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'Dia adalah pemain yang unik' - Bernardo Silva mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali keajaiban Monaco bersama Kylian Mbappe di Real Madrid
Bersiap untuk debut di Liga
Silva secara resmi tengah bersiap untuk debutnya yang sangat dinantikan di La Liga setelah menjalani integrasi pramusim yang sukses di Madrid. Gelandang Portugal itu cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya di ibu kota Spanyol. Dengan laga kompetitif yang semakin dekat, Real Madrid dijadwalkan menghadapi Espanyol di RCDE Stadium. Pertandingan ini menandai awal babak baru yang menarik bagi pemain internasional berpengalaman tersebut.
- AFP
Bertemu kembali dengan wajah yang familiar
Salah satu aspek menarik dari kedatangan Silva di Madrid adalah reuni yang menggembirakan dengan Mbappe. Duo dinamis itu sebelumnya menjalin kemitraan yang tangguh saat sama-sama membela Monaco. Berbicara tentang sejarah kebersamaan mereka, Bernardo mengenang hari-hari awal mereka di Prancis.
"Kami bermain bersama selama dua tahun di Monaco," kata Silva di situs resmi klub. "Dia masih sangat muda, 17 atau 18 tahun. Saya juga masih sangat muda. Kami punya koneksi yang sangat kuat sebagai rekan setim. Sejak saat itu, kami sudah cukup sering bermain saling berhadapan, melawan Paris, melawan Prancis, dan melawan Madrid.
"Sekarang saya sangat senang bisa bersamanya lagi dan mencoba membangun kembali koneksi itu. Kylian adalah pemain unik yang bisa memenangkan pertandingan seorang diri, memberi Anda banyak gol, dan menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan. Kami akan bekerja untuk membangun kembali koneksi itu dan membawa kegembiraan bersama ke Real Madrid."
Tak ada ruang untuk kesalahan saat menghadapi Espanyol
Saat Madrid bersiap bertandang ke Catalonia, Silva memahami besarnya tuntutan sepak bola Spanyol. Ia tahu bahwa meraih tiga poin melawan Espanyol sangat penting untuk keberhasilan perburuan gelar.
"Saya berharap menang," ujarnya. "Kami perlu fokus pada setiap pertandingan. Setiap poin berarti. La Liga adalah kompetisi di mana Anda tidak bisa kehilangan banyak poin jika ingin menjadi juara.
"Kami harus memberikan pentingnya yang sama pada poin dalam pertandingan yang mungkin dianggap orang kurang penting seperti yang kami berikan pada laga-laga besar. Kami akan mencoba memulai dengan kuat, dengan kemenangan dan tiga poin."
- Getty Images Sport
Debut di liga sudah di depan mata
Dengan jadwal laga persahabatan yang kini telah usai, fokus sepenuhnya beralih ke aksi kompetitif saat kasta tertinggi Spanyol kembali menjadi pusat perhatian. Tim asuhan Jose Mourinho sedang bersiap melakoni laga tandang untuk pertandingan pembuka liga mereka, dan semua mata akan tertuju pada susunan pemain inti untuk melihat bagaimana Silva dan Mbappe dimainkan.
Real Madrid dijadwalkan menghadapi Espanyol di Stadion RCDE. Ini akan menjadi kesempatan pertama bagi gelandang tersebut untuk membuktikan bahwa kemitraannya dengan Mbappe masih setajam saat mereka masih remaja.
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