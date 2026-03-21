"Di urutan teratas" dalam daftar Luis Enrique: Akankah PSG mendatangkan bintang muda dari Bundesliga dengan harga lebih dari 40 juta euro?

Pindah klub pada musim panas tampaknya akan terjadi. Awal Maret lalu, Bild melaporkan bahwa bos Werder, Clemens Fritz, dan manajer Coulibaly, Nochi Hamasor, telah mencapai kesepakatan mengenai penjualan sang pemain menjelang musim baru. Namun, kabarnya pihak Werder masih menolak tawaran sebesar 20 juta euro dari sebuah klub yang tidak disebutkan namanya.

Minat yang tinggi dari beberapa klub kaya raya tentu saja menguntungkan bagi klub asal Hanseatic ini, yang dapat mengharapkan nilai transfer yang tinggi jika terjadi persaingan penawaran. Menurut Deichstube, mereka berharap mendapatkan antara 40 hingga 45 juta euro. Hal ini akan menjadikannya penjualan termahal Werder. Hingga saat ini, rekor tersebut masih dipegang oleh Diego, yang pada saat pindah ke Juventus pada 2009 menyumbang 27 juta euro ke kas klub.

Coulibaly, yang lahir di Oldenburg, bermain di level junior untuk Bramfeld dan Barmbek sebelum pindah ke Hamburger SV pada 2018. Setelah enam tahun di sana, ia bergabung dengan Werder secara gratis pada 2024. Di sana, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah klub pada usia 18 tahun, 3 bulan, dan 7 hari, saat mencetak gol dalam pertandingan spektakuler 3-3 melawan Bayer Leverkusen pada pekan ke-2.

Coulibaly baru-baru ini dipanggil untuk pertama kalinya ke tim U-21 Jerman oleh pelatih nasional Antonio Di Salvo. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk tim U-17, U-18, dan U-19 DFB.