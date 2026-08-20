Salah satu aspek menarik dari kedatangan Silva di Madrid adalah reuni yang menggembirakan dengan Mbappe. Duo dinamis itu sebelumnya menjalin kemitraan yang tangguh saat sama-sama membela Monaco. Berbicara tentang sejarah kebersamaan mereka, Bernardo mengenang hari-hari awal mereka di Prancis.

"Kami bermain bersama selama dua tahun di Monaco," kata Silva di situs resmi klub. "Dia masih sangat muda, 17 atau 18 tahun. Saya juga masih sangat muda. Kami punya koneksi yang sangat kuat sebagai rekan setim. Sejak saat itu, kami sudah cukup sering bermain saling berhadapan, melawan Paris, melawan Prancis, dan melawan Madrid.

"Sekarang saya sangat senang bisa bersamanya lagi dan mencoba membangun kembali koneksi itu. Kylian adalah pemain unik yang bisa memenangkan pertandingan seorang diri, memberi Anda banyak gol, dan menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan. Kami akan bekerja untuk membangun kembali koneksi itu dan membawa kegembiraan bersama ke Real Madrid."