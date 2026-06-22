"Saya mungkin akan mengakhiri karier saya setelah Piala Dunia. Hidup ini singkat. Saya ingin menghafal Al-Qur'an dan suatu hari nanti menjadi imam di sebuah masjid," kata mantan pemain profesional FC Bayern München berusia 28 tahun itu.
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Di usia 28 tahun! Mantan bintang FC Bayern München berbicara tentang akhir kariernya setelah Piala Dunia
Alasan di balik pemikiran ini terletak pada akar keagamaan yang kuat dari pemain kelahiran Belanda ini, yang saat ini masih terikat kontrak dengan Manchester United hingga tahun 2028. Selama seluruh karier profesionalnya, bek ini selalu menunjukkan dedikasinya terhadap Islam.
Selama bulan puasa Ramadhan, ia secara konsisten menjalankan aturan ketat tersebut—tidak mengonsumsi makanan atau minuman apa pun sejak fajar hingga matahari terbenam—meskipun harus menghadapi beban fisik yang berat dalam dunia sepak bola elit Eropa.
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Mazraoui tidak merasa bahagia di Bayern
Karier olahraga Mazraoui dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh perubahan yang terus-menerus. Pada musim panas 2022, bek ini pindah secara gratis dari klub tempat ia dibesarkan, Ajax Amsterdam, ke FC Bayern. Di Munich, ia menghabiskan dua musim yang penuh pasang surut, di mana ia tampil dalam total 55 pertandingan resmi dan merayakan gelar juara Bundesliga pada tahun 2023.
Namun, ia tak pernah benar-benar merasa bahagia di Bayern. Cedera-cedera ringan berulang kali menghambatnya, ditambah lagi, pernyataan-pernyataan politiknya di luar lapangan juga menimbulkan ketegangan internal. Pada musim panas 2024, akhirnya terjadi perpisahan: ManUnited bergerak cepat dan mentransfer biaya transfer sekitar 15 juta euro kepada juara terbanyak Jerman tersebut.
Mazraoui sendiri saat itu mengenang masa-masa di Jerman tanpa rasa sedih yang mendalam dan menjelaskan: “Setelah dua musim bersama Bayern, saya membutuhkan langkah selanjutnya, dan itu karena sejumlah alasan. Saya merasa nyaman di sana, tetapi saya merasa bisa lebih nyaman di tempat lain. Saya rasa, saya tidak perlu menjelaskan mengapa saya pindah ke klub sebesar ini.”
Maroko sudah lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia
Sebelum Mazraoui benar-benar memutuskan masa depannya, fokus utamanya saat ini adalah pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Tim nasional Maroko berhasil menahan imbang Brasil 1-1 pada laga pembuka. Pada pertandingan grup kedua, Singa Atlas merayakan perolehan tiga poin pertamanya berkat kemenangan 1-0 yang pantas atas Skotlandia.
Pada 25 Juni, pertandingan terakhir babak penyisihan grup akan digelar melawan tim underdog Haiti. Sementara lawan mereka yang akan dihadapi telah tersingkir lebih awal setelah menelan dua kekalahan, Maroko sudah memastikan tiket ke babak 16 besar bahkan sebelum pertandingan dimulai.