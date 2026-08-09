Gelandang Marc Bernal menjadi salah satu nama yang layak dipantau pada fase akhir bursa transfer bagi Barcelona.

Bernal ingin bermain lebih banyak, dan ia membutuhkan menit bermain untuk melanjutkan perkembangannya. Ia menyadari bahwa persaingan di lini tengah klub Catalan itu akan sangat ketat musim ini.

Surat kabar Sport menjelaskan bahwa Hansi Flick, pelatih Barca, menolak kepergian Bernal, dan telah menyampaikan hal tersebut kepada sang pemain.

Flick masih memegang teguh kepercayaan penuhnya kepada Bernal, yang dinilainya memiliki kualitas yang menjadikannya layak menjadi elemen penting di lini tengah Barcelona dalam jangka panjang.

Namun situasi ini mendorong Marc Bernal untuk mempelajari opsi-opsinya dengan cermat. Pemain muda itu ingin mendapatkan keberlanjutan dalam bermain, dan ia menyadari bahwa menemukan menit bermain tidak akan mudah di tengah banyaknya alternatif yang dimiliki Flick di posisi ini, di samping kualitas mereka.