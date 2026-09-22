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Di mana peringkat Joao Pedro di antara striker terbaik Premier League? Mantan penyerang Chelsea Carlton Cole memprediksi jumlah gol "dua digit tinggi" untuk nomor 9 Chelsea itu
Pedro bergabung dengan Chelsea dalam transfer senilai hingga £60 juta
Pedro mencapai catatan 20 gol di semua kompetisi musim lalu, dengan musim debut yang produktif di London barat dinikmatinya. Transfer yang bisa bernilai hingga £60 juta ($80 juta) rampung pada musim panas 2025, saat ia mengucapkan perpisahan kepada Brighton.
Kontribusi akhir secara rutin ia berikan untuk Brighton, sehingga menarik perhatian dari jauh. Pengalaman pertamanya menjalani kehidupan di Inggris didapat bersama Watford, setelah bergabung dengan mereka saat masih remaja dengan bakat yang matang sebelum waktunya.
Pedro kini berusia 24 tahun dan sudah mengoleksi delapan caps senior untuk Brasil. Ia secara mengejutkan diabaikan oleh Carlo Ancelotti ketika rencana Piala Dunia 2026 disusun. Kekecewaan itu cepat terlupakan, dengan awal cerah dalam tugas domestik yang kembali dinikmatinya.
Dengan para pemain internasional Inggris Cole Palmer dan Morgan Rogers beroperasi tepat di belakangnya, peluang nyaris tidak pernah langka bagi pencetak gol utama Chelsea itu. Permainan menyeluruhnya terus berkembang seiring pengalaman, saat ia mempelajari di mana dan kapan harus melakukan pergerakan ke posisi yang bisa mengubah jalannya pertandingan.
Ia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk berkembang di kasta tertinggi Inggris, yaitu kecepatan, kekuatan, dan presisi, dan kini dianggap sejajar dengan sosok kunci Manchester City Erling Haaland dalam daftar penyerang paling menakutkan yang unjuk gigi di Premier League.
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Di mana posisi Pedro dalam daftar striker Premier League?
Ketika ditanya apakah Pedro berada di posisi atas dalam daftar itu, mantan striker Chelsea Cole, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas kerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan: “Dia tampil sangat bagus, anak itu.
“Saat dia tidak bermain, Anda bisa melihat dampaknya terhadap tim. Jadi itu tanda besar bahwa dia adalah bagian penting dari susunan yang sedang dibangun [Xabi] Alonso. Dan saya melihatnya, dan saya pikir dia adalah salah satu pemain yang sebenarnya bisa menembus dua digit tinggi musim ini jika digunakan dengan benar dan tetap bugar. Dia salah satu yang patut diwaspadai musim ini, jelas.
“Dia juga mendapat bimbingan dari mantan rekan setimnya, [Danny] Welbeck, yang juga ada di sana. Jadi itu membuatnya merasa nyaman, tahu bahwa dia tidak datang untuk menyingkirkannya, melainkan memberinya perasaan seperti itu.
“Dan hanya Alonso yang akan tahu jenis dorongan seperti apa yang perlu dia dapatkan untuk bisa masuk ke dua digit itu. Dan mungkin Welbeck adalah salah satu sosok yang akan mendukungnya mencapai angka-angka tersebut. Saya pikir ini langkah cerdas dari Chelsea untuk mendukung Joao Pedro dalam misinya.”
Alonso menyamakan Pedro dengan ikon Real Madrid, Benzema
Pelatih Chelsea Alonso ingin mengeluarkan kemampuan terbaik Pedro. Juru taktik asal Spanyol itu, yang pernah bekerja dengan sejumlah striker ikonik semasa karier bermainnya, termasuk Cristiano Ronaldo di Real Madrid, sudah membandingkan penyerang tengahnya itu dengan beberapa yang terbaik di dunia.
Alonso mengatakan: “Jika Anda menghitung berapa banyak striker top yang kami miliki di Premier League, saya yakin Joao ada di sana, Haaland tentu ada di sana. Jadi saya akan menilainya seperti itu.”
Pelatih Chelsea itu kemudian menambahkan: “Dalam banyak hal dia mengingatkan saya pada Karim Benzema, karena dia bagus di kotak penalti, dia bagus di luar kotak penalti, dia bagus bergerak ke sisi kirinya, dia bagus dalam duel udara, dia sangat komplet, dia cerdas. Jadi ya, dia masih muda, masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan, tetapi ada sangat, sangat banyak kualitas luar biasa yang dia miliki.”
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Pedro punya jeda internasional untuk pulih sepenuhnya dari cedera
Pedro, yang belakangan ini sedang memulihkan cedera lutut ringan, tidak pernah kekurangan kepercayaan diri dan akan yakin bahwa ia bisa memantapkan posisinya sejajar dengan pemain seperti Haaland, Harry Kane, dan Kylian Mbappe dalam hal menebar ketakutan ke lini pertahanan lawan.
Chelsea memang sempat sedikit goyah sebagai sebuah tim menjelang jeda internasional pertama musim 2026-27, hanya meraih satu poin Premier League dari sembilan poin terakhir yang tersedia, tetapi akan berharap bisa langsung tancap gas saat kembali beraksi pada 10 Oktober di kandang melawan Bournemouth.
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