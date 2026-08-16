Getty Images Sport
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'Dia adalah aset besar untuk dimiliki' - Harry Maguire mendesak Manchester United mempertahankan Marcus Rashford di tengah ketidakpastian transfer
Ketidakpastian menyelimuti jersey nomor sembilan yang ikonik
Rashford menjalani comeback yang telah lama dinantikan saat masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kekalahan pramusim 4-2 United melawan AC Milan di Wroclaw. Sorotan terhadap Rashford makin meningkat ketika ia mengenakan nomor punggung sembilan untuk laga uji coba tersebut, nomor yang biasanya diperuntukkan bagi penyerang tengah utama tim. Pergeseran taktis ini terjadi karena Benjamin Sesko, yang oleh banyak pihak diperkirakan akan memakai nomor itu musim ini, harus menepi akibat cedera.
Meski para petinggi United cepat menegaskan bahwa pemberian nomor punggung itu tidak dianggap permanen, hal tersebut tanpa ragu memicu pembahasan soal peran Rashford di bawah Michael Carrick. Sang penyerang menunjukkan kilasan kualitas khasnya saat menghadapi raksasa Italia itu, termasuk sebuah momen skill yang menonjol di dekat bendera sudut dan mengingatkan penonton akan kapasitas teknik individunya yang tinggi.
- Getty Images Sport
Maguire menyoroti pentingnya Rashford
Bagi Maguire, kilasan kualitas seperti ini adalah alasan tepat mengapa klub harus menahan godaan apa pun untuk melepas pemain berusia 28 tahun itu. Maguire secara terbuka menyuarakan keinginannya agar Rashford tetap bertahan di Old Trafford, dengan menekankan bahwa sang penyerang masih menjadi bagian krusial dari rencana klub. Terlepas dari spekulasi yang terus berlanjut soal masa depannya dan periode sulit sebelum ia kembali, Maguire bersikeras bahwa lulusan akademi itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan level performa tim saat mereka bersiap menyambut kampanye Premier League yang baru.
"Jelas bursa transfer masih terbuka," kata Maguire seperti dikutip BBC. "Sebagai pemain, kami berharap dia bertahan karena jika itu terjadi, dia adalah aset besar bagi kami. Dia pasti bisa membuat kami lebih baik. Anda melihat saat dia masuk, dia benar-benar merepotkan lini belakang. Dia bisa saja mencetak gol. Dia ancaman besar. Saya sudah bermain bersama Marcus selama bertahun-tahun dan saya tahu bahwa bermain melawannya serta bermain bersamanya dalam latihan akan membantu kami."
Merefleksikan laga pramusim yang sulit di Polandia
Terlepas dari hal-hal positif secara individu dari kembalinya Rashford, Maguire jujur dalam penilaiannya terhadap penampilan keseluruhan tim. Kekalahan dari Milan digambarkan Maguire sebagai penampilan "terburuk" dalam jadwal pramusim mereka, yang terjadi hanya sepekan sebelum laga pembuka Premier League melawan Hull City. Kapten Bruno Fernandes juga gagal mengeksekusi penalti untuk laga kedua secara beruntun.
"Kami ingin bermain jauh lebih tinggi di lapangan, lebih agresif, dan lebih menekan," jelas Maguire. "Ini adalah satu-satunya pertandingan di mana saya merasa kami tidak menunjukkan kemampuan kami dalam aspek itu. Kami merebut kembali bola di area tinggi berkali-kali dan menciptakan banyak peluang dari situ, tetapi kami tidak mampu mempertahankan tekanan kami cukup lama," jelas Maguire.
- Getty Images Sport
Rasa hormat untuk Amorim meski pernah kesulitan di Manchester United
Pertandingan ini juga menjadi ajang reuni dengan mantan bos United Ruben Amorim, yang kini memegang kendali di Milan. Meski masa jabatannya di Old Trafford hanya berlangsung 14 bulan dan mencakup perselisihan yang dilaporkan dengan pemain seperti Rashford dan Kobbie Mainoo, suasana setelah laga sebagian besar tetap hangat. Amorim terlihat berbagi pelukan hangat dengan para mantan pemain dan anggota stafnya di mixed zone.
"Sangat menyenangkan bertemu dengannya dan seluruh stafnya," katanya. "Saya sangat cocok dengan Ruben dan seluruh stafnya. Saya senang dia mendapat kesempatan lain untuk memberi kesan dan menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia sebagai manajer. Saya yakin dia akan sukses. Saya tidak punya hal buruk untuk dikatakan tentang Ruben. Hanya saja itu tidak berhasil di Manchester United. Tetapi sekarang dia punya klub yang sangat besar."
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