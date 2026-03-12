Pencetak gol penentu kemenangan Real Madrid, Federico Valverde, tidak berpura-pura rendah hati setelah penampilannya yang gemilang di Liga Champions. "Ini luar biasa, malam-malam seperti ini yang selalu diimpikan," kata pemain yang mencetak tiga gol itu dengan bangga setelah penampilannya yang luar biasa dalam kemenangan 3-0 (3-0) atas Manchester City di Movistar. Menjegal di belakang, berlari di lini tengah, mencetak tiga gol di depan: Valverde ada di mana-mana dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar yang berlangsung di Estadio Santiago Bernabeu.
"Di Stefano, Kroos, Ronaldo, dan Mbappe dalam satu orang": Federico Valverde dari Real Madrid merasa "sangat bahagia" setelah penampilan luar biasa melawan Manchester City
"Sudah lama sekali saya tidak menikmati pertandingan seperti ini. Saya sangat senang, tetapi terutama karena tim telah menang," kata kapten tim. Tim ini terutama berutang kemenangan kepada dirinya. Dalam ketidakhadiran superstar Kylian Mbappé dan Jude Bellingham, pemain Uruguay ini meninggalkan jejaknya dalam duel yang menghibur ini - dan dengan demikian membuka pintu lebar-lebar menuju perempat final melawan Bayern München.
"Dia adalah tolok ukur," puji pelatih Real, Alvaro Arbeloa: "Segala sesuatu yang harus dimiliki seorang pemain Real Madrid ada pada diri Fede Valverde." Pers Spanyol memujinya habis-habisan. "Dia adalah Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, dan Kylian Mbappe dalam satu orang," tulis Marca.
Federico Valverde dari Real Madrid memperingatkan meskipun tampil gemilang, pertandingan leg kedua akan sangat sulit: "Di Manchester, situasinya sangat berat."
Di awal pertandingannya, Valverde memberikan assist kepada kipernya: Setelah menerima umpan panjang dari kiper Thibaut Courtois, pemain Uruguay itu mengelabui bek lawan dengan sentuhan pertama, lalu dengan sentuhan kedua membuat kiper City Gianluigi Donnarumma tergelincir. Setelah menerima umpan dari Vinicius Junior, ia meningkatkan skor menjadi 2-0 dengan tendangan yang tepat sasaran dan melanjutkan dengan sebuah aksi menakjubkan sesaat sebelum jeda. Valverde mengangkat bola dari tendangan lob Brahim Diaz di atas bek City Marc Guéhi dan menyelesaikannya dengan tendangan voli. Vinicius juga gagal memanfaatkan tendangan penalti (57').
Pertandingan melawan juara Jerman tampaknya hanya tinggal formalitas. Pada Selasa malam, Bayern menang telak 6-1 (3-0) atas Atalanta Bergamo. Perempat final akan berlangsung pada 7/8 dan 14/15 April.
Namun, Valverde memperingatkan agar tidak terlalu percaya diri. "Pertandingan di Manchester sangat sulit. Kami harus tampil seolah-olah skornya 0-0 dan bekerja keras," katanya. Namun, ia mengakui dengan jujur: "Kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mencapai hal-hal besar jika tim bekerja sama."
Federico Valverde: Statistiknya musim ini
Operasi 39 Gol 6 Assist 12