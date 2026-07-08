Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Dia adalah bintang’ - Pelatih Galactico, Jose Mourinho, diyakini mampu membawa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham meraih gelar juara bersama Real Madrid
Mourinho: Pelatih legendaris itu kembali
Andrade telah menyatakan dukungannya yang tak tergoyahkan kepada Mourinho saat pelatih asal Portugal itu memulai masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih kepala Real Madrid. Dalam wawancara dengan AS, mantan bek Deportivo La Coruña dan Porto ini menggambarkan pria berusia 63 tahun itu sebagai seorang ikon yang pengaruhnya terhadap sepak bola modern tetap tak tertandingi, sekaligus menyoroti bagaimana kehadirannya memberikan dorongan besar bagi proyek terbaru Florentino Pérez.
"Jose Mourinho adalah seorang bintang. Dia adalah mentor kami sebagai pelatih. Dia telah memberikan banyak inspirasi kepada kami yang baru memulai karier sebagai pelatih. Segala hal yang dilakukannya, ketenangannya, cara dia berinteraksi dengan media, dengan para penggemar… Itu merupakan kemenangan besar bagi Florentino dalam kampanyenya untuk memenangkan pemilihan,” kata Andrade. Dia yakin kepribadian dan pengalaman luas sang manajer akan membuat babak ini bahkan lebih sukses daripada masa jabatannya yang pertama antara tahun 2010 dan 2013.
- Getty/GOAL
Mengoptimalkan potensi Mbappé
Salah satu prospek paling menggugah dari kembalinya Mourinho adalah kolaborasinya dengan Mbappé. Dengan penampilan gemilang pemain Prancis itu di Piala Dunia 2026, Andrade berharap sang manajer dapat memanfaatkan performa internasionalnya tersebut untuk akhirnya membawa trofi Liga Champions kembali ke ibu kota Spanyol. Harapannya, Mourinho akan memberikan disiplin taktis dan ketajaman yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kontribusi mematikan sang penyerang.
"Dia pasti akan bersemangat untuk membuat Mbappe melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukannya bersama Prancis di Piala Dunia: memenangkan gelar dan mencetak gol-gol penting seperti di Liga Champions, yang bagi Real Madrid merupakan trofi terpenting," tambah Andrade.
'Kesempatan emas' untuk perubahan
Mourinho sudah mulai meninggalkan jejaknya pada skuad, dengan mengalihkan strategi perekrutan klub ke arah kesuksesan jangka pendek daripada proyek jangka panjang. Para bintang saat ini sudah merasakan antusiasme era baru ini, dengan pemain timnas Inggris Bellingham menggambarkan Mourinho sebagai pelatih papan atas dan menyambut kedatangan para pemenang berpengalaman ke dalam tim.
Andrade mencatat bahwa situasi saat ini merupakan "kesempatan emas" bagi Mourinho karena tim baru saja melewati musim yang mengecewakan tanpa gelar juara. "Masa jabatan kedua Mourinho di Real Madrid... Ini adalah peluang besar. Dia kini menjadi pelatih yang jauh lebih berpengalaman, dan dia akan lebih menikmati masa ini dibandingkan saat pertama kali bergabung dengan Real Madrid. Saya pikir dia memiliki peluang emas untuk melakukan banyak perubahan pada tim, mengingat Madrid tidak meraih gelar apa pun tahun lalu," jelasnya.
- Getty Images
Kebanggaan Portugal di Bernabeu
Kembalinya Mourinho juga membangkitkan rasa kebanggaan nasional bagi Andrade, yang memandang sang pelatih dan Cristiano Ronaldo sebagai panutan utama sepak bola Portugal. Ia mengaku "senang seperti anak kecil" melihat pelatih berusia 63 tahun itu kembali berkompetisi di level tertinggi, meski ia sambil bercanda menambahkan catatan terkait mantan klubnya sendiri.
“Mourinho senang seperti anak kecil (karena kembali ke Real Madrid), ya? Dia seorang bintang. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Di Portugal, kami beruntung memiliki salah satu pelatih terbaik di dunia, seperti Mourinho, dan pemain seperti Cristiano, yang selalu berada di level teratas, yang terbaik, pemenang Ballon d’Or yang juga pernah bermain untuk Real Madrid. Sangat penting bagi kami untuk memiliki mereka sebagai panutan. Itulah mengapa saya sangat antusias dengan kembalinya Mourinho ke Real Madrid dan berharap dia memenangkan setiap pertandingan... kecuali saat melawan Deportivo," tutup Andrade.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami