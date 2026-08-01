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'Dia adalah pemain terberat yang pernah saya hadapi' - Romario beri penghormatan kepada legenda AC Milan dan Italia, Franco Baresi
Romario berduka atas wafatnya ikon pertahanan
Dunia sepakbola berduka menyusul wafatnya legenda Milan dan Italia Baresi pada usia 66 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan striker Brasil Romario membagikan tribut emosional untuk mengenang bek legendaris itu, yang merupakan rival tangguh di level klub maupun internasional. Pertemuan mereka yang paling ikonis terjadi pada final Piala Dunia 1994 di Pasadena, ketika Baresi melakukan comeback ajaib hanya tiga pekan setelah menjalani operasi meniskus.
Legenda Brasil mengenang lawannya
Menulis di akun Instagram miliknya, Romario mengungkapkan duka atas wafatnya bek ikonik tersebut sambil mengenang pertarungan sengit mereka di lapangan: "Guys, hari ini sepakbola bangun dengan kabar yang jauh lebih menyedihkan setelah meninggalnya Franco Baresi.
"Saat saya bermain untuk PSV Eindhoven, saya menghadapi Milan dua kali, dan saat itu saya sudah bisa melihat bahwa Baresi luar biasa. Lalu kami bertemu lagi di final Piala Dunia 1994, salah satu pertandingan terpenting dalam hidup kami."
Mantan striker Barcelona itu, yang menelan kekalahan 4-0 dari Milan di final Piala Eropa 1994 saat Baresi sedang terkena skorsing, kemudian melontarkan pujian tertinggi untuk legenda Italia tersebut: "Saya bisa mengatakannya tanpa sedikit pun ragu, dia adalah pemain terberat yang saya hadapi dalam karier saya."
Baresi meninggalkan warisan yang tak terlupakan
Baresi menghabiskan seluruh 20 tahun karier seniornya bersama Milan, memenangi tiga gelar Liga Champions dan enam trofi Serie A sebelum gantung sepatu.
Di luar laga-laga kompetitif mereka, kekaguman Romario terhadap bek ikonik itu membuatnya tampil dalam laga testimoni Baresi di San Siro: "Pada 1997, saya mendapat kehormatan untuk berpartisipasi dalam laga perpisahannya. Orang itu berada di level yang berbeda! Dia adalah simbol Milan dan tim Italia. Salah satu bek terhebat dalam sejarah."
Pemenang Piala Dunia 1994 itu menutup pesannya yang tulus dengan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat Baresi: "Saya menyampaikan rasa hormat saya atas semua yang dia lakukan untuk sepakbola, dan kasih sayang saya kepada keluarga serta teman-temannya. Semoga Tuhan menerimanya dalam damai. Terima kasih, Baresi."
- AFP
Dunia sepak bola menghormati Baresi
Wafatnya Baresi memicu gelombang penghormatan global dari klub, pemain, dan tokoh ternama di dunia sepak bola untuk menghormati warisan abadinya. Milan diperkirakan akan menggelar penghormatan khusus dalam laga domestik dan Eropa mereka yang akan datang untuk mengenang mantan kapten ikonik mereka itu. Kehebatan taktis dan kepemimpinan Baresi akan selamanya bertahan sebagai standar emas bagi generasi-generasi bek tengah modern.
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