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'Dia adalah masa depan klub ini!' - Lisandro Martinez memuji wonderkid Manchester United setelah penampilan kelas master di Liga Champions
Naik level di Eropa
Yoro menjalani starter pertamanya musim ini pada Kamis malam, berduet dengan Martinez di jantung pertahanan. Duet ini mengawal lini belakang dengan efektif, membantu United meraih kemenangan telak 4-0 atas Sabah di Liga Champions sekaligus membukukan nirbobol yang disambut baik.
Sebelum laga Eropa ini, manajer Michael Carrick memilih kombinasi pertahanan yang berbeda. Ayden Heaven mendapat kesempatan tampil pada laga pembuka melawan Hull City, sementara Harry Maguire dimainkan bersama Martinez untuk laga-laga liga berikutnya kontra Ipswich Town dan Everton.
- Getty Images Sport
Martinez melontarkan pujian kepada partnernya di lini pertahanan
Memanfaatkan kesempatannya di panggung kontinental, Yoro jelas meninggalkan kesan mendalam pada rekan seniornya. Martinez cepat menyoroti kedewasaan dan kemampuan teknis pemain 20 tahun itu setelah peluit akhir berbunyi.
"Penampilan luar biasa dari Leny Yoro," kata pemain internasional Argentina itu kepada para wartawan. "Dia bermain sangat baik dalam bertahan, saat menguasai bola, tetap tenang, tetap kalem dalam setiap situasi, satu lawan satu.
"Dia adalah masa depan klub ini, sejujurnya. Dan kami harus membantunya, Anda tahu."
Masalah di lini belakang jadi sorotan
Terlepas dari kesuksesan mereka di Eropa, United menjalani awal yang rapuh dalam kampanye domestik mereka. Manchester United telah kebobolan dua gol di masing-masing pertandingan Premier League sejauh ini, sebuah catatan yang membuat frustrasi ruang ganti.
Merefleksikan performa domestik mereka belakangan ini, Martinez mengungkapkan kekecewaannya terkait kelengahan di lini belakang. "Saya pikir saat melawan Everton, saya pikir kami bermain untuk meraih clean sheet, lalu kami kebobolan gol, dan itulah yang membuat kami kesal," aku dia.
"Itu benar-benar buruk, tentu saja, karena kami ingin berada di sana, dan jika kami ingin bersaing, kami harus menjaga clean sheet karena itu sangat penting. Tapi hari ini kami melakukannya, dan kami harus membangun dari itu."
- Action Plus
Ujian derby Manchester yang membayangi
Yoro memantapkan dirinya sebagai pilihan utama di bawah mantan bos Ruben Amorim musim lalu, tetapi waktu bermainnya menurun pada musim gugur, dan pada akhirnya menutup kampanye dengan 18 kali menjadi starter di Premier League. Kini, ia menghadapi persaingan untuk mempertahankan tempatnya di starting XI.
Carrick secara luas diperkirakan akan kembali memasang duet berpengalaman Martinez dan Maguire untuk derby Manchester berisiko tinggi akhir pekan ini. Namun, setelah tampil tanpa cela untuk menjaga gawang tetap nirbobol melawan Sabah, Yoro jelas telah memberi manajernya keputusan sulit untuk diambil jelang bentrokan krusial kontra rival sekota mereka yang sengit.
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