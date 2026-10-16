Getty Images Sport
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“Dia adalah Formula 1”: Agen ungkap ketidakpastian finansial dan kekhawatiran soal pendaftaran pemain menggagalkan transfer besar Nico Williams ke Barcelona
Transfer besar musim panas kandas
Barcelona berupaya keras merekrut Williams tahun lalu setelah pertama kali mengincar penyerang berbakat itu pada 2024. Klub Spanyol tersebut sangat ingin mempertemukan sang pemain sayap dengan sahabat dekatnya, Yamal, di level klub. Namun, rencana transfer besar itu akhirnya gagal pada tahap akhir. Williams justru memilih berkomitmen jangka panjang dengan Athletic Club, menandatangani perpanjangan kontrak besar yang membuatnya bertahan di Bilbao hingga 2035.
- AFP
Agen ungkap kekhawatiran soal pendaftaran
Agen Williams, Felix Tainta, baru-baru ini tampil di siniar Los Fulanos untuk menjelaskan secara terperinci mengapa transfer besar itu gagal. Ia mengungkapkan bahwa masalah keuangan Barcelona yang sudah banyak diberitakan dan tagihan gaji mereka yang sangat membengkak menjadi hambatan utama.
Tainta menjelaskan bahwa klub tersebut tidak bisa menjamin mereka dapat mendaftarkan sang pemain ke La Liga. Ketidakpastian yang tidak dapat diterima itu akhirnya membuat pihak sang pemain mundur dari perundingan.
"Kami sempat berunding dengan Barcelona," kata Tainta dalam siniar tersebut. "Kami terus berdiskusi, lalu negosiasi mencapai tahap ketika Nico tidak bisa lagi terus menunggu."
Menolak mengambil risiko yang tidak perlu
Sang agen menegaskan bahwa Williams tidak bersedia mempertaruhkan kariernya yang menjanjikan dengan pindah ke klub yang memiliki masalah administratif sedemikian serius. Ia menuntut kepastian penuh sebelum menyetujui kemungkinan kepindahan apa pun.
“Nico itu Formula 1. Jika saya datang ke rumah Anda, saya tidak harus menanggung masalah Anda,” lanjut Tainta. “Itulah yang saya sampaikan agar Barca mengerti. Kami memutuskan bahwa tanpa jaminan tertentu, kami tidak bisa mengambil risiko Nico pergi ke sana lalu tidak bermain.”
“Terlepas dari apakah Piala Dunia sudah di depan mata, seperti yang memang terjadi saat itu, atau tidak. Ia seorang profesional yang harus bisa menjalankan pekerjaannya.”
- Getty Images Sport
Berfokus sepenuhnya pada Athletic Club
Williams kini sepenuhnya fokus pada tugasnya bersama Athletic Club setelah memperpanjang kontrak dengan kesepakatan besar. Ia bertekad membawa timnya naik di klasemen liga dan terus menambah koleksi golnya dalam beberapa bulan mendatang. Musim ini, Williams mencetak satu gol dalam enam penampilan di Liga. Klub asal Bilbao itu saat ini bersiap menghadapi Valencia di Mestalla akhir pekan ini. Namun, belum diketahui apakah penyerang asal Spanyol tersebut akan tampil karena belakangan mengalami masalah otot.
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