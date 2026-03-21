Klub papan atas Prancis, PSG, menunjukkan minat serius terhadap bek Werder Bremen, Karim Coulibaly. Hal ini dilaporkan oleh Deichstube. Menurut laporan tersebut, perwakilan dari juara Liga Champions tersebut telah menghubungi bek tengah berusia 18 tahun itu dan bertukar pandangan.
"Di urutan teratas" dalam daftar Luis Enrique: Akankah PSG mendatangkan bintang muda dari Bundesliga dengan harga lebih dari 40 juta euro?
Para pemandu bakat PSG dilaporkan telah mengamati Coulibaly beberapa kali. Nama bek tengah tersebut berada "di urutan teratas" dalam daftar pelatih Luis Enrique untuk musim mendatang. Namun, belum ada tawaran konkret yang diajukan kepada Werder.
Di tengah musim yang kurang memuaskan bagi Werder, Coulibaly menjadi salah satu dari sedikit titik terang. Di awal musim, remaja ini melakukan debutnya di lini pertahanan tengah di bawah asuhan mantan pelatih Horst Steffen dan berhasil merebut posisi starter di sana.
Penampilannya yang kuat menarik minat banyak pihak; selain PSG, menurut Deichstube, beberapa klub dari Inggris dan Spanyol juga memantau penampilan Coulibaly. Kontraknya dengan Werder, yang diperpanjang musim panas lalu, masih berlaku hingga 2029 dan tidak mengandung klausul pelepasan.
Karim Coulibaly berpotensi menjadi rekor penjualan tertinggi Werder Bremen
Pindah klub pada musim panas tampaknya akan terjadi. Awal Maret lalu, Bild melaporkan bahwa bos Werder, Clemens Fritz, dan manajer Coulibaly, Nochi Hamasor, telah mencapai kesepakatan mengenai penjualan sang pemain menjelang musim baru. Namun, kabarnya pihak Werder masih menolak tawaran sebesar 20 juta euro dari sebuah klub yang tidak disebutkan namanya.
Minat yang tinggi dari beberapa klub kaya raya tentu saja menguntungkan bagi klub asal Hanseatic ini, yang dapat mengharapkan nilai transfer yang tinggi jika terjadi persaingan penawaran. Menurut Deichstube, mereka berharap mendapatkan antara 40 hingga 45 juta euro. Hal ini akan menjadikannya penjualan termahal Werder. Hingga saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Diego, yang pada saat pindah ke Juventus pada 2009 menyumbang 27 juta euro ke kas klub.
Coulibaly, yang lahir di Oldenburg, bermain di level junior untuk Bramfeld dan Barmbek sebelum pindah ke Hamburger SV pada 2018. Setelah enam tahun di sana, ia bergabung dengan Werder secara gratis pada 2024. Di sana, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub pada usia 18 tahun, 3 bulan, dan 7 hari, saat mencetak gol dalam pertandingan spektakuler 3-3 melawan Bayer Leverkusen pada pekan ke-2.
Coulibaly baru-baru ini dipanggil untuk pertama kalinya ke tim U-21 Jerman oleh pelatih nasional Antonio Di Salvo. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk tim U-17, U-18, dan U-19 DFB.
Statistik penampilan Karim Coulibaly musim ini
Penampilan 21 Penampilan selama 90 menit 16 Gol 1 Assist 0 Kartu kuning 3 Kartu merah 1