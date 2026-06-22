Di usia 28 tahun! Mantan bintang FC Bayern München berbicara tentang akhir kariernya setelah Piala Dunia

Karier olahraga Mazraoui dalam beberapa tahun terakhir diwarnai oleh perubahan yang terus-menerus. Pada musim panas 2022, bek ini pindah secara gratis dari klub tempat ia dibesarkan, Ajax Amsterdam, ke FC Bayern. Di Munich, ia menghabiskan dua musim yang penuh pasang surut, di mana ia tampil dalam total 55 pertandingan resmi dan merayakan gelar juara Bundesliga pada tahun 2023.

Namun, ia tak pernah benar-benar merasa bahagia di Bayern. Cedera-cedera ringan berulang kali menghambatnya, ditambah lagi, pernyataan-pernyataan politiknya di luar lapangan juga menimbulkan ketegangan internal. Pada musim panas 2024, akhirnya terjadi perpisahan: ManUnited bergerak cepat dan mentransfer biaya transfer sekitar 15 juta euro kepada juara terbanyak Jerman tersebut.

Mazraoui sendiri saat itu mengenang masa-masa di Jerman tanpa rasa sedih yang mendalam dan menjelaskan: “Setelah dua musim bersama Bayern, saya membutuhkan langkah selanjutnya, dan itu karena sejumlah alasan. Saya merasa nyaman di sana, tetapi saya merasa bisa lebih nyaman di tempat lain. Saya rasa, saya tidak perlu menjelaskan mengapa saya pindah ke klub sebesar ini.”