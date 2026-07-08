‘Dia adalah bintang’ - Pelatih Galactico, Jose Mourinho, diyakini mampu membawa Kylian Mbappe dan Jude Bellingham meraih gelar juara bersama Real Madrid

Andrade telah menyatakan dukungannya yang tak tergoyahkan kepada Mourinho saat pelatih asal Portugal itu memulai masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih kepala Real Madrid. Dalam wawancara dengan AS, mantan bek Deportivo La Coruña dan Porto ini menggambarkan pria berusia 63 tahun itu sebagai seorang ikon yang pengaruhnya terhadap sepak bola modern tetap tak tertandingi, sekaligus menyoroti bagaimana kehadirannya memberikan dorongan besar bagi proyek terbaru Florentino Pérez.

"Jose Mourinho adalah seorang bintang. Dia adalah mentor kami sebagai pelatih. Dia telah memberikan banyak inspirasi kepada kami yang baru memulai karier sebagai pelatih. Segala hal yang dilakukannya, ketenangannya, cara dia berinteraksi dengan media, dengan para penggemar… Itu merupakan kemenangan besar bagi Florentino dalam kampanyenya untuk memenangkan pemilihan,” kata Andrade. Dia yakin kepribadian dan pengalaman luas sang manajer akan membuat babak ini bahkan lebih sukses daripada masa jabatannya yang pertama antara tahun 2010 dan 2013.



