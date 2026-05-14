Tujuh tahun lalu, Michael Yormark duduk bersama para pemangku kepentingan utama Roc Nation di sebuah ruangan. Jay-Z tentu saja hadir di sana. Begitu pula dengan sesama pendiri Roc Nation, Juan Perez dan Desiree Perez. Kelompok itu memasuki ruangan itu dengan satu pertanyaan besar: apa langkah selanjutnya? Mereka keluar dengan sebuah jawaban: sepak bola.

Kini, menjelang Piala Dunia di Amerika, Roc Nation Sports International melakukan hal-hal yang bahkan mungkin tidak pernah terbayangkan oleh Yormark. Organisasi ini terlibat di hampir setiap aspek bisnis sepak bola modern. Mereka adalah agen, tetapi juga konsultan. Mereka bekerja dengan pemain, tetapi juga bermitra dengan beberapa merek terbesar di dunia sepak bola. Mereka membantu klub berkembang di luar lapangan sambil memperluas jangkauan mereka melampaui itu, mengubah stadion dari venue olahraga menjadi venue konser dan sebaliknya. Itulah sepak bola modern, bagaimanapun juga. Anda tidak bisa hanya menjadi satu hal saja.

Itulah pola pikir di Roc Nation, kata Yormark, dan pola pikir itulah yang membantu menentukan dua langkah terbaru organisasi ini. Salah satunya melalui kemitraan dengan salah satu klub terbesar di dunia sepak bola, Chelsea FC. Yang lainnya? Itu datang bersama klub yang agak di luar jalur utama, klub Polandia KS Cracovia. Secara teori, ada sangat sedikit kesamaan antara kedua klub ini. Chelsea adalah bisnis bernilai miliaran dolar yang secara rutin bersaing di level tertinggi. KS Cracovia adalah klub lokal Polandia yang belum pernah memenangkan liga mereka sendiri sejak 1948.

Jadi, apa gambaran besarnya di sini? Mengapa sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika bermitra dengan klub-klub di Polandia, London, dan hampir di mana saja di antaranya? Mengapa Roc Nation melakukan langkah-langkah ini pada saat ini? Kesempatan, kata Yormark. Kesempatan itu ada bagi siapa saja yang bersedia memanfaatkannya.

"Menurut saya, benang merah di antara semua klub ini adalah bahwa para pemilik klub kini memandang klub sepak bola mereka lebih dari sekadar klub sepak bola," kata Yormark kepada GOAL. "Mereka memahami bahwa klub-klub ini adalah merek. Mereka adalah merek gaya hidup, jadi bagaimana cara memonetisasinya di luar penonton sepak bola tradisional? Itulah, menurut saya, rahasia kesuksesannya. Wrexham melakukannya. Como melakukannya. Kami berharap bisa melakukannya di Polandia.

"Lihat apa yang telah dilakukan PSG. Bahkan dalam skala yang jauh lebih besar, mereka adalah salah satu klub pertama yang mengatakan, 'Kami bukan hanya merek sepak bola; kami adalah merek gaya hidup yang terhubung dengan budaya, jadi kami yakin bisa menjadi lebih besar dari sekadar klub sepak bola'. Itulah, menurut saya, trennya. PSG memiliki toko di London, di jantung Liga Premier. Klub-klub ini memandang diri mereka sebagai merek, dan mereka melampaui sepak bola tradisional. Bagaimana kita menciptakan pengalaman unik bagi penggemar olahraga kasual, dan bagaimana kita mengglobalkan merek kita pada saat yang sama?"

Ini adalah tantangan, kata Yormark, namun tantangan yang semakin menarik seiring mendekatnya musim panas ini. Piala Dunia akan mengubah segalanya, dan bukan hanya di Amerika. Di mata Roc Nation, olahraga ini akan berubah selamanya, dan perubahan itu akan dirasakan di mana pun bola ditendang.