Di peringkat mana penampilan gemilang Folarin Balogun yang mencetak dua gol itu? Lima penampilan terbaik USMNT sepanjang masa di Piala Dunia, mulai dari Claudio Reyna hingga Tim Howard

Dalam sejarah panjangnya, Tim Nasional Pria AS telah berlaga di 11 Piala Dunia. Penampilan-penampilan tersebut mencakup beberapa generasi. Ada kehadiran Amerika yang signifikan pada turnamen pertama di Uruguay 96 tahun yang lalu. Kini, musim panas ini, turnamen terbesar di dunia kembali digelar di tanah Amerika untuk kedua kalinya.

Sekarang, bayangkan segala hal yang terjadi di antara keduanya. Bagi para penggemar Amerika, sejarah Piala Dunia masih tergolong modern. AS hanya berlaga di tiga turnamen sebelum tahun 1990, tetapi telah tampil di semua turnamen kecuali satu sejak saat itu.

Dan di era modern ini, ada banyak hal yang patut dikenang. Ada perjalanan yang mengubah ekspektasi, malam-malam yang masih terasa menyakitkan, dan momen-momen yang membantu membentuk keyakinan tim ini akan apa yang bisa dicapainya.

Siapa yang bisa melupakan aksi heroik pada perjalanannya di turnamen 1994 yang menandai dimulainya era modern sepak bola? Bagaimana dengan tim pada tahun 2002, yang melangkah lebih jauh dari sebelumnya? Anda bisa dengan mudah menyoroti penampilan gemilang pada tahun 2010 dan 2014, atau bahkan kebangkitan tim pada tahun 2022. Banyak bintang Amerika yang memiliki momen-momen bersejarah di Piala Dunia, tetapi manakah di antara momen-momen itu yang terbaik? Pertandingan mana yang paling penting, paling mengesankan, dan paling berpengaruh?

Seiring dimulainya turnamen tahun ini, GOAL menyoroti lima penampilan individu terbaik yang ditunjukkan oleh pemain USMNT di Piala Dunia...