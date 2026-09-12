'Dia adalah masa depan klub ini!' - Lisandro Martinez memuji wonderkid Manchester United setelah penampilan kelas master di Liga Champions

Terlepas dari kesuksesan mereka di Eropa, United menjalani awal yang rapuh dalam kampanye domestik mereka. Manchester United telah kebobolan dua gol di masing-masing pertandingan Premier League sejauh ini, sebuah catatan yang membuat frustrasi ruang ganti.

Merefleksikan performa domestik mereka belakangan ini, Martinez mengungkapkan kekecewaannya terkait kelengahan di lini belakang. "Saya pikir saat melawan Everton, saya pikir kami bermain untuk meraih clean sheet, lalu kami kebobolan gol, dan itulah yang membuat kami kesal," aku dia.

"Itu benar-benar buruk, tentu saja, karena kami ingin berada di sana, dan jika kami ingin bersaing, kami harus menjaga clean sheet karena itu sangat penting. Tapi hari ini kami melakukannya, dan kami harus membangun dari itu."



