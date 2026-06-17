Di peringkat berapa Jordan Pickford dalam daftar kiper Liga Premier? Mantan bintang timnas Inggris, David James, menempatkan kiper Everton itu di jajaran kiper-kiper ternama

Saat ini ada sejumlah penjaga gawang elit yang beraksi di Liga Premier—termasuk David Raya dari Arsenal, pemenang Sarung Tangan Emas tiga kali; Alisson, bintang andalan asal Brasil dari Liverpool; Gianluigi Donnarumma, kiper hebat asal Italia yang kini membela Manchester City; serta Emi Martinez dari Aston Villa, kiper asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia.

Ketika ditanya apakah Pickford termasuk dalam lima besar kiper papan atas Inggris, mantan kiper nomor satu Inggris James - yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia Odds Piala Dunia terbaru - mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dalam hal konsistensi, ya. Sebenarnya lucu juga ketika Anda bertanya tentang lima besar, maksud saya, dia pasti termasuk di sana.

“Saya penggemar berat Jordan. Menurut saya, Jordan mungkin merupakan pengecualian di Liga Premier. Jika saya menggunakan pepatah ‘horses for courses’, ketika saya membicarakan seseorang seperti Ali—yang menurut saya pada performa terbaiknya adalah kiper terbaik di dunia—jika Anda menempatkannya di tim seperti Everton, atau di tim seperti Newcastle, Anda mungkin tidak akan mendapatkan performa terbaik Ali di tim tersebut. Jadi, menurut saya, dia bermain untuk Liverpool adalah pilihan yang sempurna.

“David Raya di Arsenal adalah pasangan yang sempurna. Menurut saya, jika melihat Jordan bermain untuk Everton, dia memang cocok sekali untuk Everton, tapi sekali lagi ini berkaitan dengan distribusi bola dan hal-hal lain. Jika Anda menempatkannya di timnas Inggris yang sangat berbeda dari Everton, dia juga sangat cocok untuk timnas Inggris.

“Menurut saya, Jordan memiliki potensi yang sangat besar untuk bermain di lingkungan yang berbeda-beda. Saya pasti akan memasukkannya ke dalam lima besar.”