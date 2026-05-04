Dia adalah panutan yang sempurna: FC Bayern akan memiliki "Papa" baru, yang ingin dikloning Guardiola berkali-kali

Sebenarnya, Dante sudah lama mempersiapkan langkah ini. Di sela-sela karier aktifnya, ia telah memperoleh semua lisensi kepelatihan, termasuk lisensi UEFA Pro terakhir yang diraihnya tahun lalu. "Saya pasti ingin menjadi pelatih," kata Dante kepada Sport Bild pada 2024. "Untuk itu, saya sudah sering membantu dalam sesi latihan tim muda kami di Nice dan baru-baru ini berbicara dengan banyak pelatih ternama seperti Lucien Favre atau Thomas Tuchel."

Di Nice, Dante dijuluki "Pai", kata dalam bahasa Portugis yang berarti "ayah". Ia berperan sebagai mentor bagi para pemain muda, termasuk mantan talenta Bayern, Flavius Daniliuc. Pemain asal Austria itu pindah dari akademi muda Munich ke Nice pada 2020 dan memulai karier profesionalnya di sana.

"Dante telah menjadi sosok yang sangat penting bagi saya," kata Daniliuc, yang kini bermain untuk FC Basel, dalam wawancara dengan SPOX saat itu. "Saya selalu meminta nasihat darinya tentang hal-hal yang masih bisa saya perbaiki. Dan dia membantu saya dengan kesabaran yang luar biasa." Dante sendiri mengatakan tentang perannya sebagai "Pai", bahwa ia ingin "membantu talenta muda untuk terus berkembang dan memaksimalkan karier mereka". Jika ada seseorang yang cocok menjadi teladan sempurna dalam hal ini, tentu saja itu adalah dirinya sendiri.