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Top Five USMNT WC PerformancesGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Di peringkat mana penampilan gemilang Folarin Balogun yang mencetak dua gol itu? Lima penampilan terbaik USMNT sepanjang masa di Piala Dunia, mulai dari Claudio Reyna hingga Tim Howard

Analysis
USA
F. Balogun
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

GOAL menyoroti lima penampilan terbaik para pemain Amerika di level tertinggi olahraga ini

Dalam sejarah panjangnya, Tim Nasional Pria AS telah berlaga di 11 Piala Dunia. Penampilan-penampilan tersebut mencakup beberapa generasi. Ada kehadiran Amerika yang signifikan pada turnamen pertama di Uruguay 96 tahun yang lalu. Kini, musim panas ini, turnamen terbesar di dunia kembali digelar di tanah Amerika untuk kedua kalinya.

Sekarang, bayangkan segala hal yang terjadi di antara keduanya. Bagi para penggemar Amerika, sejarah Piala Dunia masih tergolong modern. AS hanya berlaga di tiga turnamen sebelum tahun 1990, tetapi telah tampil di semua turnamen kecuali satu sejak saat itu.

Dan di era modern ini, ada banyak hal yang patut dikenang. Ada perjalanan yang mengubah ekspektasi, malam-malam yang masih terasa menyakitkan, dan momen-momen yang membantu membentuk keyakinan tim ini akan apa yang bisa dicapainya.

Siapa yang bisa melupakan aksi heroik pada perjalanannya di turnamen 1994 yang menandai dimulainya era modern sepak bola? Bagaimana dengan tim pada tahun 2002, yang melangkah lebih jauh dari sebelumnya? Anda bisa dengan mudah menyoroti penampilan gemilang pada tahun 2010 dan 2014, atau bahkan kebangkitan tim pada tahun 2022. Banyak bintang Amerika yang memiliki momen-momen bersejarah di Piala Dunia, tetapi manakah di antara momen-momen itu yang terbaik? Pertandingan mana yang paling penting, paling mengesankan, dan paling berpengaruh?

Seiring dimulainya turnamen tahun ini, GOAL menyoroti lima penampilan individu terbaik yang ditunjukkan oleh pemain USMNT di Piala Dunia...

  • WC2002-GER-USAAFP

    5Claudio Reyna - 2002 melawan Jerman

    Secara realistis, mungkin ada penampilan yang lebih baik, tetapi Reyna memang harus masuk dalam daftar ini, dan dia harus masuk dalam daftar ini khusus untuk pertandingan ini karena bagaimana semuanya terjadi.

    Ya, AS kalah dalam pertandingan ini dengan skor 1-0. Pertandingan itu terkenal kontroversial. Torsten Frings tetap menjadi nama yang dikenal oleh banyak penggemar Amerika, dan bahkan setelah 24 tahun berlalu, namanya tak pernah pudar. Namun, Pemain Terbaik pada hari itu bukanlah Frings. Bukan pencetak gol Michael Ballack atau kiper sekaligus pemenang Golden Ball, Oliver Kahn; melainkan Reyna, gelandang andalan USMNT yang berada di sisi yang kalah dalam pertandingan perempat final tersebut.

    Anda mungkin berpendapat bahwa dia bukanlah pemain terbaik USMNT pada hari itu karena, secara realistis, Tony Sanneh juga layak mendapat pujian. Namun, ada alasan mengapa Reyna menjadi satu-satunya pemain Amerika yang masuk ke dalam tim All-Star Piala Dunia musim panas itu, yaitu karena cara dia mengendalikan lini tengah baik dalam pertandingan ini maupun dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.

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  • 4Bert Patenaude - 1930 melawan Paraguay

    Ketika Anda menjadi jawaban atas salah satu pertanyaan trivia paling unik dalam sejarah turnamen ini, Anda tahu bahwa Anda telah mengukir nama Anda dalam sejarah.

    Hampir 100 tahun yang lalu, seorang pemain asal Amerika bernama Patenaude menjadi pencetak hat-trick pertama dalam sejarah Piala Dunia. Fakta tersebut, anehnya, tidak diakui selama lebih dari 76 tahun. Namun ya, FIFA mengonfirmasi pada tahun 2006 bahwa Patenaude-lah yang menjadi pemain pertama yang mencetak tiga gol dalam kemenangan pada 17 Juli 1930 atas Paraguay di turnamen Piala Dunia perdana.

    Kini, bertahun-tahun kemudian, belum ada pemain Amerika yang mampu meniru prestasi tersebut, yang menunjukkan betapa sulitnya mendominasi pertandingan dengan cara seperti itu di level tertinggi sepak bola.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    3Folarin Balogun - 2026 vs Paraguay

    Bias kesegaran? Mungkin saja, tapi tak bisa dipungkiri bahwa penampilan Balogun benar-benar bersejarah.

    Dengan dua golnya melawan Paraguay, Balogun menjadi pemain Amerika pertama yang mencetak lebih dari satu gol dalam satu pertandingan Piala Dunia sejak... Patenaude, tentu saja. Itu adalah sejarah yang hampir berusia 100 tahun, yang semuanya terwujud pada Jumat malam di hadapan penonton yang memadati stadion di Los Angeles. Dalam penampilan pertamanya di Piala Dunia, Balogun menampilkan performa terbaik sepanjang masa, mencetak dua gol fantastis sekaligus menghancurkan barisan pertahanan Paraguay yang sebenarnya cukup solid.

    Secara realistis, ada beberapa pemain di lapangan dalam pertandingan itu yang layak masuk dalam daftar ini, tetapi Balogun-lah yang muncul sebagai pahlawan dan mengukir namanya dalam buku rekor USMNT.

  • FBL-WC2010-MATCH38-USA-ALGAFP

    2Landon Donovan - 2010 melawan Aljazair

    Taruhan, ketegangan, tekanan—semuanya dipertaruhkan bagi USMNT saat menghadapi Aljazair. Lalu, bintang utama tim itu muncul dengan sebuah gol yang mengubah jalannya pertandingan Amerika menjadi lebih baik.

    Itu adalah momen bersejarah pertama dalam sejarah Piala Dunia USMNT yang membuat semua orang mengingat di mana mereka berada saat menyaksikannya. Reaksi di media sosial langsung menjadi viral di dunia yang belum mengenal media sosial. Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing tentang pertandingan ini, khususnya momen yang menjadi penentu hasil pertandingan tersebut.

    Jadi, meskipun Donovan mungkin pernah mencatatkan penampilan individu yang lebih baik, terutama pada tahun 2002, tidak ada penampilan yang lebih penting darinya, itulah sebabnya gol penentu kemenangannya tetap dikenang hingga kini.

  • Tim Howard Belgium USA World Cup 07012014Getty Images

    1Tim Howard - 2014 melawan Belgia

    Ini bukan sekadar penampilan terbaik Timnas AS di Piala Dunia; ini adalah salah satu penampilan terbaik sepanjang masa.

    Dalam pertandingan Piala Dunia melawan Belgia itu, Howard menampilkan penampilan penjaga gawang paling mengesankan yang pernah ada dalam sejarah olahraga ini. 16 penyelamatannya tetap menjadi rekor Piala Dunia, dan harus diakui bahwa hanya sedikit di antaranya yang mudah dilakukan. Dihadapkan pada gelombang demi gelombang serangan dari generasi emas Belgia, Howard mempertahankan USMNT dalam pertandingan, yang pada akhirnya membantu tim tersebut bertahan hingga babak perpanjangan waktu.

    AS, pada akhirnya, kalah 2-1, tetapi Howard merebut hati dunia pada hari itu. Julukannya, “The Secretary of Defense”, menjadi identitasnya. Para penggemar baik dari Amerika maupun hampir seluruh penjuru dunia tidak meninggalkan pertandingan itu dengan membicarakan Belgia; mereka justru membicarakan aksi heroik seorang penjaga gawang yang telah mengukir namanya dalam sejarah Piala Dunia selamanya.

    Itulah yang menjadikan pertandingan paling terkenal Howard sebagai yang terbaik bagi USMNT di level ini, dan akan sulit untuk mengunggulinya dalam waktu dekat.


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