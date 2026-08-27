Di mana undian Liga Champions untuk PSV dan Feyenoord bisa disaksikan secara langsung? Pukul berapa undian digelar dan bagaimana pembagian potnya?

Pengundian fase liga Liga Champions akan berlangsung pada Kamis malam pukul 18.00. Saat itu, PSV dan Feyenoord termasuk di antara klub-klub yang akan mengetahui delapan tim yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di ajang paling bergengsi Eropa. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum lawan-lawan yang berpotensi dihadapi kedua klub tersebut serta di mana undian ini akan disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Liga Champions, pembagian pot lengkap, calon lawan PSV dan Feyenoord, serta jadwal pertandingan di Liga Champions. Pengundian ini dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 18.00.