini tidak ingin menjamin hal itu: "Itu bukan hal yang pasti dan sangat bergantung pada performanya." Nagelsmann jauh dari "selalu menunjuk kapten pertahanan klasik, ini adalah masalah formasi".

    • Iklan
    Antonio Rüdiger dan nasib sial yang terus-menerus terkait cedera

    Masalah cedera yang dialami Rüdiger tak diragukan lagi merupakan salah satu alasan utama mengapa posisinya dalam hierarki timnas Jerman merosot. Ia harus absen dalam keempat pertandingan kualifikasi setelah kemenangan atas Irlandia Utara tersebut karena cedera. Penyebabnya adalah cedera paha yang membuatnya absen dalam 19 pertandingan bersama Real Madrid. Tak lama setelah itu, pada Januari 2026, ia mengalami cedera lutut lagi yang membuatnya absen hampir sebulan. Ia adalah salah satu, jika bukan yang terbesar, korban dari fase kualifikasi Piala Dunia yang berjalan lambat ini.

    Cedera seolah menjadi benang merah dalam karier Rüdiger: Saat di VfB Stuttgart ia mengalami masalah meniskus, di AS Roma ia mengalami robekan ligamen silang, di Chelsea ia menderita cedera pangkal paha, dan di Real Madrid kini ia kembali mengalami masalah paha dan lutut. Dan itu terjadi tepat menjelang akhir musim dan Piala Dunia!

    Masalah ini sudah lama diketahui oleh pihak Real Madrid. Sejak pulih, Rüdiger memang kembali menjadi bagian tetap dari lini pertahanan tengah asuhan pelatih Alvaro Arbeloa, dan Los Blancos berencana memperpanjang kontraknya yang akan berakhir musim panas ini selama satu tahun lagi — namun dengan satu syarat. Menurut Mundo Deportivo, gaji Rüdiger, yang kabarnya mencapai 14 juta euro, akan dipotong secara signifikan. Sebagai perbandingan, disebutkan legenda klub Luka Modric, yang pada musim terakhirnya di Real hanya menerima setengah dari gaji sebelumnya.

    Apakah Rüdiger akan menyetujui pemotongan semacam itu masih dipertanyakan. Pasalnya, tampaknya ada alternatif menarik yang muncul. Menurut Tuttosport, Juventus (dengan mantan pembina Roma, Luciano Spalletti, di bangku pelatih), Manchester United, dan Liverpool FC kini juga tertarik pada jasanya. Surat kabar tersebut juga menulis bahwa Juve menawarkan kontrak dua tahun dengan total gaji sepuluh hingga dua belas juta euro.

    Skandal Antonio Rüdiger: Para "pakar" menuntut agar ia dikeluarkan dari DFB

    Namun, cedera hanyalah salah satu aspek dari tantangan yang dihadapi Rüdiger. Siapa pun yang menurunkannya akan mendapatkan pemain yang kuat secara fisik dalam duel satu lawan satu dan sosok dengan mental baja serta semangat juang yang luar biasa. Di sisi lain, ia juga memiliki beberapa sisi gelap: tindakan-tindakan yang dipertanyakan di dalam dan di luar lapangan, yang sebagian di antaranya hampir mencapai tingkat skandal yang nyata. Catatan buruknya panjang dan terus bertambah.

    Pada Piala Dunia 2022, ia memaki seorang relawan FIFA dengan menyebutnya "orang bodoh". Pada 2023, ia menanggapi permintaan seorang penggemar untuk tanda tangan dengan kata-kata: "Spasti, Spasti". Sebuah video pada bulan Maret juga menjadi berita utama, di mana ia berteriak kepada seorang penggemar yang ingin berfoto: "Jangan sentuh aku." Awal tahun ini, ia juga menunjukkan gestur memotong leher secara provokatif ke arah seorang penggemar Atletico. Dalam final Copa del Rey melawan rival abadi FC Barcelona, ia melemparkan gulungan plester ke arah wasit dan menghina wasit tersebut dengan cara yang paling keji, yang mengakibatkan skorsing enam pertandingan.

    Setelah insiden Clasico, beberapa pengamat dan yang disebut-sebut sebagai ahli bahkan menuntut agar ia dikeluarkan dari tim nasional. Namun, Nagelsmann justru memberinya semacam masa percobaan. "Batasnya sudah tercapai. Dia tidak boleh melakukannya lagi, jika tidak akan ada konsekuensi yang lebih besar," katanya. Setelah insiden terbaru melawan Getafe, di mana Rüdiger menendang kepala Diego Rico yang sedang tergeletak di tanah dengan lututnya, suara-suara serupa semakin banyak. Namun, tidak ada konsekuensi dari DFB, justru sebaliknya.

    Antonio Rüdiger: "Saya ingin memberikan stabilitas dan rasa aman"

    Sebaliknya, Nagelsmann justru membelanya. Rüdiger adalah sosok yang "memecah belah", di mana "hal-hal tentangnya dibesar-besarkan lebih dari yang lain". Kapten timnas Jerman, Joshua Kimmich, juga membela rekan setimnya: "Toni tentu saja merupakan pemain yang sangat penting bagi kami. Kadang-kadang saya merasa, kita di Jerman lupa apa yang telah Toni berikan selama tiga atau empat tahun terakhir." Rüdiger adalah seseorang "yang bisa diandalkan dan bisa kamu turunkan di setiap pertandingan, tanpa kamu sebagai rekan setim perlu khawatir atau merasa cemas." Pelatih Real, Arbeloa, bahkan melangkah lebih jauh dengan pujiannya. "Jika kalian bertanya kepada saya, saya ingin membuat patung Rüdiger dan menempatkannya di taman," katanya sambil menyebut anak didiknya sebagai "panutan bagi semua orang".

    Rüdiger adalah pemain yang memicu reaksi kuat dari banyak orang dan mentalitasnya memiliki sisi positif maupun negatif. Dia juga jauh dari menjadi pelaku dalam setiap insiden, seperti misalnya setelah pertandingan melawan Slovakia, ketika dia, Nnamdi Collins, dan Jonathan Tah dihina secara rasial di internet oleh orang-orang yang tidak waras.

    Pemenang Liga Champions dua kali ini tetap ingin mengambil tanggung jawab dan mengumumkan perbaikan: "Diskusi ini sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa saya memiliki tanggung jawab yang pada beberapa momen belum saya penuhi. Saya menanggapi kritik yang disampaikan dengan serius dan obyektif, karena saya sendiri tahu bahwa saya pernah melakukan tindakan yang jelas-jelas berlebihan. Saya tidak ingin menjadi sumber keributan, melainkan memberikan stabilitas dan keamanan."

    Peran apa yang akan dimainkan pemain berusia 33 tahun ini di tim nasional dan di Piala Dunia di masa depan, mungkin sudah terlihat pada pertandingan internasional mendatang melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret). Bagi hampir tidak ada pemain lain, kedua pertandingan tersebut mungkin memiliki arti yang lebih besar bagi masa depan mereka di tim DFB. Namun, ia sendiri menatapnya dengan tenang dan akan tetap mengutamakan kepentingan tim, bahkan jika keputusan jatuh pada Schlotterbeck dan Tah. Hal itu ia tekankan kembali kepada kicker.

    "Jona dan Nico bermain sangat bagus musim ini dan terutama sangat konsisten," kata Rüdiger, namun ia juga menegaskan: "Selama Piala Dunia, kami memang membutuhkan lebih dari sebelas pemain, apalagi musim panas ini. Kondisinya akan sangat menantang, ditambah lagi dengan beban perjalanan dan jumlah pertandingan yang sedikit lebih banyak."

    Bagi dia, satu hal yang pasti: "Jika Julian membutuhkan saya, saya akan ada di sana - baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan, untuk memastikan hasil pertandingan."

    Sebuah pernyataan yang pasti akan disambut baik oleh Nagelsmann.

  • Antonio Rüdiger: Statistik pada Musim 2025/26


    Permainan

    18

    Gol

    1

    Assist

    0

    Menit bermain

    1.515


