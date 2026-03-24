Di Natale: "Pio Esposito adalah raja dari sembilan pemain asal Napoli dan masa depan Italia selama 15 tahun; dia sedikit mengingatkan saya pada Van Basten"

Mantan penyerang tim nasional itu mendukung penyerang muda Inter.

Totò Di Natale memuji Pio Esposito. Mantan penyerang Udinese ini berbicara tentang penyerang tengah Intertersebut dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Dia sudah mencetak 3 gol dalam 5 penampilan bersama timnas senior? Saya yakin dia akan mencetak banyak gol lagi dan bahwa selama 15 tahun ke depan, dia akan menjadi masa depan Italia. Pio sangat berbakat dan saya senang melihat musim yang sedang dia jalani. Di tahun pertamanya di Serie A, tidak mudah untuk langsung menunjukkan kualitas-kualitas ini, menjadi pemain inti di Inter, dan dipanggil ke tim nasional."


"Dia selalu fokus, bekerja keras untuk berkembang, dan sangat berambisi. Inilah kualitas-kualitas fundamental untuk tumbuh dan mencapai kesuksesan. Secara teknis, dia kuat dalam sundulan, memiliki tendangan yang bagus, melindungi bola dengan baik, dan sulit untuk digeser. Dia tahu cara bermain sepak bola dan cerdas dalam memanfaatkan ruang di kotak penalti. Bagi para bek lawan, mengawalnya bukanlah hal yang mudah: ia pandai menjadi penghubung, tahu mengambil posisi saat menerima umpan silang, dan gerakannya cepat. Di Florence, selain gol pembuka skor 1-0, saya terkesan dengan tendangan baliknya yang nyaris membuatnya mencetak dua gol."


  • NAPOLI BIRU ITALIA

    "Pio Esposito adalah penerus yang layak bagi Montella, saya, dan Immobile? Sejujurnya, saya mendukungnya dan berharap dia bisa tampil lebih baik lagi daripada kami semua, para pemain asal Napoli yang pernah mengenakan seragam biru. Menurut saya, dia bisa melampaui 17 gol yang dicetak Immobile, karena dia masih memiliki banyak waktu di depannya. Di Napoli, sepak bola dijalani dengan penuh gairah, namun ada juga kualitas individu masing-masing pemain, dan Pio benar-benar memiliki kualitas yang luar biasa."


    "Saya mengenalnya di La Spezia ketika tahun lalu saya mengunjungi direktur eksekutif Andrea Gazzoli dan baik dia maupun saudaranya Salvatore bermain di sana. Selain sebagai penyerang yang sangat hebat, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Pio juga seorang pemuda yang bijaksana dan rendah hati. Sudah terlihat sejak saat itu bahwa dia ditakdirkan untuk mengenakan jersey klub besar. Kami saling berkirim pesan, dan ketika Inter bermain di Pisa, putri saya, Diletta, pergi bersama pacarnya yang merupakan penggemar Inter untuk berfoto dengannya."


    • Iklan

  • PERBANDINGAN YANG TERKENAL

    "Apakah Pio Esposito mirip dengan Toni? Menurut saya, dia berbeda dibandingkan dengan Luca. Dari gerakannya, dan saya katakan ini dengan penuh hormat, dia sedikit mengingatkan saya pada Van Basten."


    "Gattuso? Kami pernah menjadi rekan setim di tim nasional dan saya menghormatinya sebagai seorang pria dan sebagai pelatih; dia adalah orang yang tepat untuk membawa kami kembali ke Piala Dunia, sebuah ajang yang tidak boleh dilewatkan oleh Italia. Kami layak lolos ke Piala Dunia dan saya yakin kami akan berhasil, meskipun Irlandia Utara tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Kami lebih kuat, Italia harus tampil seperti Italia."


