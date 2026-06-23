Pickford masih berusia 32 tahun, jadi mungkin ia mengincar rekor clean sheet milik Shilton. Ketika ditanya tentang mempertahankan rekor bersejarah tersebut—salah satu yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola dunia—ia menambahkan: “Menurut saya, beberapa tim yang mereka hadapi saat ini mungkin termasuk yang saya sebut sebagai ‘gimme matches’, atau ‘gimme clean sheets’. Kami dulu tidak sering mengalami hal seperti itu!

“Saya sangat menghormati Jordan. Saya sudah mengamati perkembangannya sejak masih muda. Menurut saya, dia sudah semakin matang. Saya suka cara dia vokal. Dia kadang-kadang menegur barisan pertahanan, tapi Anda juga bisa melihat dia memberi semangat dan mengambil tanggung jawab. Saya rasa itu bagian penting saat ini.

“Dia harus benar-benar bermain seperti pemain lapangan, dan dia sangat jago mengumpan bola sejauh 50 yard ke arah penyerang atau gelandang. Akurasinya luar biasa. Saya pikir itu adalah kelebihannya.

“Rekor penyelamatannya dalam penalti sangat bagus. Saat ini, mereka mendapatkan banyak informasi dari para pelatih yang mengamati tim lawan dan pemain penendang penalti mereka sebelum pertandingan. Mereka mungkin sudah memiliki daftar siapa yang akan menendang penalti dan ke mana mereka biasanya mengarahkannya. Jadi, hal-hal seperti itu banyak terjadi.

“Begitu pula dengan penendang penalti. Sangat jarang kita melihat penendang penalti terlihat benar-benar gugup saat ini. Mereka semua seolah-olah sudah diprogram untuk menenangkan pikiran, rileks, menarik napas dalam-dalam, dan fokus. Tidak ada lagi sikap seperti, ‘oh, semoga saya bisa mencetak gol’ disertai sedikit kegugupan. Jadi, begitulah sepak bola telah berkembang dari satu aspeknya, yaitu aspek kepelatihan.”

Pickford dan timnas Inggris akan kembali beraksi di Piala Dunia pada hari Selasa saat menghadapi Ghana dalam pertandingan kedua Grup L di Gillette Stadium, Foxborough — dengan Thomas Tuchel dan rekan-rekannya berharap tidak ada kendala di sana setelah mengalahkan Kroasia 4-2 dalam pertandingan pembuka turnamen mereka.