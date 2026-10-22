Di mana posisi Luis Suarez dibandingkan dengan Harry Kane, Sergio Aguero, Robert Lewandowski, dan Karim Benzema dalam generasi emas penyerang? Gus Poyet menyampaikan pendapatnya

Suarez meninggalkan tanah kelahirannya pada 2006 setelah mulai mencuri perhatian bersama Nacional, lalu hijrah ke Belanda. Reputasinya semakin menanjak di Groningen. Satu musim dengan torehan 15 gol sudah cukup untuk menarik minat Ajax.

Ia menghabiskan tiga setengah tahun di Amsterdam, dengan jumlah golnya meningkat setiap tahun. Suarez mencetak 49 gol pada musim 2009-10, yang membuat Liverpool mengeluarkan £23 juta ($31 juta) untuk merekrutnya pada bursa transfer Januari 2011.

Ia meraih status legenda di Anfield, dengan mencetak 82 gol dalam 133 penampilan bersama Liverpool. Ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik versi FWA dan PFA pada musim 2013-14. Kiprahnya yang penuh peristiwa di Merseyside berakhir ketika ia bergabung dengan Lionel Messi dan kawan-kawan di Barcelona.