Messi, pemenang Ballon d’Or delapan kali, mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola Eropa pada musim panas 2023, setelah menjalani masa-masa yang tak terlupakan bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain. Ia bergabung dengan legenda Manchester United, Sir David Beckham, di Inter Miami dan membawa serta beberapa teman ternama untuk bergabung dalam petualangan ini.

Pemain dengan gelar terbanyak sepanjang masa ini — yang telah menikmati kesuksesan sebagai MVP dan juara MLS Cup di Florida Selatan — telah menjadi daya tarik terbesar dalam sepak bola AS. Daya tariknya yang luas menyaingi nama-nama terkenal yang menghiasi kompetisi NFL, NBA, dan MLB.

Para penggemar, termasuk banyak selebriti papan atas, berbondong-bondong datang untuk melihat aksi Messi setiap kali ia berada di kota. Miami telah mendapat manfaat besar dari kehadiran pemain asal Amerika Selatan ini, namun mereka akan segera menyaksikan pengalaman sepak bola yang benar-benar berbeda.

Para pendukung Skotlandia bersiap menyeberangi Samudra Atlantik dan menikmati sinar matahari, sambil menyaksikan aksi olahraga langsung, dan berjanji akan membuat penduduk setempat - bersama dengan sesama penggemar dari seluruh penjuru dunia - sangat menyadari kehadiran mereka.