Saat Isak meninggalkan Newcastle musim panas lalu, rekan setimnya di timnas, Anthony Elanga, baru saja tiba di ruang kedatangan. Mantan pemain sayap Manchester United dan Nottingham Forest yang lincah itu sendiri juga mengalami musim yang berat—dengan hanya mencatatkan satu gol dan tiga assist.

Pemain berusia 24 tahun ini semakin menjadi bahan pembicaraan transfer, di tengah spekulasi bahwa The Magpies mungkin akan meminimalkan kerugian mereka, namun Schwarz mengatakan ketika ditanya mengenai awal baru lainnya: “Saya pikir secara keseluruhan, Newcastle tidak menjalani musim yang bagus—musim yang sangat mengecewakan bagi mereka.

“Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Penampilan mereka tidak maksimal. Mereka ingin membuktikan musim ini bahwa mereka adalah salah satu tim papan atas. Saya menyukai susunan tim yang mereka miliki, para pemain, dan manajernya. Dan kita tahu bahwa mereka bisa memainkan sepak bola yang fantastis.

“Menurut saya, hanya karena mengalami setengah musim yang buruk, bukan berarti Anda harus pindah klub. Terkadang Anda harus bertahan di sana dan terus berusaha, karena Anda membutuhkan konsistensi di antara para pemain. Anda perlu membangunnya.

“Terkadang hal itu tidak berhasil di musim pertama, tetapi musim kedua bisa sangat sukses jika Anda memiliki semangat, jika Anda memiliki hasrat. Dan mengetahui bahwa mereka mengalami satu musim yang tidak biasa, yang bukan merupakan level Newcastle yang kita kenal, saya pikir mereka bisa menjadi cukup berbahaya jika mereka mempertahankan para pemain dan performa yang kita tahu mereka miliki.”