Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Di sini untuk menciptakan dampak' - Dari Chelsea FC hingga KS Cracovia, mengintip upaya Roc Nation milik Jay-Z untuk mengubah wajah bisnis sepak bola menjelang Piala Dunia di Amerika

Mulai dari kemitraan dengan klub-klub besar maupun kecil hingga perannya dalam mewakili beberapa bintang terkemuka di dunia sepak bola, Roc Nation berupaya membangun merek dengan cara-cara baru di seluruh dunia.

Tujuh tahun lalu, Michael Yormark duduk bersama para pemangku kepentingan utama Roc Nation di sebuah ruangan. Jay-Z tentu saja hadir di sana. Begitu pula dengan sesama pendiri Roc Nation, Juan Perez dan Desiree Perez. Kelompok itu memasuki ruangan itu dengan satu pertanyaan besar: apa langkah selanjutnya? Mereka keluar dengan sebuah jawaban: sepak bola.

Kini, menjelang Piala Dunia di Amerika, Roc Nation Sports International melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Yormark. Organisasi ini terlibat di hampir setiap aspek bisnis sepak bola modern. Mereka adalah agen, tetapi juga konsultan. Mereka bekerja dengan pemain, tetapi juga bermitra dengan beberapa merek terbesar di dunia sepak bola. Mereka membantu klub berkembang di luar lapangan sambil memperluas jangkauan mereka melampaui itu, mengubah stadion dari venue olahraga menjadi venue konser dan sebaliknya. Itulah sepak bola modern, bagaimanapun juga. Anda tidak bisa hanya menjadi satu hal saja.

Itulah pola pikir di Roc Nation, kata Yormark, dan pola pikir itulah yang membantu menentukan dua langkah terbaru organisasi ini. Salah satunya melalui kemitraan dengan salah satu klub terbesar di dunia sepak bola, Chelsea FC. Yang lainnya? Itu datang bersama klub yang agak di luar jalur utama, klub Polandia KS Cracovia. Secara teori, ada sangat sedikit kesamaan antara kedua klub ini. Chelsea adalah bisnis bernilai miliaran dolar yang secara rutin bersaing di level tertinggi. KS Cracovia adalah klub lokal Polandia yang belum pernah memenangkan liga mereka sendiri sejak 1948.

Jadi, apa gambaran besarnya di sini? Mengapa sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika bermitra dengan klub-klub di Polandia, London, dan hampir di mana saja di antaranya? Mengapa Roc Nation melakukan langkah-langkah ini pada saat ini? Kesempatan, kata Yormark. Kesempatan itu ada bagi siapa saja yang bersedia memanfaatkannya.

"Menurut saya, benang merah di antara semua klub ini adalah bahwa para pemilik klub kini memandang klub sepak bola mereka lebih dari sekadar klub sepak bola," kata Yormark kepada GOAL. "Mereka memahami bahwa klub-klub ini adalah merek. Mereka adalah merek gaya hidup, jadi bagaimana cara memonetisasinya di luar penonton sepak bola tradisional? Itulah, menurut saya, rahasia kesuksesannya. Wrexham melakukannya. Como melakukannya. Kami berharap bisa melakukannya di Polandia.

"Lihat apa yang telah dilakukan PSG. Bahkan dalam skala yang jauh lebih besar, mereka adalah salah satu klub pertama yang mengatakan, 'Kami bukan hanya merek sepak bola; kami adalah merek gaya hidup yang terhubung dengan budaya, jadi kami yakin bisa menjadi lebih besar dari sekadar klub sepak bola'. Itulah, menurut saya, trennya. PSG memiliki toko di London, di jantung Liga Premier. Klub-klub ini memandang diri mereka sebagai merek, dan mereka melampaui sepak bola tradisional. Bagaimana kita menciptakan pengalaman unik bagi penggemar olahraga kasual, dan bagaimana kita mengglobalkan merek kita pada saat yang sama?"

Ini adalah tantangan, kata Yormark, namun tantangan yang semakin menarik seiring mendekatnya musim panas ini. Piala Dunia akan mengubah segalanya, dan bukan hanya di Amerika. Di mata Roc Nation, olahraga ini akan berubah selamanya, dan perubahan itu akan dirasakan di mana pun bola ditendang.

    Mengubah permainan

    Yormark kini bisa mengakui kenyataan ini: saat pertama kali terjun ke bidang ini, dia tidak terlalu paham soal sepak bola. Menurutnya, hal itu justru menjadi keunggulan. Roc Nation Sports International tidak akan mengikuti cara-cara yang biasa dilakukan di dunia sepak bola; mereka akan melakukannya dengan cara mereka sendiri. Harapannya, cara mereka itu akan berhasil, dan membuka peluang-peluang yang terlewatkan oleh pihak lain.

    "Saya menyeberangi lautan dengan membawa sebuah koper dan, tidak seperti pesaing kami, kami mengatakan bahwa kami akan memulai dari awal," katanya. "Kami tidak akan hanya membeli sebuah perusahaan, mengubah namanya, dan memasuki dunia sepak bola; kami akan membawa prinsip-prinsip panduan dari Amerika yang telah membuat kami begitu sukses dalam mengelola artis dan atlet, lalu menerapkannya di dunia sepak bola.

    "Semua orang bilang kami tidak mungkin bisa melakukannya. Ingin tahu apa tanggapan kami? 'Tunggu dan lihat saja'."

    Tentu saja, hal itu terbantu karena Roc Nation memasuki sepak bola dengan modal budaya yang kuat. Jay-Z adalah wajah merek tersebut, dan perusahaan ini sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang olahraga dan musik Amerika. Mereka juga mengambil langkah besar sejak awal, dengan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan Jerome Boateng sebagai klien pertama mereka.

    Pada masa-masa awal itu, Yormark mengatakan bahwa Roc Nation merasa seperti merek penantang, yang menantang status quo. Kini, sebagai salah satu pemangku kepentingan terbesar di industri ini, mereka masih merasakan hal yang sama. Mereka melihat mentalitas yang sama dalam peluang baru-baru ini, yang tidak dapat diprediksi oleh banyak orang.

    Keaslian di Polandia

    Yormark diperkenalkan ke kota Krakow oleh Robert Platek, seorang teman lama. Platek mengakuisisi kepemilikan mayoritas KS Cracovia pada Agustus 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, ia meminta Yormark untuk melihat-lihat. Setelah satu kali kunjungan, Yormark melihat visi tersebut dan bagaimana Roc Nation dapat mewujudkannya.

    "Saya langsung jatuh cinta," katanya. "Saya jatuh cinta pada kota ini, pada proyek ini, dan pada potensi proyek ini. Sepak bola Polandia sedang bergerak ke arah yang benar. Ketika Anda melihat liga ini dan betapa kompetitifnya, ini adalah pasar yang kami di Roc Nation Sports International anggap sangat menarik dan sangat menggembirakan. Jika digabungkan dengan ambisi klub dan tujuan mereka di dunia sepak bola global, serta fakta bahwa mereka kini memiliki pemilik yang luar biasa dalam diri Rob, proyek ini tampak tepat bagi kami untuk terlibat.

    "Anda bisa merasakan sejarah kota ini. Kota ini memiliki denyut nadi yang nyata. Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang tinggal di sana mencintai komunitas mereka dan bangga menjadi bagian darinya. Mereka bangga menjadi bagian darinya, dan menurut saya itu sangat penting. Kota ini memiliki dua klub sepak bola, dan persaingannya sangat hebat, jadi sepak bola merupakan bagian penting dari kehidupan komunitas. Anda bisa merasakannya."

    Pada bulan April, KS Cracovia dan Roc Nation Sports International secara resmi mengumumkan kemitraan mereka. Kemitraan ini akan berfokus pada narasi, dengan Roc Nation membantu meningkatkan merek klub secara global. Bagi Roc Nation, ini adalah kesempatan untuk membantu membangun profil internasional klub dari nol dengan fondasi lokal yang kuat. Bagi klub, ini adalah kesempatan untuk berkembang dengan cara yang tidak mungkin dilakukan tanpa kemitraan ini.

    "Ketika Anda berada di dalam klub, Anda segera menyadari bahwa Cracovia bukan sekadar tim olahraga - ini adalah bagian dari identitas orang-orang," kata David Amdurer, Wakil Presiden dan Chief Revenue Officer KS Cracovia, kepada GOAL. "Anda melihat generasi keluarga datang ke stadion; ini adalah warisan bersama yang dibawa orang-orang dengan penuh kebanggaan. Di lapangan, ada energi yang terasa nyata saat ini—perpaduan antara rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi kami dan kegembiraan yang nyata dan bersemangat untuk masa depan. Para penggemar di sini sangat setia dan mereka memiliki standar tinggi terhadap keaslian. Mereka tidak ingin kami kehilangan jiwa kami, dan mereka tidak seharusnya.

    "Bekerja di dalam komunitas ini, Anda merasa bertanggung jawab untuk melindungi semangat 'asli' itu sambil membuka pintu bagi dunia luar. Ini adalah tempat di mana masa lalu dan masa depan terus berpadu, dan menyaksikan transisi itu terjadi secara real-time—melihat klub mulai menemukan suaranya dalam percakapan global sambil tetap berakar di Krakow—sangat memuaskan."

    Seperti yang disinggung Amdurer, tantangannya adalah membangun pertumbuhan tersebut dengan cara yang tepat. Hal itu harus terasa nyata, bukan dibuat-buat, dan harus dibangun dari bawah ke atas. Cerita yang disampaikan harus nyata. Tidak boleh dibuat-buat.

    "Keaslian telah menjadi mata uang paling berharga dalam sepak bola," kata Amdurer. "Di Cracovia, kami tidak berusaha memaksakan identitas untuk mengikuti tren; kami mengandalkan sejarah yang telah ada selama lebih dari satu abad. Yang kami inginkan adalah menjadi klub yang tetap asli tanpa kompromi. Kami ingin membuktikan bahwa Anda tidak harus menjadi klub raksasa untuk menjadi merek global jika Anda memiliki jiwa dan kisah yang dapat terhubung dengan orang-orang. Kesuksesan bagi kami selama dekade mendatang dan seterusnya berarti menjadi lembaga yang beresonansi secara budaya."

    Lalu, bagaimana cara melakukannya? Ternyata, hal ini memiliki banyak aspek.

    Apa yang dimaksud dengan kemitraan?

    Bahkan saat ini, di masa-masa awal kemitraan Roc Nation dan KS Cracovia, sudah ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah benar-benar menceritakan kisah 120 tahun klub ini. Tujuannya adalah untuk mengangkat kisah tersebut, membawanya keluar dari Polandia, dan memperkenalkannya kepada dunia. Ini adalah klub yang kaya akan sejarah, kata Yormark dan Amdurer, namun sejarah tersebut belum banyak diketahui oleh orang-orang di luar Krakow. Bagaimana mereka bisa membangun minat terhadap sejarah tersebut dan, yang lebih penting, bagaimana mereka bisa membangun minat terhadap klub dan kota yang saat ini bukan salah satu destinasi utama sepak bola?

    Sebagian dari itu berasal dari luar lapangan. Secara alami, Roc Nation berencana membantu KS Cracovia menemukan penggunaan baru untuk stadion mereka, mengubahnya menjadi venue konser yang mengubah cara fasilitas tersebut digunakan. Itu bisa menjadi denyut nadi komunitas lokal, ya, tetapi juga destinasi yang menarik berbagai jenis penggemar ke Krakow. Menarik penggemar baru mengarah pada komersialisasi. Itu mengarah pada kesepakatan baru, cerita baru, dan profil baru yang membantu membawa klub ke panggung yang lebih besar.

    Ada juga aspek di lapangan. Meskipun olahraga ini berkembang menjadi sesuatu yang baru secara budaya, masih ada dasar utama sepak bola yang sebenarnya. Roc Nation, melalui kontak agen mereka, juga dapat membantu dalam hal itu.

    "Afrika adalah pasar besar bagi kami," kata Yormark. "Kami melakukan banyak perekrutan di sana, dan kami berharap ada kesempatan untuk memindahkan beberapa pemain kami di Afrika ke klub mereka. Kami melihat klub mereka sebagai klub peluncuran di mana pemain muda bisa berkembang dan pindah ke klub yang lebih besar. Membawa talenta muda yang hebat, menurut saya, ini adalah kesempatan besar bagi mereka."

    Namun, secara umum, ini tidak akan mudah. Mudah saja menunjuk contoh klub yang berhasil, seperti Wrexham, misalnya. Klub itu adalah fenomena langka. Itu adalah campuran antara pemilik Hollywood, pesona Wales, acara realitas, dan narasi yang tepat. Hampir mustahil untuk menirunya, setidaknya pada skala itu.

    Lalu, apa arti kesuksesan bagi Kracovia? Ini pertanyaan yang rumit, tapi juga sederhana. Singkatnya, klub ini hanya ingin menjadi lebih besar dan lebih baik dari sekarang.

    "Dalam lima tahun, saya ingin para penggemar sepak bola dari seluruh dunia mengenali warna kami, bukan hanya karena skor pertandingan, tetapi karena mereka telah melihat kisah-kisah kami atau berinteraksi dengan konten kami," kata Amdurer. "Dalam 10 hingga 20 tahun, kesuksesan adalah Cracovia menjadi destinasi budaya multifungsi. Kami ingin stadion kami menjadi pusat acara internasional - musik, hiburan, dan olahraga - sambil tetap mempertahankan ikatan komunitas lokal yang mendalam yang menjadikan kami siapa kami. Kami berupaya menjembatani masa lalu yang prestisius dengan masa depan global yang modern."

    KS Cracovia bukanlah satu-satunya klub yang bekerja sama dengan Roc Nation. Mamelodi Sundowns, Como, Burnley, dan Marseille juga sedang berkonsultasi dengan organisasi tersebut. Namun, pada hari Kamis, diumumkan bahwa organisasi tersebut baru saja menambahkan mitra baru, yang memiliki jangkauan global yang unik.

    Sebuah merek global di Chelsea

    Jika Anda penggemar olahraga ini, Anda pasti mengenal Chelsea. Karena itu, kerja sama yang dilakukan Roc Nation dengan Chelsea sama sekali berbeda dengan yang akan mereka lakukan bersama KS Cracovia. Ini adalah dua proyek berbeda dengan dua tujuan berbeda. Namun, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama.

    Meskipun Chelsea adalah merek global, klub ini percaya masih ada ruang untuk berkembang. Seperti semua klub sekelasnya, The Blues sering memikirkan pasar internasional. Kemitraan dengan Roc Nation, karenanya, adalah cara baru untuk menarik pasar tersebut dengan menempatkan Chelsea di persimpangan antara sepak bola, musik, dan budaya, terutama di pasar Amerika.

    "Saat ini, penggemar sepak bola menginginkan lebih dari klub mereka di luar 90 menit di lapangan," kata Scott Fenton, Direktur Merek Chelsea, kepada GOAL. "Di Chelsea, kami memiliki pandangan yang kuat tentang budaya dan memahami bahwa sepak bola bisa berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah melakukan upaya inovatif dan strategis untuk menempatkan Chelsea di pusat budaya dan terhubung dengan penggemar melalui berbagai cara.

    "Mulai dari rapper Brasil yang mengenakan seragam Chelsea di konser mereka, pegulat WWE yang tampil dalam kampanye Natal terbaru kami, seragam ketiga Chelsea yang muncul dalam video musik Gorillaz, hingga pianis Kanada terkenal dunia Tony Ann yang meremix lagu kebanggaan Chelsea 'Blue is the Colour' - kami terus berkembang dan melampaui tren konvensional untuk tampil di luar lapangan dengan cara-cara segar yang memiliki jangkauan luas. Ada alasan mengapa selebriti ingin terlihat di Stamford Bridge: mulai dari Central Cee hingga Timothée Chalamet, dan mengapa kolaborasi edisi terbatas—seperti merek pakaian Drake, OVO—terus mendapat sambutan hangat dari penonton di luar dunia sepak bola."



    Bersama-sama, kedua pihak akan mengembangkan kampanye yang sebagian besar dirancang untuk memanfaatkan budaya pop Amerika. Hal itu akan dilakukan melalui serangkaian kampanye, peluncuran konten, dan pengalaman langsung yang akan diungkap dalam beberapa bulan mendatang.

    "Bagi Chelsea, ini tentang memahami lanskap penggemar secara menyeluruh dan mengidentifikasi generasi berikutnya dari pendukung serta titik masuk mereka ke dalam sepak bola," kata Fenton. "Berinteraksi dengan audiens baru dan hadir di dunia mereka melalui hiburan dan budaya adalah kunci untuk memperluas basis penggemar di London maupun secara global, baik dalam jangka pendek maupun panjang."

    Pandangan jangka panjang tersebut bukanlah kebetulan. Dari London hingga Krakow, klub dan merek mengarahkan pandangan ke Amerika seiring dengan digelarnya Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini, sebuah turnamen yang diyakini banyak pihak dapat menjadi titik balik bagi olahraga ini secara keseluruhan.

    Masa depan di Amerika

    Roc Nation diperkirakan akan memiliki beberapa klien yang berlaga di Piala Dunia musim panas ini. Di antaranya adalah Vinicius Junior, Yan Diomande, Gabriel Martinelli, dan Endrick. Bintang Tim Nasional Putra AS, Chris Richards, juga termasuk dalam daftar klien mereka. Olahraga didorong oleh daya tarik bintang, kata Yormark, dan Roc Nation berharap klien mereka bisa menjadi bintang turnamen ini. Jika itu terjadi, popularitas mereka akan melonjak, dan gelombang yang naik akan mengangkat semua perahu.

    "Lihatlah tahun 1994, dan Alex Lalas adalah wajah sepak bola Amerika, mungkin Chris Richards akan menjadi bintang musim panas ini," kata Yormark. "Jika kita melihat ke belakang, AS memiliki performa yang hebat, mungkin dia akan menjadi 'Captain America' setelah ini."

    Dua kata terakhir itu sangat penting, dan itulah yang dipikirkan semua orang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana permainan ini berubah di AS dan di luar negeri? Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Itulah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab oleh Roc Nation Sports International. Pekerjaan ini dimulai bertahun-tahun lalu, tetapi akan mencapai puncaknya musim panas ini.

    "Piala Dunia di tanah Amerika ini harus menjadi katalisator untuk melangkah ke level berikutnya," kata Yormark. "Jika itu terjadi, ini akan menjadi masa yang luar biasa di Amerika, dan kami di Roc Nation Sports International yakin hal itu akan terjadi, jadi kami menempatkan penekanan yang lebih besar pada pasar AS dalam hal perekrutan.

    "Kami yakin pasar Amerika bisa menjadi pasar yang sangat menjanjikan, jadi karena itu, kami kembali ke Amerika dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan bisnis kami di tanah Amerika. Jujur saja, motivasi di balik itu adalah Piala Dunia."

    Ketika Yormark duduk bersama Jay-Z dan pemangku kepentingan Roc Nation lainnya di ruangan itu tujuh tahun lalu, hal itu terjadi tak lama setelah pengumuman Piala Dunia. Itu bukan tujuan akhir, tentu saja, tetapi itu adalah target. Saat turnamen sepak bola dunia itu tiba di Amerika, Roc Nation Sports International harus menjadi sesuatu. Sedikit yang bisa memprediksi apa yang akan menjadi dan klub mana saja yang akan terlibat di sepanjang perjalanan.

    Jadi, sekarang, saat titik awal yang besar ini semakin dekat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sulit untuk diprediksi, tetapi Yormark memang memiliki beberapa tujuan dalam pikirannya.

    "Kami ingin memastikan bahwa kami telah memberikan pengaruh pada ekosistem sepak bola. Saya sering berbicara tentang dampak, baik itu terhadap klien kami, atlet kami, maupun mitra konsultasi kami—ini tentang menggunakan pengaruh kami di industri ini untuk mengembangkan olahraga, tetapi juga untuk melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda," katanya.

    "Itulah mengapa saya di sini. Saya tidak di sini untuk mencari ketenaran. Kami tidak di sini untuk menjadi berita utama. Kami di sini untuk menciptakan dampak, untuk menggunakan pengaruh dan pengalaman kami secara positif guna meninggalkan kesan yang abadi pada sepak bola, dan jika kami bisa melakukannya, wah, kami telah meraih kemenangan besar."