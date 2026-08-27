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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Di mana undian Liga Champions untuk PSV dan Feyenoord dapat disaksikan secara langsung? Pukul berapa undian dimulai dan bagaimana pembagian potnya?

Champions League
PSV
Feyenoord

Pengundian fase liga Liga Champions akan berlangsung pada Kamis malam pukul 18.00. Saat itu, PSV dan Feyenoord termasuk yang akan mengetahui delapan klub yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di ajang paling bergengsi antarklub Eropa. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum lawan-lawan yang bisa didapat kedua klub tersebut dalam undian serta di mana pengundian itu disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Liga Champions, pembagian pot lengkap, calon lawan PSV dan Feyenoord, serta jadwal pertandingan di Liga Champions. Pengundian ini dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 18.00.

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    Bagaimana cara kerja pengundian?

    Sejak 2024, undian tidak lagi dilakukan dengan bola-bola tradisional, melainkan melalui komputer yang menentukan siapa lawan-lawannya. Baik PSV maupun Feyenoord akan menghadapi delapan lawan: dua tim dari setiap pot. Pembagian pot tersebut didasarkan pada koefisien klub UEFA. Semua klub akan memainkan empat laga tandang dan empat pertandingan kandang.

    Peringkat akhir 1 sampai 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim peringkat 9 sampai 24 akan menjalani play-off untuk memperebutkan tempat di 16 besar. Sisanya tersingkir dan juga tidak akan turun ke Liga Europa atau Conference League.

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    Bagaimana pembagian potnya?

    Pot 1: Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid.

    Pot 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.

    Pot 3: Feyenoord, Lille OSC, FK Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahce.

    Pot 4: Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Praha, VfB Stuttgart, LASK Linz, AEK Athena, Como, RC Lens, Sabah FC.

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    Siapa saja calon lawan PSV dan Feyenoord?

    PSV dan Feyenoord akan menghadapi dua tim dari setiap pot, termasuk dari pot mereka sendiri. Klub-klub dari negara yang sama masih belum bisa saling bertemu pada fase liga. Jadi, PSV dan Feyenoord untuk sementara masih terhindar dari pertemuan satu sama lain. Akan ada empat laga tandang dan empat pertandingan kandang yang dimainkan.

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  • Jam berapa undian Liga Champions?

    Pengundian berlangsung di Monako pada Kamis, 27 Agustus dan dimulai pukul 18.00.

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    Di saluran mana undian Liga Champions bisa disaksikan secara langsung?

    Ziggo Sport memegang hak siar di Belanda untuk semua kompetisi antarklub Eropa dan karena itu juga dapat menayangkan undian Liga Champions secara langsung. Siaran dimulai pada pukul 17.30 di saluran utama stasiun tersebut, Ziggo Sport 1.

    Siapa pun yang bukan pelanggan dapat mengikuti undian itu secara gratis melalui siaran langsung yang disediakan UEFA di situs resminya.

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    Kapan PSV dan Feyenoord bermain di Liga Champions?

    Berikut semua tanggal pertandingan fase liga Liga Champions musim 2026/27:

    Pekan 1: 8-10 September 2026

    Pekan 2: 13-14 Oktober 2026

    Pekan 3: 20-21 Oktober 2026

    Pekan 4: 3-4 November 2026

    Pekan 5: 24-25 November 2026

    Pekan 6: 8-9 Desember 2026

    Pekan 7: 19-20 Januari 2027

    Pekan 8: 27 Januari 2027

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