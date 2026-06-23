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Di mana posisi Jordan Pickford di antara para penjaga gawang legendaris Inggris? Pemegang rekor Peter Shilton menempatkan penjaga gawang nomor satu saat ini sejajar dengan Gordon Banks, David Seaman, dan kawan-kawan
Banks, Shilton, Seaman & Hart: Pickford mengikuti jejak para pendahulunya yang gemilang
Antara tahun 1970 dan 1990 — periode di mana ia memenangkan dua gelar Piala Eropa bersama Nottingham Forest dan tampil di semifinal Piala Dunia — Shilton mencatatkan 125 penampilan untuk negaranya. Hal itu tercapai meski ia harus menghadapi persaingan sengit untuk posisi tersebut dari salah satu kiper terbaik sepanjang masa, yakni legenda Liverpool dan Tottenham, Ray Clemence.
Sebelum Shilton mengambil alih posisi di bawah mistar gawang, pemain andalan Leicester lainnya—Banks yang telah mencatatkan 73 penampilan—telah membantu Inggris menorehkan sejarah dengan merebut gelar juara dunia pada tahun 1966. Seaman, pemenang gelar bersama Arsenal, mulai menonjol pada akhir tahun 80-an, sebelum menyerahkan tongkat estafet penjaga gawang kepada pemain-pemain seperti David James dan Joe Hart.
Tak ada yang berhasil mengejar rekor 125 penampilan Shilton — meskipun Harry Kane diperkirakan akan melakukannya suatu saat nanti — sementara rekor 66 clean sheet internasionalnya tampaknya akan tetap bertahan seiring berjalannya waktu.
- Getty/Lynx
Di peringkat berapa Pickford di antara para penjaga gawang legendaris Inggris?
Saat ditanya mengenai posisi bintang Everton, Pickford—yang telah mencatatkan 85 penampilan—dalam hierarki kiper timnas Inggris, Shilton—yang berbicara dalam kerja sama dengan Lynx Fine Fragrance dan kampanye ‘The Official Makeup’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dia mungkin yang terbaik sejak saya pensiun dari timnas Inggris. Jika melihat rekornya, semifinal Piala Dunia, penyelamatan penalti. Kariernya masih panjang.
“Saya rasa dia mungkin termasuk yang terbaik. Saya akan menempatkannya di jajaran kiper terbaik. Tentu saja, David Seaman, dia sangat dekat. Namun secara umum, jika melihat situasinya secara keseluruhan, saya rasa dia mungkin yang terbaik sejak saya masih bermain.”
Rekor tanpa kebobolan: Bisakah Pickford mengejar Shilton dalam hal jumlah pertandingan tanpa kebobolan?
Pickford masih berusia 32 tahun, jadi mungkin ia mengincar rekor clean sheet milik Shilton. Ketika ditanya tentang mempertahankan rekor bersejarah tersebut—salah satu yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola dunia—ia menambahkan: “Menurut saya, beberapa tim yang mereka hadapi saat ini mungkin termasuk yang saya sebut sebagai ‘gimme matches’, atau ‘gimme clean sheets’. Kami dulu tidak sering mengalami hal seperti itu!
“Saya sangat menghormati Jordan. Saya sudah mengamati perkembangannya sejak masih muda. Menurut saya, dia sudah semakin matang. Saya suka cara dia vokal. Dia kadang-kadang menegur barisan pertahanan, tapi Anda juga bisa melihat dia memberi semangat dan mengambil tanggung jawab. Saya rasa itu bagian penting saat ini.
“Dia harus benar-benar bermain seperti pemain lapangan, dan dia sangat jago mengumpan bola sejauh 50 yard ke arah penyerang atau gelandang. Akurasinya luar biasa. Saya pikir itu adalah kelebihannya.
“Rekor penyelamatannya dalam penalti sangat bagus. Saat ini, mereka mendapatkan banyak informasi dari para pelatih yang mengamati tim lawan dan pemain penendang penalti mereka sebelum pertandingan. Mereka mungkin sudah memiliki daftar siapa yang akan menendang penalti dan ke mana mereka biasanya mengarahkannya. Jadi, hal-hal seperti itu banyak terjadi.
“Begitu pula dengan penendang penalti. Sangat jarang kita melihat penendang penalti terlihat benar-benar gugup saat ini. Mereka semua seolah-olah sudah diprogram untuk menenangkan pikiran, rileks, menarik napas dalam-dalam, dan fokus. Tidak ada lagi sikap seperti, ‘oh, semoga saya bisa mencetak gol’ disertai sedikit kegugupan. Jadi, begitulah sepak bola telah berkembang dari satu aspeknya, yaitu aspek kepelatihan.”
Pickford dan timnas Inggris akan kembali beraksi di Piala Dunia pada hari Selasa saat menghadapi Ghana dalam pertandingan kedua Grup L di Gillette Stadium, Foxborough — dengan Thomas Tuchel dan rekan-rekannya berharap tidak ada kendala di sana setelah mengalahkan Kroasia 4-2 dalam pertandingan pembuka turnamen mereka.
- Lynx
"The Official Makeup: Shilton tampil dalam pertandingan Piala Dunia yang tak terlupakan pada tahun 1986"
Shilton, pria yang menjadi korban momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, akhirnya menutup bab tersebut. Dalam sebuah aksi rekonsiliasi yang luar biasa yang didukung oleh Lynx Fine Fragrance, Shilton berjabat tangan dengan maskot yang melambangkan momen terkenal itu dari Piala Dunia FIFA 1986. Momen tersebut, yang dijuluki ‘The Official Makeup’, menandai pertama kalinya Shilton secara terbuka melupakan masa lalu terkait kontroversi terlama dalam sejarah sepak bola.
Acara ‘The Official Makeup’ berlangsung di lapangan sepak bola Chelmsford FC, dekat kota kelahiran Peter, dan merek parfum pria Lynx mendatangkan maskot asal Argentina mereka—yang menjadi bagian dari sponsor merek tersebut untuk Piala Dunia FIFA 2026™—sampai ke Chelmsford untuk acara bersejarah ini. Skor akhir: Shilton x Lynx 1, Dendam 0.