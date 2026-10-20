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Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Di tengah spekulasi kepulangannya ke Arab Saudi, suporter Newcastle menempatkan Yaisle dalam posisi sulit

Crystal Palace vs Newcastle United
Crystal Palace
Newcastle United
Premier League
M. Jaissle
Al Ahli
Saudi Pro League
Inggris
Jerman
Arab Saudi

Harga kekalahan dari Aston Villa

Setelah tujuh pekan bergulirnya Liga Primer Inggris, spekulasi mengenai pemecatan dini mulai meningkat seiring menurunnya hasil sejumlah tim.

Dalam laporan yang diterbitkan surat kabar "Mirror", yang menghimpun pendapat para penulisnya tentang nama-nama paling berpeluang dipecat, muncul nama Matthias Jaissle, pelatih Newcastle, di antara nama-nama yang terancam.

Jaissle mengalami rasa malu yang mendalam usai kekalahan 1-0 dari Aston Villa, Sabtu lalu, saat kekecewaan suporter mencapai puncaknya ketika para pendukung The Magpies melancarkan cemoohan terhadap sang pelatih asal Jerman itu setelah laga berakhir, akibat memburuknya hasil dan posisi tim di klasemen.

  • Yayasle menghadapi tekanan

    Nathan Ridley menilai bahwa Yaissle menghadapi tugas berat sejak mengambil alih peran menggantikan Eddie Howe, dan ambisi Newcastle yang telah dinyatakan untuk menjadi "klub terbaik di dunia" pada tahun 2030 membuat waktu yang tersedia baginya menjadi terbatas.

    Ia memperingatkan bahwa pelatih asal Jerman itu membutuhkan hasil cepat, terutama dengan rangkaian pertandingan mendatang yang bisa menentukan nasibnya.

    Newcastle akan menjalani empat pertandingan tandang menghadapi Fulham dan Crystal Palace, yang diselingi dua duel di ajang Piala dan Liga melawan Everton.


    Ridley yakin bahwa kegagalan meraih setidaknya dua kemenangan selama periode ini bisa menempatkan Yaissle dalam posisi yang sangat sulit, sebelum rangkaian duel yang lebih berat melawan Arsenal, Brighton, dan Manchester United, hingga derbi Sunderland.

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  • Spekulasi kembali ke Liga Arab Saudi

    Seiring meningkatnya tekanan terhadap Matthias Jaissle di Newcastle, spekulasi kembali mencuat mengenai hubungan pelatih asal Jerman itu dengan Liga Pro Saudi, khususnya dengan mantan klubnya, Al-Ahli.

    Bintang Al-Shabab dan mantan pemain timnas Saudi, Ahmed Ateef, mengatakan dalam pernyataan untuk program Doreena Ghair: "Tampaknya Jaissle sedang melakukan latihan pemanasan untuk kembali ke Liga Saudi, dia seorang pelatih dan punya ide. Dia bisa saja kembali ke Al-Ahli," sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa jika keputusan ada di tangannya, dia tidak akan mengembalikan pelatih Jerman tersebut ke tim, karena cara kepergiannya.

    Sejumlah pendukung Al-Ahli juga menunjukkan keinginan agar Jaissle kembali ke tim, melalui kampanye di X, setelah kekalahan dari Aston Villa.

    Pelatih Jerman itu meninggalkan Al-Ahli secara mengejutkan kurang dari dua pekan sebelum dimulainya musim ini, demi melatih Newcastle, setelah tidak tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya dengan klub Saudi tersebut, yang dibesutnya selama 3 tahun dan mereka meraih dua gelar Liga Champions Asia Elite bersama, ditambah Piala Super Saudi.

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