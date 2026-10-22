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Di mana posisi Luis Suarez dibandingkan dengan Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema dalam generasi emas penyerang? Gus Poyet menyampaikan pendapatnya
Dari Nacional ke Liverpool lewat Belanda
Suarez meninggalkan tanah kelahirannya pada 2006 setelah mulai mencuri perhatian bersama Nacional, lalu hijrah ke Belanda. Reputasinya semakin menanjak di Groningen. Satu musim dengan torehan 15 gol sudah cukup untuk menarik minat Ajax.
Ia menghabiskan tiga setengah tahun di Amsterdam, dengan jumlah golnya meningkat setiap tahun. Suarez mencetak 49 gol pada musim 2009-10, yang membuat Liverpool mengeluarkan £23 juta ($31 juta) untuk merekrutnya pada bursa transfer Januari 2011.
Ia meraih status legenda di Anfield, dengan mencetak 82 gol dalam 133 penampilan bersama Liverpool. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik versi FWA dan PFA pada musim 2013-14. Kiprahnya yang penuh peristiwa di Merseyside berakhir ketika ia bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan di Barcelona.
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Menjadi bagian dari trio 'MSN' Barcelona bersama Messi dan Neymar
Meski berada di bawah bayang-bayang sosok terbaik sepanjang masa asal Argentina di Camp Nou, Suarez mencetak 198 gol untuk Barca, termasuk 59 gol pada musim 2015-16, dan menjadi bagian dari trio penyerang ‘MSN’ yang mematikan bersama Messi dan Neymar saat mereka meraih gelar La Liga dan Liga Champions.
Kini ia kembali bermain bersama Messi di Inter Miami, juara MLS Cup, dan tetap produktif di Florida pada usia 39 tahun. Dengan masalah lututnya yang ditangani secara hati-hati, pandangan umum menyebut pensiun sudah tidak jauh lagi bagi pemain yang mencatatkan 143 penampilan bersama tim nasionalnya itu.
Bagaimana Suarez akan dikenang di antara generasi emas para penyerang yang ditakuti? Ia berada dalam kelompok pemain dengan level bakat yang sama seperti Kane, Lewandowski, Benzema, Zlatan Ibrahimovic, dan Sergio Aguero.
Bagaimana peringkat Suarez dibandingkan Kane, Lewandowski, dan pemain lainnya?
Saat diminta menempatkan rekan senegaranya dalam kelompok tersebut, mantan pemain timnas Uruguay Poyet, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, sumber rujukan untuk situs kasino, mengatakan kepada GOAL: “Bagi saya, dia istimewa karena mencerminkan siapa kami sebagai orang Uruguay: penggila sepak bola, cukup gila. Kami tidak mengenal hal lain selain kemenangan. Kami akan melakukan apa pun untuk menang, dan maksud saya benar-benar apa pun, seperti yang Anda tahu.
“Dia sudah bermain di berbagai tempat. Dia pemain yang luar biasa dan, seperti yang saya katakan, karena dia benar-benar mewakili kami, kami menilainya sangat tinggi. Tidak banyak orang di Uruguay yang berkesempatan menjalani pertandingan terakhir di stadion yang penuh sesak dengan keluarga turut hadir, dan Luis adalah salah satunya.
“Dia istimewa. Yang lainnya juga pemain papan atas, tanpa diragukan lagi. Karier mereka luar biasa, tetapi bagi orang Uruguay, ada ikatan emosional dengan Luis Suarez.”
- Getty
Bintang Inter Miami Suarez kian dekat dengan torehan 550 gol di level klub
Suarez telah mencatatkan lebih dari 900 penampilan di level klub dan hanya membutuhkan empat gol lagi untuk mencapai total 550 gol. Ia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Uruguay dengan koleksi 69 gol, dan rekor itu tampaknya akan bertahan selama bertahun-tahun mendatang.
Lewandowski kini menjadi rival langsung di Amerika Serikat, dengan penyerang Polandia yang produktif itu bermain untuk Chicago Fire, sementara Benzema berstatus bebas transfer setelah sepakat mengakhiri kontraknya dengan klub Liga Pro Saudi Al-Hilal. Sementara itu, Kane menjadi salah satu kandidat utama peraih Ballon d’Or 2026 setelah mencetak 73 gol untuk Bayern Munich dan Inggris musim lalu.
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