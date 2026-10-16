Agen Williams, Felix Tainta, baru-baru ini tampil di siniar Los Fulanos untuk menjelaskan secara terperinci mengapa transfer besar itu gagal. Ia mengungkapkan bahwa masalah keuangan Barcelona yang sudah banyak diberitakan dan tagihan gaji mereka yang sangat membengkak menjadi hambatan utama.

Tainta menjelaskan bahwa klub tersebut tidak bisa menjamin mereka dapat mendaftarkan sang pemain ke La Liga. Ketidakpastian yang tidak dapat diterima itu akhirnya membuat pihak sang pemain mundur dari perundingan.

"Kami sempat berunding dengan Barcelona," kata Tainta dalam siniar tersebut. "Kami terus berdiskusi, lalu negosiasi mencapai tahap ketika Nico tidak bisa lagi terus menunggu."