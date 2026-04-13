FC Bayern tampaknya sedang melakukan pembicaraan yang "sangat konkret" dengan Anthony Gordon dari Newcastle United mengenai kepindahannya ke Munich pada musim panas mendatang. Hal ini dilaporkan oleh Sky. Sebelumnya, pakar transfer Sacha Tavolieri telah melaporkan adanya kontak yang terjalin.
Diterjemahkan oleh
Dia adalah "kandidat impian": FC Bayern tampaknya sedang mengupayakan transfer mengejutkan
- Getty Images Sport
FC Bayern: Anthony Gordon dikabarkan menjadi "pilihan utama"
Dengan demikian, pemain berusia 25 tahun itu dianggap sebagai "pilihan utama" untuk mengisi posisi sayap kiri di belakang Luis Diaz yang saat ini tak tergantikan. Pemain asal Kolombia itu saat ini nyaris tak tertandingi di posisinya dan hanya absen jika benar-benar terpaksa atau terkena sanksi larangan bermain.
Pada musim ini, hal tersebut sejauh ini berjalan lancar. Diaz belum pernah absen sekali pun karena cedera, mencetak 23 gol dan 18 assist dalam 41 pertandingan resmi. Total 3.355 menit bermainnya hanya dikalahkan oleh Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise, dan Jonathan Tah.
Profil Gordon sebagai pemain serang yang cepat, lincah dalam menggiring bola, dan berbahaya di depan gawang juga secara prinsip menarik bagi Bayern. Pemain Inggris ini bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang, dan musim ini di Newcastle ia terutama diturunkan sebagai sayap kiri atau penyerang tengah. Di sana, pada musim panas nanti, kepergian pemain pinjaman Nicolas Jackson juga akan meninggalkan celah di belakang Harry Kane.
Setidaknya untuk posisi penyerang tengah, juara Bundesliga tersebut dilaporkan juga memiliki alternatif lain dalam daftar incaran. Nama yang sering disebut-sebut dalam beberapa pekan terakhir adalah Dusan Vlahovic, yang akan tersedia secara gratis pada musim panas mendatang. Situasi yang semakin frustrasi dari rekan setim Gordon, Nick Woltemade, juga dilaporkan dipantau dengan cermat di Säbener Straße.
- Getty
FC Bayern sebenarnya menerapkan strategi transfer baru dengan mengandalkan talenta-talenta binaannya sendiri
Saat ini, Gordon telah mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi bersama The Magpies. Ia sendiri dikabarkan tidak menentang kemungkinan pindah ke Munich, namun menurut Sky, Newcastle sama sekali tidak berniat melepas pemain serang serba bisa tersebut. Gordon masih terikat kontrak dengan The Magpies hingga 2030 dan baru didatangkan dari Everton pada 2023 dengan biaya transfer hampir 46 juta euro. Sky memperkirakan bahwa Newcastle baru akan bersedia bernegosiasi jika tawaran transfer mencapai setidaknya 60 juta euro.
Selain itu, menurut kabar yang beredar, Gordon juga diminati oleh klub-klub top Inggris yang kaya raya. Pada akhir Februari, The Sun melaporkan bahwa selain Liverpool FC, Arsenal FC juga mulai melirik pemain serang tersebut. The Gunners dilaporkan siap mengeluarkan hingga 92 juta euro untuk Gordon.
Di Bayern, transfer semahal itu sama sekali tidak sesuai dengan strategi kepegawaian yang konon direncanakan untuk masa depan menengah, di mana setelah pengalaman positif dengan pemain binaan sendiri seperti Lennart Karl atau Aleksandar Pavlovic, klub ingin lebih sering memberikan kesempatan bermain kepada talenta dari akademi sendiri dan membimbing mereka ke level tertinggi. Vincent Kompany terbukti menjadi pelatih yang ideal untuk hal ini, yang misalnya mempertimbangkan Noel Aseko—yang akan kembali dari Hannover 96 pada musim panas ini—sebagai pengganti Leon Goretzka yang hengkang di posisi gelandang tengah.
Mengikuti konsep serupa, Bayern dilaporkan juga mempertimbangkan solusi internal sebagai cadangan Diaz yang diinginkan. Dengan demikian, Arijon Ibrahimovic, yang masih dipinjamkan ke Heidenheim—yang kemungkinan besar akan terdegradasi—hingga akhir musim, dapat mengambil peran tersebut setelah kembali ke Säbener Straße pada musim panas.