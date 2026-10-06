Di Marzio menambahkan: "Juventus tidak pernah membuka pintu, dan masih harus dilihat apakah mereka akan melakukannya pada bursa transfer berikutnya, karena mereka juga telah merekrut Alajbegović sebagai kemungkinan penerusnya. Saya pikir mister baru, 100 juta atau bagaimanapun juga pemain muda baru bernilai lebih dari 100 juta, bisa jadi adalah Yildiz. Jika Juventus sampai menjualnya, nilainya jelas akan mencapai tiga digit dan tiga digit pada level tertentu. Tentu bukan 110 atau 120 juta, melainkan sesuatu yang lebih mendekati 150 juta euro. Jadi, kalau saya harus menyebut satu nama yang pasti akan melampaui 100 juta euro untuk kemungkinan kepergiannya, itu adalah Yildiz dari Juventus".







