Dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports, penyerang Liverpool FC Hugo Ekitike memuji rekan setimnya Florian Wirtz, yang menurutnya akan membuat hidupnya di Merseyside "lebih mudah".
"Dia adalah pemain favoritku untuk bermain bareng!" - Bintang Liverpool Hugo Ekitike menyebut rekan setim yang paling disukainya untuk bermain bersama
"Di tim ini, dia adalah pemain yang paling saya nikmati saat bermain bersamanya," kata Ekitike tentang pemain internasional Jerman itu. "Saya juga menyukai pemain-pemain lainnya, tapi ketika Anda seorang penyerang dan memiliki pemain nomor 10 yang sangat memahami sepak bola serta ingin bermain dengan cara yang sama seperti Anda, hal itu membuat segalanya jadi lebih mudah."
Sementara Ekitike pindah dari Eintracht Frankfurt ke The Reds dengan biaya £85 juta sebelum musim ini, Wirtz bergabung dari Bayer Leverkusen dengan biaya £105 juta. Dan jika pemain Prancis itu berhasil mewujudkan keinginannya, keduanya memiliki banyak hal yang bisa dicapai bersama.
"Saya bilang kepadanya bahwa kita bisa mencapai hal-hal hebat jika bermain bersama. Ketika dia mengoper bola kepada saya, saya mengembalikannya, dan kemudian sesuatu terjadi," kata Ekitike. "Saya sangat menikmati bermain bersamanya dan tahu bahwa dia adalah pemain yang bisa memberikan banyak assist kepada saya sepanjang musim. Sangat menyenangkan memiliki pemain seperti itu di sisi Anda, seseorang yang membuat Anda bersinar."
Wirtz berulang kali mendapat kritikan di Liverpool
Kata-kata ini pasti terdengar seperti musik di telinga Wirtz, mengingat ia telah berulang kali mendapat kritikan di Liverpool dan belum mampu sepenuhnya memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan padanya sejak kepindahannya ke Inggris.
Sejauh ini, pemain internasional Jerman tersebut telah menyumbang enam gol dan delapan assist untuk The Reds dalam 37 pertandingan kompetitif, dan kontraknya berlaku hingga 2030. Sementara itu, Ekitike telah mencetak 16 gol dalam 39 pertandingan kompetitif, dan kontraknya berlaku hingga 2031.
Florian Wirtz: Data performa 2025/26
Pertandingan Pertandingan Gol Assist Liga Premier 25 4 3 Liga Champions 8 1 3 Piala FA 3 1 1 Piala Komunitas 1 - 1