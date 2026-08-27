Di mana undian Liga Champions untuk PSV dan Feyenoord bisa disaksikan secara langsung? Pukul berapa undiannya dan bagaimana pembagian potnya?

Pengundian fase liga Liga Champions akan berlangsung pada Kamis malam pukul 18.00. Di sana, antara lain PSV dan Feyenoord akan mengetahui delapan klub mana yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di kompetisi paling bergengsi Eropa itu. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum lawan-lawan yang bisa didapat kedua klub serta di mana pengundian tersebut disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Liga Champions, pembagian pot lengkap, calon lawan PSV dan Feyenoord, serta jadwal pertandingan di Liga Champions. Pengundian ini dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 18.00.