Meski sedang menepi karena cedera, Kenan Yildiz terus menjadi perbincangan, termasuk dalam konteks bursa transfer. Soal masa depan nomor 10 Juventus itu dibahas oleh Gianluca Di Marzio, saat diwawancarai oleh Bet365 News: "Saya pikir salah satu kejutan yang mungkin terjadi pada sesi-sesi bursa transfer berikutnya bisa terkait dengan masa depan Yildiz - lapor TuttoJuve.com -, yang bahkan sejak musim panas lalu sudah menerima proposal dan permintaan informasi - yang tidak pernah dipertimbangkan Juventus – dengan nilai tiga digit, dari klub seperti Arsenal dan juga Tottenham".
Di Marzio: "Yildiz, jika Juventus menjualnya, itu akan dengan nilai mendekati €150 juta"
Di Marzio menambahkan: "Juventus tidak pernah membuka pintu, dan masih harus dilihat apakah mereka akan melakukannya pada bursa transfer berikutnya, karena mereka juga telah merekrut Alajbegović sebagai kemungkinan penerusnya. Saya pikir mister baru, 100 juta atau bagaimanapun juga pemain muda baru bernilai lebih dari 100 juta, bisa jadi adalah Yildiz. Jika Juventus sampai menjualnya, nilainya jelas akan mencapai tiga digit dan tiga digit pada level tertentu. Tentu bukan 110 atau 120 juta, melainkan sesuatu yang lebih mendekati 150 juta euro. Jadi, kalau saya harus menyebut satu nama yang pasti akan melampaui 100 juta euro untuk kemungkinan kepergiannya, itu adalah Yildiz dari Juventus".
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