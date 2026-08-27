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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Di mana undian Liga Champions untuk PSV dan Feyenoord bisa disaksikan secara langsung? Pukul berapa undian digelar dan bagaimana pembagian potnya?

Champions League
PSV
Feyenoord

Pengundian fase liga Liga Champions akan berlangsung pada Kamis malam pukul 18.00. Saat itu, PSV dan Feyenoord termasuk di antara klub-klub yang akan mengetahui delapan tim yang akan mereka hadapi dalam beberapa bulan ke depan di ajang paling bergengsi Eropa. Dalam artikel ini, Voetbalzone merangkum lawan-lawan yang berpotensi dihadapi kedua klub tersebut serta di mana undian ini akan disiarkan.

Berikut adalah gambaran seluruh tim peserta fase liga Liga Champions, pembagian pot lengkap, calon lawan PSV dan Feyenoord, serta jadwal pertandingan di Liga Champions. Pengundian ini dapat disaksikan secara langsung di televisi dan internet mulai pukul 18.00.

  • imago-sport-1081778957.jpgDeFodi Images

    Bagaimana cara kerja pengundian?

    Sejak 2024, pengundian tidak lagi dilakukan dengan bola-bola tradisional, melainkan melalui komputer yang menentukan siapa lawannya. Baik PSV maupun Feyenoord akan menghadapi delapan lawan: dua tim dari setiap Pot. Pembagian Pot tersebut didasarkan pada koefisien klub UEFA. Semua klub memainkan empat laga tandang dan empat pertandingan kandang.

    Pada akhirnya, tim peringkat 1 hingga 8 akan langsung lolos ke babak 16 besar. Tim peringkat 9 hingga 24 akan memainkan play-off untuk memperebutkan tempat di 16 besar. Sisanya tersingkir dan juga tidak akan turun ke Liga Europa atau Liga Konferensi.

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    Seperti apa pembagian potnya?

    Pot 1: Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid.

    Pot 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.

    Pot 3: Feyenoord, Lille OSC, FK Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasay, Fenerbahce.

    Pot 4: Viking FK, Slovan Bratislava, Slavia Praha, VfB Stuttgart, LASK Linz, AEK Athena, Como, RC Lens, Sabah FC.

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    Siapa saja calon lawan PSV dan Feyenoord?

    PSV dan Feyenoord akan menghadapi dua tim dari setiap pot, termasuk dari pot mereka sendiri. Klub-klub dari negara yang sama belum bisa saling bertemu pada fase liga. Jadi, PSV dan Feyenoord untuk sementara masih terhindar dari pertemuan satu sama lain. Akan ada empat pertandingan tandang dan empat laga kandang yang dimainkan.

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  • Jam berapa undian Liga Champions?

    Pengundian akan berlangsung di Monaco pada Kamis, 27 Agustus, dan dimulai pukul 18.00.

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    Di saluran mana undian Liga Champions bisa disaksikan secara langsung?

    Ziggo Sport memegang hak siar di Belanda untuk semua kompetisi antarklub Eropa dan karena itu juga boleh menayangkan undian Liga Champions secara langsung. Siaran dimulai pada pukul 17.30 di saluran utama stasiun tersebut, Ziggo Sport 1.

    Siapa pun yang bukan pelanggan dapat mengikuti undian itu secara gratis melalui siaran langsung yang disediakan UEFA di situs web resminya.

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    Kapan PSV dan Feyenoord bermain di Liga Champions?

    Berikut semua tanggal pertandingan fase liga Liga Champions musim 2026/27:

    Matchday 1: 8-10 September 2026

    Matchday 2: 13-14 Oktober 2026

    Matchday 3: 20-21 Oktober 2026

    Matchday 4: 3-4 November 2026

    Matchday 5: 24-25 November 2026

    Matchday 6: 8-9 Desember 2026

    Matchday 7: 19-20 Januari 2027

    Matchday 8: 27 Januari 2027

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