“Di mana pun Cristiano Ronaldo pergi, selalu ada dampaknya” - Akankah gelembung Liga Pro Saudi pecah tanpa CR7? Paul-Jose M’Poku menjelaskan “strategi” di Timur Tengah

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku — yang pernah tinggal di Abu Dhabi dan Arab Saudi — mantan pemain timnas Kongo Demokratik itu, yang kini fokus utamanya adalah kompetisi Baller League UK setelah bergabung dengan tim Yanited asuhan Angry Ginge, mengatakan kepada GOAL: “Mereka belum mapan. Mereka sedang membangun diri dan kini juga menerapkan strategi baru dengan merekrut pemain muda. Mereka lebih mengutamakan jangka panjang dalam konteks jangka pendek.

“Mereka cukup cerdas dan berusaha mengelilingi diri mereka dengan orang-orang terbaik yang pernah bekerja di dunia klub untuk mencoba memprofesionalkan liga dan sepak bola. Namun, mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Termasuk di divisi lain, misalnya divisi kedua atau ketiga, karena negara ini sangat luas, tapi ya, ini akan memakan waktu bagi mereka.

“Tapi saya tidak berpikir ini soal Ronaldo akan pergi dan segalanya akan runtuh. Tapi setiap kali Ronaldo pindah ke suatu tempat atau keluar, selalu ada dampaknya. Jadi ini bukan karena Saudi.

“Ketika dia di Juventus, saat dia di sana, mereka bagus, sejak dia pergi… Sekarang dia membeli klub di Almeria, dan sekarang ada dampaknya. Jadi, ke mana pun Ronaldo pergi, selalu ada perbedaan di dalam dan di luar lapangan setiap kali. Jadi akan ada sesuatu, tapi saya tidak berpikir itu hal yang besar.”