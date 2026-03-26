Pertandingan terakhir Rüdiger bersama tim nasional Jerman hingga saat ini berlangsung pada 7 September, saat tim tersebut menang 3-1 atas Irlandia Utara. Hanya beberapa hari sebelumnya, pemain kelahiran Berlin ini menampilkan penampilan terburuknya dari total 81 pertandingan internasional saat timnya mengalami kekalahan memalukan 0-2 melawan Slovakia dalam kualifikasi Piala Dunia: Bintang Real Madrid ini berperan besar dalam kedua gol yang kebobolan dan terbukti menjadi titik lemah dalam barisan pertahanan empat orang yang secara keseluruhan tampil bencana.

Penampilan yang kemungkinan besar masih diingat Nagelsmann, karena pelatih timnas Jerman tampaknya sudah menemukan duet bek tengah lain untuk Piala Dunia. Dalam wawancara besarnya dengan majalah kicker awal Maret, ia memberi isyarat bahwa ia terutama menyukai kombinasi Schlotterbeck/Tah: "Saya rasa mereka telah melakukannya dengan sangat baik dan juga sangat stabil di liga. Jona mengalami masa adaptasi yang rumit di Bayern, tapi sejak itu dia sangat stabil. Dan Schlotti, seperti yang sudah saya katakan, adalah pemain yang sangat penting bagi kami."

Dalam hal ini, keunikan Schlotterbeck di skuad DFB menjadi keuntungannya, seperti yang ditekankan Nagelsmann sendiri: "Dia saat ini satu-satunya pemain kaki kiri kami dan kami sudah mengalami masalah besar dalam membangun serangan saat dia tidak bermain." Artinya: Sebenarnya Rüdiger hanya bersaing dengan Tah untuk posisi starter di Piala Dunia - dan Tah setidaknya adalah figur pemimpin dan pemain kunci di salah satu tim terbaik Eropa saat ini.

Nagelsmann memang memuji Rüdiger atas kemampuannya dalam situasi satu lawan satu dan di ruang sempit: "Di situ dia luar biasa bagus, seorang pemain yang sangat handal dalam duel." Namun, pada saat yang sama, dia menegaskan bahwa dia membutuhkan Rüdiger yang benar-benar fit: "Antonio harus 100 persen fit dan sehat. Jika dia mengalami cedera ringan, yang kadang-kadang juga dialaminya di sini, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal. Tapi dia sedang berada di jalur yang tepat."

Setidaknya hal terakhir itu dibuktikan Rüdiger dengan penampilan yang sangat kuat di babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City. Di leg pertama, ia kembali mengawal "lawan favoritnya" Erling Haaland, yang pada akhirnya tidak mencetak satu pun tembakan ke gawang.

Di masa lalu, Rüdiger juga pernah menjabat sebagai kapten pertahanan di tim nasional. Namun, Nagelsmann saat ini tidak ingin menjamin hal itu: "Itu bukan hal yang pasti dan sangat bergantung pada performanya." Nagelsmann jauh dari "selalu menunjuk kapten pertahanan klasik, ini adalah masalah formasi".