Menulis di akun Instagram miliknya, Romario mengungkapkan duka atas wafatnya bek ikonik tersebut sambil mengenang pertarungan sengit mereka di lapangan: "Guys, hari ini sepakbola bangun dengan kabar yang jauh lebih menyedihkan setelah meninggalnya Franco Baresi.

"Saat saya bermain untuk PSV Eindhoven, saya menghadapi Milan dua kali, dan saat itu saya sudah bisa melihat bahwa Baresi luar biasa. Lalu kami bertemu lagi di final Piala Dunia 1994, salah satu pertandingan terpenting dalam hidup kami."

Mantan striker Barcelona itu, yang menelan kekalahan 4-0 dari Milan di final Piala Eropa 1994 saat Baresi sedang terkena skorsing, kemudian melontarkan pujian tertinggi untuk legenda Italia tersebut: "Saya bisa mengatakannya tanpa sedikit pun ragu, dia adalah pemain terberat yang saya hadapi dalam karier saya."



