Setelah tujuh pekan bergulirnya Liga Primer Inggris, spekulasi mengenai pemecatan dini mulai meningkat seiring menurunnya hasil sejumlah tim.

Dalam laporan yang diterbitkan surat kabar "Mirror", yang menghimpun pendapat para penulisnya tentang nama-nama paling berpeluang dipecat, muncul nama Matthias Jaissle, pelatih Newcastle, di antara nama-nama yang terancam.

Jaissle mengalami rasa malu yang mendalam usai kekalahan 1-0 dari Aston Villa, Sabtu lalu, saat kekecewaan suporter mencapai puncaknya ketika para pendukung The Magpies melancarkan cemoohan terhadap sang pelatih asal Jerman itu setelah laga berakhir, akibat memburuknya hasil dan posisi tim di klasemen.