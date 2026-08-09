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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Di tengah pantauan City, bintang Barcelona berjalan berlawanan dengan keinginan Flick

Transfers
LaLiga
Barcelona
Manchester City
H. Flick
M. Bernal
Spanyol

Ketatnya Persaingan Dorong Bintang Barcelona Pikirkan Kepindahan

Gelandang Marc Bernal menjadi salah satu nama yang layak dipantau pada fase akhir bursa transfer bagi Barcelona. 

Bernal ingin bermain lebih banyak, dan ia membutuhkan menit bermain untuk melanjutkan perkembangannya. Ia menyadari bahwa persaingan di lini tengah klub Catalan itu akan sangat ketat musim ini.

Surat kabar Sport menjelaskan bahwa Hansi Flick, pelatih Barca, menolak kepergian Bernal, dan telah menyampaikan hal tersebut kepada sang pemain. 

Flick masih memegang teguh kepercayaan penuhnya kepada Bernal, yang dinilainya memiliki kualitas yang menjadikannya layak menjadi elemen penting di lini tengah Barcelona dalam jangka panjang.

Namun situasi ini mendorong Marc Bernal untuk mempelajari opsi-opsinya dengan cermat. Pemain muda itu ingin mendapatkan keberlanjutan dalam bermain, dan ia menyadari bahwa menemukan menit bermain tidak akan mudah di tengah banyaknya alternatif yang dimiliki Flick di posisi ini, di samping kualitas mereka. 

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    Bernal ingin tampil lebih banyak

    Barcelona sendiri sudah menyaksikan kepergian sejumlah pemain muda demi mencari peluang bermain, dan masa depan beberapa pemain lini tengah pun masih terbuka. 

    Dalam konteks ini, Bernal mungkin mempertimbangkan untuk pergi jika ia melihat bahwa waktu bermainnya sepanjang musim akan sangat terbatas, namun Flick ingin menghindari hal itu.

    Flick menilai bahwa Bernal mampu bermain di posisi gelandang bertahan, tetapi ia juga meyakini, mengingat postur tubuhnya, bahwa Bernal mampu tampil sebagai gelandang tengah.

    Pada tahun 2024, Flick sangat bertaruh pada perkembangannya di dalam tim utama, dan menganggap bahwa klub tidak perlu melakukan investasi besar di posisi tersebut. Bernal pun dengan cepat membalas kepercayaan itu melalui penampilan-penampilannya, sebelum akhirnya mengalami cedera lutut serius yang menghentikan perkembangannya.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Manchester City Memantau Situasi dari Dekat

    Situasi Bernal juga tidak luput dari perhatian di Eropa, di mana Manchester City telah memantau gelandang tersebut selama dua musim terakhir, bahkan sampai menanyakan situasinya. 

    Laporan pertama yang disusun oleh para pemandu bakat klub Inggris itu tentang Bernal berasal dari tahun 2024, dan diyakini bahwa karakteristiknya juga menarik perhatian pelatih Pep Guardiola.

    Manchester City menilai Bernal memiliki kualitas yang memungkinkannya menjalankan peran penting di posisi gelandang bertahan, dan mereka telah mengkaji situasinya sebagai opsi potensial di masa depan untuk posisi tersebut. Bahkan, perkiraan di Inggris menempatkan nilainya di sekitar 35 juta euro.

    Namun, sikap Barcelona sangat jelas: mereka tidak ingin menjual sang pemain, dan klub masih menganggap Bernal sebagai salah satu gelandang yang paling memiliki kualitas untuk berkembang di akademi La Masia, dan Flick sepenuhnya berbagi penilaian ini. 

    Pintu bagi kemungkinan transfer tidak dapat dibuka, kecuali jika sang pemain sendiri yang meminta untuk meninggalkan Barcelona karena tidak mendapatkan menit bermain yang cukup.

    Bahkan dalam skenario ini, pelatih asal Jerman itu tidak akan mempermudah keadaan, karena Flick telah memberikan perlindungan penuh kepada Bernal. Ia ingin memulihkan kondisinya, memberinya kesinambungan, dan mengetahui sejauh mana seorang pemain yang hampir selalu ia andalkan sejak kedatangannya di Barcelona bisa berkembang.

    Namun, sang pemain menginginkan menit bermain, dan ia menyadari bahwa ia harus merebutnya sendiri di lini tengah yang penuh persaingan. Bursa transfer mungkin menggoda Marc Bernal, tetapi Flick sudah menjelaskan sikapnya kepadanya: ia akan mengandalkannya dan tidak ingin ia pergi.

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