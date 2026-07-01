"Kami sangat senang bisa mendatangkan Ismael Saibari, salah satu pemain serang paling menjanjikan di Piala Dunia ini, ke FC Bayern. Transfer semacam ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan berkat kerja yang direncanakan jauh-jauh hari: Hal yang menentukan adalah kami telah mengincar dia sejak dini, karena kami menyadari kemampuan Ismael dan sejak awal dapat menunjukkan prospek yang konkret baginya di klub kami. Ismael Saibari akan menambah kualitas dan unsur kejutan dalam permainan serangan kami,” kata Direktur Olahraga Max Eberl.

Seorang pemain yang mampu mengisi sebanyak mungkin posisi di lini serang dan, antara lain, bisa menjadi cadangan bagi penyerang tengah Harry Kane, telah muncul sebagai salah satu prioritas transfer FCB untuk musim panas ini. Setelah gagal mendapatkan pilihan utama mereka, Anthony Gordon—yang justru pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona—spekulasi mengenai Saibari sebagai alternatif pertama pun segera bermunculan.

Padahal, Vincent Kompany-lah yang pertama kali mengangkat nama pemain asal Maroko itu ke dalam pembicaraan para petinggi FCB. Hal ini bahkan dikonfirmasi sendiri oleh Saibari dalam siaran pers pada hari Rabu. “Sejak kecil, saya sudah bermimpi untuk menandatangani kontrak dengan klub seperti FC Bayern – semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Gaya permainan FC Bayern cocok untuk saya, saya bisa bermain sesuai gaya saya di sini dan akan bekerja keras setiap hari untuk membantu tim. Pelatih Vincent Kompany memainkan peran besar dalam keputusan saya,” kata Saibari seperti dikutip.

Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh Sky dan Bild, para pengambil keputusan di bawah pimpinan Direktur Olahraga Max Eberl awalnya tidak menempatkan Saibari di urutan teratas daftar incaran mereka. Namun, Kompany bersikeras dan mengatakan bahwa ia telah berhasil meyakinkan sang pemain untuk pindah dalam sebuah percakapan pribadi. Pihak klub asal Munich itu kemudian memutuskan untuk all-out demi pemain pilihan Kompany tersebut.

Saibari telah menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa di AS, tempat ia telah berada bersama tim nasional Maroko sejak awal Juni untuk persiapan Piala Dunia. Untuk itu, menurut AFP, Dr. Jochen Hahne bertolak ke markas besar tim Maroko. Hahne juga merupakan dokter tim nasional Jerman dan kebetulan sedang berada di AS.

Saibari terutama bermain di posisi nomor 10, di mana Kompany, menurut Sky, juga merencanakannya untuk bermain di FC Bayern. Namun, ia juga bisa bermain dari sayap atau bertindak sebagai penyerang tengah.

Pada akhir Januari, misalnya, dalam laga melawan klub barunya dari München di fase grup Liga Champions, ia bermain sebagai bagian dari duet penyerang dan tampil meyakinkan. Meskipun PSV milik Saibari kalah 1-2 dari FCB, pemain tim nasional Maroko itu berhasil mencetak gol impian yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Setelah pertandingan tersebut, Kompany sempat berbincang dengan antusias bersama Saibari. Hal ini mungkin sudah menjadi petunjuk awal atas kepindahannya yang kini telah resmi ke juara Bundesliga, meskipun Saibari sendiri saat itu membantahnya kepada Ziggo Sport: “Tidak, tidak. Dia memberi selamat atas penampilan saya, sebenarnya kepada tim kami. Dia mengatakan bahwa kami harus terus bermain seperti itu,” katanya.