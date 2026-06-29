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“Dia adalah pemain yang luar biasa” - Apa yang dibutuhkan Alexander Isak untuk membuktikan hal itu dan membenarkan nilai transfernya yang memecahkan rekor sebesar £125 juta di Liverpool
Isak mencetak empat gol setelah pindah ke Liverpool dengan nilai transfer sebesar £125 juta
Banyak yang diharapkan dari Isak, mengingat ia dibeli seharga £125 juta ($165 juta), dan tuntutan terhadapnya akan semakin besar selama musim keduanya mengenakan seragam merah legendaris tersebut. Dengan nomor punggung 9, ia wajib kembali ke performa terbaiknya pada musim 2026-27.
Liverpool mengalami kesulitan sebagai sebuah tim pada musim lalu, yang pada akhirnya menyebabkan Arne Slot diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer setahun setelah meraih gelar Liga Premier, sehingga konsistensi yang lebih baik harus dicari di bawah bos baru Andoni Iraola.
Isak harus memimpin upaya tersebut, di tengah kondisi di mana kesabaran menjadi hal yang langka dalam sepak bola modern, dan ia mengandalkan penampilannya di putaran final Piala Dunia di Amerika Utara sebagai batu loncatan — dengan gol pertamanya tercipta dalam laga pembuka fase grup melawan Tunisia.
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Bagaimana Isak bisa membuktikan bahwa harganya sebanding di Anfield
Kini ia akan berhadapan langsung dengan Kylian Mbappé dan timnas Prancis, namun matanya juga tertuju pada musim depan di Inggris. Ketika ditanya apakah Isak perlu mencetak lebih dari 20 gol pada musim 2026-27 agar terhindar dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak nyaman, rekan senegaranya Schwarz—yang berbicara atas nama Betinia—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, yang terpenting adalah dia mencetak gol di pertandingan berikutnya melawan Prancis, itu yang utama. Dan mendapatkan pengalaman yang baik di Piala Dunia. Kita tidak boleh melihat terlalu jauh ke depan sekarang, fokusnya adalah untuk Swedia di Piala Dunia.
“Tapi akan menarik untuk melihat Isak menjalani pramusim sejak awal, itu akan sangat membantunya. Saya rasa dia merasa bisa bermain dalam lebih banyak pertandingan. Cedera datang, pindah ke klub baru, di klub besar seperti Liverpool, dan dia menghadapi tekanan.
“Saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa. Satu-satunya hal adalah, apakah dia bisa terhindar dari cedera dan bermain setiap pekan. Jika dia bisa, dia akan menjadi aset yang fantastis bagi Liverpool.”
Tetap atau pergi: Apa yang akan terjadi pada Elanga di bursa transfer kali ini?
Saat Isak meninggalkan Newcastle musim panas lalu, rekan setimnya di timnas, Anthony Elanga, baru saja tiba di ruang kedatangan. Mantan pemain sayap Manchester United dan Nottingham Forest yang lincah itu sendiri juga mengalami musim yang berat—dengan hanya mencatatkan satu gol dan tiga assist.
Pemain berusia 24 tahun ini semakin menjadi bahan pembicaraan transfer, di tengah spekulasi bahwa The Magpies mungkin akan meminimalkan kerugian mereka, namun Schwarz mengatakan ketika ditanya mengenai awal baru lainnya: “Saya pikir secara keseluruhan, Newcastle tidak menjalani musim yang bagus—musim yang sangat mengecewakan bagi mereka.
“Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus. Penampilan mereka tidak maksimal. Mereka ingin membuktikan musim ini bahwa mereka adalah salah satu tim papan atas. Saya menyukai susunan tim yang mereka miliki, para pemain, dan manajernya. Dan kita tahu bahwa mereka bisa memainkan sepak bola yang fantastis.
“Menurut saya, hanya karena mengalami setengah musim yang buruk, bukan berarti Anda harus pindah klub. Terkadang Anda harus bertahan di sana dan terus berusaha, karena Anda membutuhkan konsistensi di antara para pemain. Anda perlu membangunnya.
“Terkadang hal itu tidak berhasil di musim pertama, tetapi musim kedua bisa sangat sukses jika Anda memiliki semangat, jika Anda memiliki hasrat. Dan mengetahui bahwa mereka mengalami satu musim yang tidak biasa, yang bukan merupakan level Newcastle yang kita kenal, saya pikir mereka bisa menjadi cukup berbahaya jika mereka mempertahankan para pemain dan performa yang kita tahu mereka miliki.”
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Piala Dunia 2026: Mbappé dan Prancis akan menghadapi Swedia selanjutnya
Swedia akan bertanding di babak 32 besar Piala Dunia pada Selasa nanti saat menghadapi tim tangguh Prancis dan barisan penyerang mereka yang dipenuhi bintang. Bisa jadi skuad asuhan Graham Potter akan mendapat izin untuk berangkat berlibur musim panas setelah pertandingan tersebut.
Terlepas kapan pun partisipasi mereka di ajang unggulan FIFA ini berakhir, Isak dan Elanga pasti akan berupaya keras untuk memberikan kesan positif saat kembali ke klub masing-masing — mengingat masa pramusim akan menjadi krusial dalam upaya mereka untuk memulai musim dengan gemilang dan menunjukkan kepada para penggemar yang antusias apa yang sebenarnya mampu mereka lakukan.