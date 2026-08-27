Pengundian fase liga Liga Champions akan berlangsung pada Kamis malam pukul 18.00. Saat itu, PSV dan Feyenoord termasuk yang akan mengetahui delapan klub yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di ajang paling bergengsi antarklub Eropa. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum lawan-lawan yang bisa didapat kedua klub tersebut dalam undian serta di mana pengundian itu disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Liga Champions, pembagian pot lengkap, calon lawan PSV dan Feyenoord, serta jadwal pertandingan di Liga Champions. Pengundian ini dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 18.00.