"Di tim ini, dia adalah pemain yang paling saya nikmati saat bermain bersamanya," kata Ekitike tentang pemain internasional Jerman itu. "Saya juga menyukai pemain-pemain lainnya, tapi ketika Anda seorang penyerang dan memiliki pemain nomor 10 yang sangat memahami sepak bola serta ingin bermain dengan cara yang sama seperti Anda, hal itu membuat segalanya jadi lebih mudah."

Sementara Ekitike pindah dari Eintracht Frankfurt ke The Reds dengan biaya £85 juta sebelum musim ini, Wirtz bergabung dari Bayer Leverkusen dengan biaya £105 juta. Dan jika pemain Prancis itu berhasil mewujudkan keinginannya, keduanya memiliki banyak hal yang bisa dicapai bersama.

"Saya bilang kepadanya bahwa kita bisa mencapai hal-hal hebat jika bermain bersama. Ketika dia mengoper bola kepada saya, saya mengembalikannya, dan kemudian sesuatu terjadi," kata Ekitike. "Saya sangat menikmati bermain bersamanya dan tahu bahwa dia adalah pemain yang bisa memberikan banyak assist kepada saya sepanjang musim. Sangat menyenangkan memiliki pemain seperti itu di sisi Anda, seseorang yang membuat Anda bersinar."