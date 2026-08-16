Bagi Maguire, kilasan kualitas seperti ini adalah alasan tepat mengapa klub harus menahan godaan apa pun untuk melepas pemain berusia 28 tahun itu. Maguire secara terbuka menyuarakan keinginannya agar Rashford tetap bertahan di Old Trafford, dengan menekankan bahwa sang penyerang masih menjadi bagian krusial dari rencana klub. Terlepas dari spekulasi yang terus berlanjut soal masa depannya dan periode sulit sebelum ia kembali, Maguire bersikeras bahwa lulusan akademi itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan level performa tim saat mereka bersiap menyambut kampanye Premier League yang baru.

"Jelas bursa transfer masih terbuka," kata Maguire seperti dikutip BBC. "Sebagai pemain, kami berharap dia bertahan karena jika itu terjadi, dia adalah aset besar bagi kami. Dia pasti bisa membuat kami lebih baik. Anda melihat saat dia masuk, dia benar-benar merepotkan lini belakang. Dia bisa saja mencetak gol. Dia ancaman besar. Saya sudah bermain bersama Marcus selama bertahun-tahun dan saya tahu bahwa bermain melawannya serta bermain bersamanya dalam latihan akan membantu kami."