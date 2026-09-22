Pedro mencapai catatan 20 gol di semua kompetisi musim lalu, dengan musim debut yang produktif di London barat dinikmatinya. Transfer yang bisa bernilai hingga £60 juta ($80 juta) rampung pada musim panas 2025, saat ia mengucapkan perpisahan kepada Brighton.

Kontribusi akhir secara rutin ia berikan untuk Brighton, sehingga menarik perhatian dari jauh. Pengalaman pertamanya menjalani kehidupan di Inggris didapat bersama Watford, setelah bergabung dengan mereka saat masih remaja dengan bakat yang matang sebelum waktunya.

Pedro kini berusia 24 tahun dan sudah mengoleksi delapan caps senior untuk Brasil. Ia secara mengejutkan diabaikan oleh Carlo Ancelotti ketika rencana Piala Dunia 2026 disusun. Kekecewaan itu cepat terlupakan, dengan awal cerah dalam tugas domestik yang kembali dinikmatinya.

Dengan para pemain internasional Inggris Cole Palmer dan Morgan Rogers beroperasi tepat di belakangnya, peluang nyaris tidak pernah langka bagi pencetak gol utama Chelsea itu. Permainan menyeluruhnya terus berkembang seiring pengalaman, saat ia mempelajari di mana dan kapan harus melakukan pergerakan ke posisi yang bisa mengubah jalannya pertandingan.

Ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk berkembang di kasta tertinggi Inggris, yaitu kecepatan, kekuatan, dan presisi, dan kini dianggap sejajar dengan sosok kunci Manchester City Erling Haaland dalam daftar penyerang paling menakutkan yang unjuk gigi di Premier League.