"Di situlah Cristiano Ronaldo pernah bermain!" - Endrick mengungkapkan "kecintaannya" pada Man Utd saat pemain pinjaman dari Real Madrid itu memberi isyarat soal kemungkinan pindah ke Liga Premier

Endrick mengakui bahwa United adalah klub yang sangat disukainya. Ketertarikannya itu bermula dari kebiasaannya menonton cuplikan video tim Liga Premier tersebut pada masa ketika Ronaldo membuat para bek sayap ketakutan di bawah asuhan Sir Alex Ferguson.

Penyerang tersebut mengungkapkan rasa kagumnya terhadap raksasa Inggris itu dengan mengatakan: "Di situlah Cristiano Ronaldo bermain! Saya tumbuh besar menontonnya di sana, dan saya sangat menyukai Manchester United."

Komentar semacam itu pasti akan memicu antusiasme di kalangan penggemar setia Old Trafford, meskipun pindah ke Inggris masih menjadi prospek yang jauh untuk saat ini.



