Di awal pertandingannya, Valverde memberikan assist kepada kipernya: Setelah menerima umpan panjang dari kiper Thibaut Courtois, pemain Uruguay itu mengelabui bek lawan dengan sentuhan pertama, lalu dengan sentuhan kedua membuat kiper City Gianluigi Donnarumma tergelincir. Setelah menerima umpan dari Vinicius Junior, ia meningkatkan skor menjadi 2-0 dengan tendangan yang tepat sasaran dan melanjutkan dengan sebuah aksi menakjubkan sesaat sebelum jeda. Valverde mengangkat bola dari tendangan lob Brahim Diaz di atas bek City Marc Guéhi dan menyelesaikannya dengan tendangan voli. Vinicius juga gagal memanfaatkan tendangan penalti (57').

Pertandingan melawan juara Jerman tampaknya hanya tinggal formalitas. Pada Selasa malam, Bayern menang telak 6-1 (3-0) atas Atalanta Bergamo. Perempat final akan berlangsung pada 7/8 dan 14/15 April.

Namun, Valverde memperingatkan agar tidak terlalu percaya diri. "Pertandingan di Manchester sangat sulit. Kami harus tampil seolah-olah skornya 0-0 dan bekerja keras," katanya. Namun, ia mengakui dengan jujur: "Kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mencapai hal-hal besar jika tim bekerja sama."