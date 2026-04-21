“Di mana pun Cristiano Ronaldo pergi, selalu ada dampaknya” - Akankah gelembung Liga Pro Saudi pecah tanpa CR7? Paul-Jose M’Poku menjelaskan “strategi” di Timur Tengah
Ronaldo, sang trendsetter, bertolak ke Timur Tengah setelah meninggalkan Man Utd
Setelah pemutusan kontraknya yang mengejutkan oleh Manchester United pada November 2022—setelah kembalinya yang semula diimpikan ke Old Trafford yang dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk—Ronaldo kembali menjadi trendsetter di dunia olahraga saat ia bersiap pindah ke Al-Nassr.
Kesepakatan paling menguntungkan dalam dunia sepak bola disusun untuknya di Riyadh, namun banyak yang terkejut ketika pemenang Ballon d’Or lima kali itu melebarkan sayap dan meninggalkan zona nyaman Eropa.
Gelar-gelar besar terbukti sulit diraih selama kampanye-kampanye di mana ia memenangkan Sepatu Emas - dengan hanya kesuksesan di Piala Klub Arab yang dinikmati oleh salah satu pemain paling berprestasi yang pernah mengenakan sepasang sepatu bola - namun perburuan trofi terus berlanjut hingga 2026.
Ronaldo memburu 1.000 gol sepanjang kariernya di usia 41 tahun
Ronaldo kini berusia 41 tahun, namun ia telah menandatangani kontrak untuk setidaknya satu musim lagi. Beberapa pertanyaan muncul mengenai rencana masa depannya saat ia melakukan aksi mogok pada Februari lalu, dengan berbagai klub yang disebut-sebut sebagai tujuan berikutnya bagi sang GOAT asal Portugal, namun ia telah kembali beraksi dan terus mengejar target 1.000 gol sepanjang kariernya.
Meskipun sepertinya semua masalah telah terselesaikan untuk saat ini, akan tiba saatnya ketika Ronaldo harus memilih antara menerima tantangan baru atau pensiun. Lalu, apa yang akan dilakukan Liga Pro Saudi—yang telah menginvestasikan dana besar-besaran dalam beberapa jendela transfer—pada saat itu?
Bagaimana nasib Liga Pro Saudi tanpa Ronaldo, pemain terbaik sepanjang masa asal Portugal?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada M’Poku — yang pernah tinggal di Abu Dhabi dan Arab Saudi — mantan pemain timnas Kongo Demokratik itu, yang kini fokus utamanya adalah kompetisi Baller League UK setelah bergabung dengan tim Yanited asuhan Angry Ginge, mengatakan kepada GOAL: “Mereka belum mapan. Mereka sedang membangun diri dan kini juga menerapkan strategi baru dengan merekrut pemain muda. Mereka lebih mengutamakan jangka panjang dalam konteks jangka pendek.
“Mereka cukup cerdas dan berusaha mengelilingi diri mereka dengan orang-orang terbaik yang pernah bekerja di dunia klub untuk mencoba memprofesionalkan liga dan sepak bola. Namun, mereka masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Termasuk di divisi lain, misalnya divisi kedua atau ketiga, karena negara ini sangat luas, tapi ya, ini akan memakan waktu bagi mereka.
“Tapi saya tidak berpikir ini soal Ronaldo akan pergi dan segalanya akan runtuh. Tapi setiap kali Ronaldo pindah ke suatu tempat atau keluar, selalu ada dampaknya. Jadi ini bukan karena Saudi.
“Ketika dia di Juventus, saat dia di sana, mereka bagus, sejak dia pergi… Sekarang dia membeli klub di Almeria, dan sekarang ada dampaknya. Jadi, ke mana pun Ronaldo pergi, selalu ada perbedaan di dalam dan di luar lapangan setiap kali. Jadi akan ada sesuatu, tapi saya tidak berpikir itu hal yang besar.”
Akankah Ronaldo tetap tinggal di Arab Saudi bersama tunangannya, Georgina?
Ronaldo tampak tenang, bersama anak-anaknya dan calon istrinya, Georgina Rodriguez, sebelum ia mengkritik cara pendistribusian dana yang diduga terjadi di antara tim-tim yang dikendalikan PIF di Liga Pro Arab Saudi.
Kemampuan Al-Nassr untuk membuka keunggulan delapan poin di puncak klasemen divisi tersebut telah sedikit meringankan suasana hati sang legenda, dan M’Poku — yang sedang mengejar gelar juaranya sendiri di Copper Box Arena di London — termasuk di antara mereka yang percaya bahwa CR7 akan tetap bertahan untuk saat ini.
