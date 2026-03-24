Di Natale: "Pio Esposito adalah raja dari sembilan pemain asal Napoli dan masa depan Italia selama 15 tahun; dia sedikit mengingatkan saya pada Van Basten"

Totò Di Natale memuji Pio Esposito. Mantan penyerang Udinese ini berbicara tentang penyerang tengah Intertersebut dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Dia sudah mencetak 3 gol dalam 5 penampilan bersama timnas senior? Saya yakin dia akan mencetak banyak gol lagi dan bahwa selama 15 tahun ke depan, dia akan menjadi masa depan Italia. Pio sangat berbakat dan saya senang melihat musim yang sedang dia jalani. Di tahun pertamanya di Serie A, tidak mudah untuk langsung menunjukkan kualitas-kualitas ini, menjadi pemain inti di Inter, dan dipanggil ke tim nasional."





"Dia selalu fokus, bekerja keras untuk berkembang, dan sangat berambisi. Inilah kualitas-kualitas fundamental untuk tumbuh dan mencapai kesuksesan. Secara teknis, dia kuat dalam sundulan, memiliki tendangan yang bagus, melindungi bola dengan baik, dan sulit untuk digeser. Dia tahu cara bermain sepak bola dan cerdas dalam memanfaatkan ruang di kotak penalti. Bagi para bek lawan, mengawalnya bukanlah hal yang mudah: ia pandai menjadi penghubung, tahu mengambil posisi saat menerima umpan silang, dan gerakannya cepat. Di Florence, selain gol pembuka skor 1-0, saya terkesan dengan tendangan baliknya yang nyaris membuatnya mencetak dua gol."



