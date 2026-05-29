‘Di pantai’ - Miami bersiap menyambut kedatangan rombongan dari Skotlandia pasca demam Lionel Messi, sementara Tartan Army diyakini akan menyaksikan sejarah di Piala Dunia 2026
Messi menjadi daya tarik utama di MLS setelah pindah ke Miami
Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali, mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola Eropa pada musim panas 2023, setelah menjalani masa-masa yang tak terlupakan bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain. Ia bergabung dengan legenda Manchester United, Sir David Beckham, di Inter Miami dan membawa serta beberapa teman ternama untuk bergabung dalam petualangan ini.
Pemain dengan gelar terbanyak sepanjang masa ini — yang telah menikmati kesuksesan sebagai MVP dan juara MLS Cup di Florida Selatan — telah menjadi daya tarik terbesar dalam sepak bola AS. Daya tariknya yang luas menyaingi nama-nama terkenal yang menghiasi kompetisi NFL, NBA, dan MLB.
Para penggemar, termasuk banyak selebriti papan atas, berbondong-bondong datang untuk melihat aksi Messi setiap kali ia berada di kota. Miami telah mendapat manfaat besar dari kehadiran pemain asal Amerika Selatan ini, namun mereka akan segera menyaksikan pengalaman sepak bola yang benar-benar berbeda.
Para pendukung Skotlandia bersiap menyeberangi Samudra Atlantik dan menikmati sinar matahari, sambil menyaksikan aksi olahraga langsung, dan berjanji akan membuat penduduk setempat - bersama dengan sesama penggemar dari seluruh penjuru dunia - sangat menyadari kehadiran mereka.
Para penggemar Skotlandia siap berpesta di Sunshine State
Semua ini akan menjadi ajang hiburan yang ramah dan santai, dan mantan bintang timnas Skotlandia, Snodgrass—yang berbicara atas nama Booker—mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang rangkaian acara yang disiapkan untuk menyaingi demam Messi: “Itu pasti akan seru, apa pun hasilnya. Saya yakin orang-orang akan berkumpul untuk mendukung negara mereka sepenuh hati dan benar-benar bersenang-senang. Akan ada penggemar Skotlandia di pantai, mereka pasti ingin merasakan sedikit keseruan itu.”
Bisakah Skotlandia lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia dan mencatat sejarah?
Skotlandia akan berlaga di Piala Dunia pertama mereka di abad ke-21, setelah terakhir kali lolos ke ajang unggulan FIFA tersebut pada tahun 1998. Mereka sebelumnya telah berpartisipasi dalam delapan turnamen, sejak penampilan perdana mereka pada tahun 1954.
Beberapa momen tak terlupakan telah dinikmati selama bertahun-tahun - seperti gol ikonik Archie Gemmill melawan Belanda pada tahun 1978 - tetapi Skotlandia belum pernah mampu melampaui babak penyisihan grup dan masuk ke babak gugur.
Ada potensi bagi tim asuhan Steve Clarke pada tahun 2026 untuk mengubah semua itu, dengan Snodgrass menambahkan saat ditanya apakah ia yakin rekor-rekor akan terpatahkan: “Saya yakin mereka bisa belajar dari posisi mereka saat ini dalam hal ekspektasi bahwa mereka akan lolos dari fase grup. Saya tidak benar-benar tahu sampai pertandingan dimulai dan melihat apa yang terjadi. Saya sangat ingin mereka melakukannya. Saya pasti akan sangat senang jika mereka berhasil.
“Hal ini tidak bisa terjadi pada sekelompok pemain dan staf yang lebih baik. Mereka telah melewati begitu banyak momen indah dan begitu banyak masa-masa sulit, namun mereka telah menghadirkan kenangan indah bagi negara ini. Mereka adalah bagian dari tim yang seolah-olah menghidupkan kembali harapan dan keyakinan untuk membawa kita kembali ke turnamen.
“Semua penggemar memiliki harapan. Euro sangat hebat karena kami berhasil lolos, tetapi sekarang kami harus pergi dan meraih hasil-hasil bagus, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya selain memulai dengan melawan Brasil.”
Jadwal pertandingan Skotlandia: Pertandingan persahabatan dan babak penyisihan grup Piala Dunia
Skotlandia telah menjadwalkan laga persahabatan melawan Curacao dan Bolivia, sebagai bagian dari persiapan mereka untuk kompetisi resmi. Perjalanan mereka di Piala Dunia akan dimulai dengan pertandingan melawan Haiti pada 13 Juni di Gillette Stadium, Foxborough—markas tim NFL New England Patriots.
Maroko akan dihadapi di tempat yang sama pada 19 Juni sebelum bertolak ke selatan menuju Miami untuk pertemuan yang sangat dinantikan dengan Brasil pada 24 Juni - dengan dua basis penggemar paling bersemangat di planet ini bersiap untuk bersatu di lingkungan Hard Rock Stadium yang bermandikan sinar matahari.
Wawancara dengan Robert Snodgrass ini dilakukan atas nama Booker sebagai bagian dari kampanye grosir Inggris tersebut untuk mendorong para penggemar Skotlandia berbelanja secara lokal selama Musim Panas Olahraga.