Dia adalah "kandidat impian": FC Bayern tampaknya sedang mengupayakan transfer mengejutkan

Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai "pilihan utama" untuk mengisi posisi sayap kiri di belakang Luis Diaz yang saat ini tak tergantikan. Pemain asal Kolombia itu saat ini nyaris tak tertandingi di posisinya dan hanya absen jika benar-benar terpaksa atau terkena sanksi larangan bermain.

Pada musim ini, hal tersebut sejauh ini berjalan lancar. Diaz belum pernah absen sekali pun karena cedera, mencetak 23 gol dan 18 assist dalam 41 pertandingan resmi. Total 3.355 menit bermainnya hanya dikalahkan oleh Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise, dan Jonathan Tah.

Profil Gordon sebagai pemain serang yang cepat, lincah dalam menggiring bola, dan berbahaya di depan gawang juga secara prinsip menarik bagi Bayern. Pemain Inggris ini bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang, dan musim ini di Newcastle ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah. Di sana, pada musim panas nanti, kepergian pemain pinjaman Nicolas Jackson juga akan meninggalkan celah di belakang Harry Kane.

Setidaknya untuk posisi penyerang tengah, juara Bundesliga tersebut dilaporkan juga memiliki alternatif lain dalam daftar incaran. Nama yang sering disebut-sebut dalam beberapa pekan terakhir adalah Dusan Vlahovic, yang akan tersedia secara gratis pada musim panas mendatang. Situasi yang semakin frustrasi dari rekan setim Gordon, Nick Woltemade, juga dilaporkan dipantau dengan cermat di Säbener Straße.