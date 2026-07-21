Sebaliknya, angka-angka Lionel Messi mengajukan hipotesis yang sama sekali berbeda, yaitu bahwa sang kapten Argentina tetap menjadi faktor paling berpengaruh dalam hasil-hasil para penari tango, dan bahwa kehadiran individunya tetap menentukan terlepas dari ikut atau tidaknya Di Maria, sementara hasil-hasil tim lebih terkait dengan level sistem secara keseluruhan ketimbang terkait dengan absennya satu pemain.
Di Piala Dunia 2026, Messi "39 tahun" mempersembahkan salah satu turnamen individu terbaiknya, setelah mencetak 8 gol dan menciptakan 4 gol lainnya dalam 8 pertandingan.
Ia juga menaikkan koleksinya menjadi 21 gol, yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Piala Dunia setelah Kylian Mbappe (22).
Ia menjadi pemain pertama yang menciptakan setidaknya satu gol di enam edisi berbeda dari turnamen ini (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026), serta pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun di babak gugur.
Baca juga.. Video: Ejekan terhadap bintang Argentina.. dan Yamal bereaksi dengan dua kata
Angka-angka ini menegaskan bahwa kemunduran Argentina secara kolektif di final tidak berimbas pada level individu sang kapten. Efek kumulatif cenderung berpihak pada Messi: ketika membandingkan perjalanan internasional kedua pemain, terlihat jelas bahwa Messi unggul dengan selisih besar dalam jumlah pertandingan, gol, dan umpan-umpan kunci, di samping perannya memimpin Argentina ke tiga final Piala Dunia pada tahun 2014, 2022, dan 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah dilakukan pemain mana pun dalam sejarah turnamen.
Selain itu, kegagalan-kegagalan Argentina di final tidak dimulai dengan absennya Di Maria, sebab Messi kalah di final Copa America 2007 dari Brasil dengan skor telak 3-0, satu tahun penuh sebelum penampilan internasional pertama Di Maria pada 2008.
Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan menuntaskan final sudah ada sebelum bergabungnya sang winger senior ke tim nasional, dan berlanjut setelahnya karena alasan-alasan yang melampaui keberadaan satu pemain tertentu.
Baca juga: "Trik-trik tidak sportif".. kekecewaan dunia atas kejatuhan Argentina