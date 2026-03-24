Dia adalah orang kepercayaan Vincent Kompany: Nagelsmann merekrut mantan asisten pelatih FC Bayern menjelang Piala Dunia

Pria berusia 32 tahun ini bekerja sebagai Direktur Kinerja di klub juara terbanyak Belgia, RSC Anderlecht. Sebelumnya, ia pernah bekerja di bawah asuhan Vincent Kompany untuk FC Bayern München dan klub Liga Premier Inggris, FC Burnley. Karier Greers dimulai pada tahun 2012 di Lommel United sebagai pelatih kebugaran.

Ia meninggalkan klub tersebut pada 2016. Pada 2017, ia bergabung sebagai analis video, pelatih kebugaran, dan pelatih fisik di Anderlecht, tempat ia bertemu Kompany pada 2019. Pelatih Bayern saat ini bekerja sebagai pelatih sekaligus pemain hingga 2020, sebelum beralih menjadi pelatih penuh waktu. Greers mendampingi Kompany selama masa kerjanya di Burnley dan München, namun meninggalkan juara Bundesliga tersebut pada Oktober lalu. Tim nasional Jerman akan bertanding melawan Swiss di Basel pada Jumat (pukul 20.45). Tiga hari kemudian, laga uji coba kedua dalam jendela pertandingan internasional akan digelar melawan Ghana di Stuttgart (pukul 20.45).







