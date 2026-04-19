"Di situlah Cristiano Ronaldo pernah bermain!" - Endrick mengungkapkan "kecintaannya" pada Man Utd saat pemain pinjaman dari Real Madrid itu memberi isyarat soal kemungkinan pindah ke Liga Premier
Pengaruh Ronaldo
Ronaldo, yang menjadi ikon global selama masa baktinya yang pertama di Old Trafford sebelum pindah ke Real Madrid, menjadi panutan utama bagi pemain muda timnas Brasil tersebut.
"Saya telah mengikuti karier Ronaldo di Manchester United, Real Madrid, Juventus, dan kini Al-Nassr. Di mana pun dia berada, saya akan selalu mengikutinya," kata Endrick kepada FourFourTwo saat membahas perkembangannya.
Kecintaan terhadap Setan Merah
Endrick mengakui bahwa United adalah klub yang sangat disukainya. Ketertarikannya itu bermula dari kebiasaannya menonton cuplikan video tim Liga Premier tersebut pada masa ketika Ronaldo membuat para bek sayap ketakutan di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.
Penyerang tersebut mengungkapkan rasa kagumnya terhadap raksasa Inggris itu dengan mengatakan: "Di situlah Cristiano Ronaldo bermain! Saya tumbuh besar menontonnya di sana, dan saya sangat menyukai Manchester United."
Komentar semacam itu pasti akan memicu antusiasme di kalangan penggemar setia Old Trafford, meskipun pindah ke Inggris masih menjadi prospek yang jauh untuk saat ini.
Masa depan yang menjanjikan di Liga Premier
Endrick juga mengakui bahwa ia menerima tawaran dari klub-klub Liga Premier pada Januari, sebelum ia pindah ke Lyon. “Ya, ada minat dari klub-klub Inggris, serta dari Italia dan Jerman,” katanya. “Beberapa klub yang sangat bagus menunjukkan minat, tapi tidak perlu menyebut nama-namanya. Saya berterima kasih atas minat mereka. Saya memiliki Tuhan dalam hidup saya dan ketika saya mendengar tentang klub-klub Inggris yang tertarik, saya tidak mendengar Tuhan mengatakan kepada saya bahwa itu adalah tujuan saya saat itu, begitu pula istri saya. Ketika Anda menikah, Anda tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali! [Tertawa] Jadi, penting untuk mendengarkan pendapatnya. Namun, ketika nama Lyon muncul, baik saya maupun istri saya merasakan sentuhan Tuhan. Jika suatu hari saya pergi ke Liga Premier, itu bukan hanya keputusan saya, melainkan sesuatu yang Tuhan tempatkan di jalan hidup saya.”
Masa pinjaman di Lyon
Meskipun masa depannya dalam jangka panjang berada di Real Madrid, pemain berusia 19 tahun ini saat ini sedang mengasah kemampuannya di Ligue 1. Masa-masa Endrick di Prancis tidaklah tanpa tantangan, karena manajer Paulo Fonseca baru-baru ini menerapkan taktik yang disengaja untuk memicu reaksi dari sang pemain muda setelah penampilannya yang kurang konsisten.
Fonseca sebelumnya telah mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka, mengakui bahwa ia "tidak puas" dengan kontribusi sang penyerang dan mencatat bahwa pemain dengan bakat sepertinya memiliki "kewajiban" untuk memimpin. Namun, pendekatan "tough love" tersebut tampaknya berhasil, dengan Endrick merespons di lapangan untuk membantu Lyon berjuang meraih tiket ke kompetisi Eropa saat musim domestik memasuki tahap akhir.