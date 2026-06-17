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Di peringkat berapa Jordan Pickford dalam daftar kiper Liga Premier? Mantan bintang timnas Inggris, David James, menempatkan kiper Everton itu di jajaran kiper-kiper ternama
Berapa kali Pickford telah membela timnas Inggris?
Pickford, yang berasal dari Wearside dan lulusan akademi Sunderland, melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2017 dan hingga kini telah mencatatkan 84 penampilan. Di usia 32 tahun, ia optimis bisa mencapai angka 100 penampilan dan bahkan melampaui angka tersebut untuk negaranya.
Rencananya, ia akan tampil dalam beberapa pertandingan di Piala Dunia 2026, saat Thomas Tuchel berusaha mengarahkan tim menuju gelar besar yang akan mengakhiri 60 tahun kekecewaan. Ia memiliki barisan pertahanan terakhir yang paling andal di bawah asuhannya.
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Pickford tetap menjadi kiper asal Inggris termahal
Pickford telah menjadi teladan konsistensi bagi Three Lions selama bertahun-tahun, dengan kepribadiannya yang luar biasa terbukti sangat cocok untuk peran sebagai penjaga gawang. Ia berhasil mengamankan posisi reguler meskipun tidak berpartisipasi dalam kompetisi Eropa di level klub.
Ia tetap menjadi kiper Inggris termahal sepanjang masa, setelah pindah ke Merseyside dengan nilai transfer £25 juta ($34 juta) pada tahun 2017 dan telah tampil dalam lebih dari 350 pertandingan untuk Everton. Ketiadaan gelar juara besar yang dimilikinya tidak seharusnya mengurangi prestasinya, tidak hanya dalam sepak bola Inggris, tetapi juga dalam dunia sepak bola secara keseluruhan.
Di peringkat berapa posisi Pickford di Liga Premier jika dibandingkan dengan Alisson dan Raya?
Saat ini ada sejumlah penjaga gawang elit yang beraksi di Liga Premier—termasuk David Raya dari Arsenal, pemenang Sarung Tangan Emas tiga kali; Alisson, bintang andalan asal Brasil dari Liverpool; Gianluigi Donnarumma, kiper hebat asal Italia yang kini membela Manchester City; serta Emi Martinez dari Aston Villa, kiper asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia.
Ketika ditanya apakah Pickford termasuk dalam lima besar kiper papan atas Inggris, mantan kiper nomor satu Inggris James - yang berbicara atas nama Grosvenor Sport, penyedia Odds Piala Dunia terbaru - mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dalam hal konsistensi, ya. Sebenarnya lucu juga ketika Anda bertanya tentang lima besar, maksud saya, dia pasti termasuk di sana.
“Saya penggemar berat Jordan. Menurut saya, Jordan mungkin merupakan pengecualian di Liga Premier. Jika saya menggunakan pepatah ‘horses for courses’, ketika saya membicarakan seseorang seperti Ali—yang menurut saya pada performa terbaiknya adalah kiper terbaik di dunia—jika Anda menempatkannya di tim seperti Everton, atau di tim seperti Newcastle, Anda mungkin tidak akan mendapatkan performa terbaik Ali di tim tersebut. Jadi, menurut saya, dia bermain untuk Liverpool adalah pilihan yang sempurna.
“David Raya di Arsenal adalah pasangan yang sempurna. Menurut saya, jika melihat Jordan bermain untuk Everton, dia memang cocok sekali untuk Everton, tapi sekali lagi ini berkaitan dengan distribusi bola dan hal-hal lain. Jika Anda menempatkannya di timnas Inggris yang sangat berbeda dari Everton, dia juga sangat cocok untuk timnas Inggris.
“Menurut saya, Jordan memiliki potensi yang sangat besar untuk bermain di lingkungan yang berbeda-beda. Saya pasti akan memasukkannya ke dalam lima besar.”
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Piala Dunia 2026: Inggris Berupaya Mencetak Lebih Banyak Clean Sheet
Pickford, yang tak pernah kekurangan rasa percaya diri, telah menyatakan keinginannya untuk mengambil tendangan penalti jika Inggris kembali harus menjalani adu penalti musim panas ini. James mendukungnya untuk mengambil tendangan dari jarak 12 yard.
Harry Kane akan memikul tanggung jawab tersebut setidaknya selama beberapa minggu ke depan, saat Inggris bersiap untuk memulai kampanye babak penyisihan grup Piala Dunia melawan Kroasia pada hari Rabu. Ghana dan Panama juga akan menjadi lawan mereka di Grup L.
Setelah tidak kebobolan satu gol pun dalam kampanye kualifikasi yang sempurna, Pickford berharap dapat mempertahankan rekor clean sheet saat The Three Lions menunjukkan taringnya dan membangun momentum sejak awal. Setelah tugas-tugas internasional selesai, ia akan memainkan peran penting dalam rencana David Moyes di Hill Dickinson Stadium - dengan setiap pemain Liga Premier akan mengetahui jadwal mereka untuk musim 2026-27 saat daftar pertandingan musim baru dirilis pada hari Jumat.