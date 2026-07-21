Beberapa bulan sebelum bergulirnya Piala Dunia, sejumlah pemain timnas Argentina meminta Di Maria untuk membatalkan keputusan pensiunnya dan tampil di turnamen tersebut, namun sang pemain tetap teguh pada pendiriannya.

Dan ketika timnas Argentina mengumumkan daftar awal skuadnya pada Mei 2026, nama sang winger veteran itu absen secara final.

Pelatih Lionel Scaloni belakangan mengungkapkan bahwa tim kepelatihan berupaya meyakinkan Di Maria untuk kembali, sekalipun hanya untuk menjalani laga perpisahan di hadapan para pendukung, tetapi ia menolaknya.

Surat kabar Spanyol AS mengutip pernyataan Scaloni: "Kami memintanya untuk datang berpamitan kepada para pendukungnya. Ia telah pergi, dan tidak ada cara untuk meyakinkannya. Kami sudah mencoba, tetapi keputusannya sudah final."

Ia menambahkan: "Ia pensiun sebagai pemenang, dan sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah kami."

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